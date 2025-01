ETV Bharat / state

'ఆ పరికరాలు లేకపోతే నో రిజిస్ట్రేషన్' - ఆర్టీసీ-రవాణాశాఖ మధ్య కొత్త పేచీ - PROBLEMS FOR NEW RTC BUSES

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Problems from Transport Dept for New RTC Buses: కొత్త బస్సుల రిజిస్ట్రేషన్ల విషయంలో ఆర్టీసీకి రవాణా శాఖకు మధ్య కొత్త పేచీ నెలకొంది. దూరప్రాంతాలకు వెళ్లే బస్సుల్లో అగ్నిప్రమాదాల గుర్తింపు, నివారణ పరికరాలు కచ్చితంగా ఉండాలి. ఇంక ఇంజిన్‌లోగానీ, బస్సు లోపల గానీ ఎక్కడైనా పొగలు వచ్చినా, మంటలు చెలరేగినా వెంటనే గుర్తించి అలారంతో హెచ్చరిస్తుంది. ఇంతకాలం ఈ పరికరం ఏర్పాటు విషయంలో రవాణా శాఖ అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా ఉంటూ చూసీచూడనట్లు వదిలేశారు.

అయితే కొద్దినెలల క్రితం ఈ నిబంధనలు తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలని కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ (మోర్త్‌) నుంచి ఆదేశాలొచ్చాయి. దీంతో రవాణాశాఖ అధికారులు రోజుకు 250 కిలోమీటర్లకు పైగా తిరిగే బస్సులు, విద్యాసంస్థల వాహనాల్లో ఈ పరికరం కచ్చితంగా ఉండాలని చెప్తున్నారు. ఆర్టీసీ పోయిన సంవత్సరం 1,489 బస్సులను కొనుగోలు చేసింది. వీటిలో దూరప్రాంత సర్వీసులైన ఏసీ, సూపర్‌ లగ్జరీ, డీలక్స్‌ బస్సులు విడతలవారీగా బాడీ బిల్డింగ్‌ పూర్తి చేసుకొని నిర్దేశిత ప్రాంతాలకు చేరుతున్నాయి. వీటిలో అగ్నిప్రమాద నివారణ పరికరాలు లేకపోవటంతో ఆయాచోట్ల రవాణా శాఖ అధికారులు రిజిస్ట్రేషన్లు చేయకుండా తిరస్కరిస్తున్నారు.

ఎవరి వాదన వారిదే: అగ్ని ప్రమాదాల గుర్తింపు, నివారణ పరికరం తప్పనిసరి అనే ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాలను అమలు చేస్తున్నామని రవాణా శాఖ అధికారులు అంటున్నారు. అయితే ఆర్టీసీ అధికారులు మాత్రం తాము బస్‌ బాడీ బిల్డింగ్‌కు గతేడాది టెండర్లు పిలిచి, అప్పగించామని అప్పట్లో నిబంధన గురించి చెప్పలేదని పేర్కొంటున్నారు. ఇప్పుడు మళ్లీ ఆ పరికరం ఏర్పాటు చేయాలంటే అదనపు ఖర్చు అవుతుందని ఇంకా మరింత సమయం పడుతుందని ఆర్టీసీ అధికారులు చెబుతున్నారు.