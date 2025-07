ETV Bharat / state

కొర్రలు, అరికెల జన్యువులతో కొత్త వరి వంగడం వస్తోంది - RICE VARIETIES GROW WITH LESS WATER

Published : July 25, 2025 at 8:04 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Rice Varieties Grown With Less Water In HCU : చిరుధాన్యాలైన కొర్రలు, అరికెల సాగుకు సాధారణ వర్షాలు కురిస్తే సరిపోతుంది. కిలో కొర్రల దిగుబడికి కేవలం 250 లీటర్ల నీరు సరిపోతుంది. అదే వరి పంటకైతే 2,500 లీటర్లు అవసరం అవుతుంది. హైదరాబాద్‌ కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం (హెచ్‌సీయూ) పరిశోధకులకు ఈ కారణమే మార్గదర్శనం చేసింది. కొర్రలు, అరికెల తరహాలో తక్కువ నీటితో పెరిగే నూతన వరి వంగడాలను రూపొందించేందుకు వర్సిటీలో మిల్లెట్‌ ల్యాబ్‌ వ్యవస్థాపకుడైన డాక్టర్‌ ఎం. ముతమిలరసన్‌ మార్గదర్శకత్వంలో సరికొత్త ప్రయోగాలు ప్రారంభించారు.

వరి వంగడాల జీనోమ్​ కోడ్​లు : ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలోని డిపార్ట్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ బయోటెక్నాలజీ రూ.80 లక్షలు మంజూరు చేసింది. ఎలాంటి క్లిష్టతరమైన వాతావరణ పరిస్థితులనైనా తట్టుకుని పెరిగేందుకు కారణమైన జన్యువును కొర్రల్లో రిసెర్చర్స్ గుర్తించారు. ఆ జన్యువును వరి వంగడంలో ప్రవేశపెట్టేందుకు వివిధ వరి వంగడాల జీనోమ్‌ కోడ్‌లను పరిశీలించి విశ్లేషించారు. పూసా బాస్మతి రకం వరి దీనికి అనుకూలంగా ఉన్నట్లు తెలుసుకున్నారు.

కొర్రలకు అవసరమైన దాని కంటే 50 శాతం : పూసాపైనే పరిశోధన చేస్తున్న దిల్లీ వర్సిటీ ప్రొఫెసర్‌ మనోజ్‌కుమార్‌ సైతం తన వద్దనున్న సమాచారాన్ని ఈటీవీ భారత్​తో పంచుకున్నారు. ఇక్రిశాట్, ఇండియన్‌ ఇనిస్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ మిల్లెట్‌ రీసెర్చ్‌లోని సైంటిస్టుల సూచనలు తీసుకుని కొర్రల్లోని జన్యువును పూసా బాస్మతి రకం రైస్​లో ప్రవేశపెట్టారు. కొర్రలకు అవసరమైన దాని కంటే 50 శాతం మాత్రమే ఎక్కువ నీటినే పూసా బాస్మతి తీసుకుంది.

పంట కోతకు వచ్చాక మళ్లీ ఒకసారి విశ్లేషణ : ప్రాథమిక పరిశోధనలు విజయవంతం కావడంతో ఒక ఎకరం విస్తీర్ణంలో ఈ కొత్త వంగడాన్ని వారు సాగు చేస్తున్నారు. పంట కోతకు వచ్చాక మళ్లీ ఒకసారి విశ్లేషించిన అనంతరం సోనా మసూరి, ఐఆర్‌-64 వంగడాల్లోనూ ఈ జన్యువులను ప్రవేశపెట్టి మరిన్ని ప్రయోగాలు చేయనున్నారు. కొత్త వంగడాన్ని రెండేళ్లలోనే అందుబాటులోకి తెస్తామని డాక్టర్​ ముతమిలరసన్‌ తెలిపారు.

కొర్రలు, అరికెలు మొదలైనవి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. చిరుధాన్యాలలో పోషకాలు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. అవేంటో చూద్దాం.

కొర్రలు :

పోషకాలు : కొర్రలలో ఫైబర్, ప్రోటీన్, ఐరన్, మెగ్నీషియం, విటమిన్ల వంటి ముఖ్యమైన పోషకాలు అధికంగా ఉంటాయి.

షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులకు : కొర్రలు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో వేగంగా సహాయపడతాయి. షుగర్ వ్యాధి ఉన్నవారికి కొర్రలు అనేవి మంచి ఆహారం.

కొలెస్ట్రాల్ : శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో కొర్రలు సహాయపడతాయి.

యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు : కొర్రలలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా లభిస్తాయి. ఇవి శరీరానికి హాని కలిగించే ఫ్రీ రాడికల్స్‌తో పోరాడతాయి.