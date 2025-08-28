New Reforms in Ration Shops E-PoS Machine in Andhra Pradesh : ప్రజాపంపిణీ వ్యవస్థను సమూలంగా ప్రక్షాళన చేస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వం కీలక చర్యలకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఇప్పటికే పాత రైస్ కార్డు స్థానంలో స్మార్ట్ రేషన్కార్డుల్ని జారీ చేస్తుండగా పకడ్బందీగా సరకుల పంపిణీ కోసం డీలర్ల వద్ద ఉండే ఈ-పోస్ యంత్రాలనూ ఆధునీకరిస్తోంది. పీడీఎస్ బియ్యం పక్కదారి పట్టించేవారిపై డేగ కన్ను వేయడం ద్వారా అక్రమార్కులపై ఉక్కుపాదం మోపేలా చర్యలకు ఉపక్రమించింది.
చౌక బియ్యం పక్కదారి పట్టకుండా సంస్కరణలను ఒక్కొక్కటిగా అమలులోకి తెస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వం వాటిని కొనసాగిస్తోంది. ఇప్పటికే స్మార్ట్ రేషన్కార్డులను ప్రజలకు అందిస్తున్న ప్రభుత్వం వాటికి అనుగుణంగా పని చేసేలా రేషన్ డీలర్ వద్ద ఉండే ఈ-పోస్ యంత్రాలనూ ఆధునీకరిస్తోంది. పాత టెక్నాలజీ కావడంతో ఈ-పోస్ యంత్రాల వాడకంలో పలు సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి.
నెట్వర్క్ సిగ్నల్ లేని మారుమూల గ్రామాలు, గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఈ-పోస్ యంత్రాల ద్వారా రేషన్ పంపిణీ కష్టతరంగా మారింది. ఫలితంగా సరకుల పంపిణీలో తీవ్ర జాప్యం కలుగుతోంది. ఇకపై ఈ తరహా సమస్యలకు చెక్ పెట్టడం సహా ఎలాంటి లోపాలకు తావులేని విధంగా సరికొత్తగా ఈ-పోస్ యంత్రాలను ప్రభుత్వం ప్రవేశపెడుతోంది. సిగ్నల్స్కు అంతరాయం కలగని రీతిలో వేగంగా పనిచేసే ఈ-పోస్ యంత్రాలను దశలవారీగా డీలర్లకు అందిస్తోంది.
పాత యంత్రాల్లో ఉన్న ఆప్షన్లకు అదనంగా మరికొన్నింటిని ప్రభుత్వం జోడించింది. స్మార్ట్ రేషన్కార్డులోని క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారంగానూ లబ్ధిదారు వివరాలు పొందేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. కార్డు నంబరు లేదా ఆధార్ నంబరు ఉంటే చాలు వేలిముద్ర లేదా కంటిపాపను స్కాన్ చేసి వేగంగా సరకులు పంపిణీ చేసేందుకు అనువుగా దీన్ని రూపొందించారు. వీటిలో సర్వర్ సమస్యలు, సాంకేతిక లోపాలు దాదాపు తలెత్తని విధంగా ఏర్పాట్లు చేశారు. సిమ్, వైఫై, హాట్స్పాట్, బ్లూటూత్, టచ్స్క్రీన్ వంటి అధునాతన సదుపాయాలతో ఆండ్రాయిడ్ సాంకేతికతతో పని చేస్తుంది. వేలిముద్ర పడకపోయినా యంత్రంలోని కెమెరా ద్వారా ఐరిస్ను స్కాన్ చేయవచ్చు.
'పేదలు తీసుకున్న బియ్యం సహా సరకుల వివరాలు, ధర తెలుపుతూ రశీదు జారీ చేస్తారు. పంపిణీ చేసిన సరకులు, నిల్వ ఉన్న సరకుల వివరాలను డీలర్ క్షణాల్లో రిపోర్టు తీసుకోవచ్చు. ఈ డేటా జిల్లా, రాష్ట్రస్థాయిల్లోని డ్యాష్బోర్డులో ఎప్పటికప్పుడు ప్రదర్శితమవుతుంది. సిగ్నల్ లేకపోయినా సరకులు పంపిణీ చేశాక సిగ్నల్ ఉన్న ప్రాంతానికి చేరుకోగానే ఆటోమేటిక్గా సెంట్రల్ సర్వర్తో డేటా మొత్తం అప్డేట్ అయ్యేలా వీటిని రూపొందించారు. వీటి వల్ల ప్రజాపంపిణీ వ్యవస్థలో పారదర్శకత మరింత పెరగడంతోపాటు సమస్యలు తీరతాయి.' -నాదెండ్ల మనోహర్, మంత్రి
రేషన్ దుకాణాల ద్వారా పేదలకు ఇచ్చే బియ్యం సహా ఇతర సరకులు పక్కదారి పట్టకుండా పర్యవేక్షణ, నిఘాను ప్రభుత్వం కట్టుదిట్టం చేసింది. డీలర్ల వద్ద సరకులను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలని గ్రామ, మండల, జిల్లాస్థాయి అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చింది. డాష్బోర్డు ద్వారా ఉన్నతాధికారులు ప్రక్రియ మొత్తాన్ని నిరతరం పర్యవేక్షించే వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తెచ్చినట్లు మంత్రి మనోహర్ వెల్లడించారు. రేషన్ బియ్యాన్ని అక్రమంగా తరలించి సొమ్ము చేసుకునేవారిపై పీడీయాక్ట్ అమలు చేయాలని ఇప్పటికే నిర్ణయించిన ప్రభుత్వం దీన్ని అమలులోకి తెచ్చింది. సంస్కరణలను పకడ్బందీగా అమలు చేయడం ద్వారా ప్రజాపంపిణీ వ్యవస్థను పారదర్శకంగా తీర్చిదిద్దేలా చర్యలు తీసుకుంటోంది.
