వివాహ ధ్రువపత్రం చూపిస్తే కొత్త జంటకు రేషన్‌ కార్డు - త్వరలోనే అమలు - New Ration Cards in AP

New Ration Card Issuing in AP ( ETV Bharat )

New Ration Card Issuing in AP : ఏపీ రాష్ట్రంలో కొత్త రేషన్‌ కార్డుల జారీ ప్రక్రియ త్వరలో ప్రారంభం కానుంది. వివాహ నమోదు ధ్రువీకరణ పత్రం ఆధారంగా వీటిని జారీ చేసే విధానాన్ని అమలు చేయనున్నారు. 2019-24 మధ్య వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం రేషన్‌ కార్డుల్నీ వదలకుండా జగన్‌ బొమ్మ ముద్రించింది. పార్టీ రంగులతో కార్డులు ఇచ్చింది. వాటిని కూడా మార్చి కొత్త కార్డులు ఇవ్వాలని కూటమి సర్కార్‌ నిర్ణయించింది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో రేషన్‌ పంపిణీ వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తంగా తయారైంది.

How To Apply New Ration Card in Telugu : రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం కోటీ 48 లక్షల రేషన్‌ కార్డులు ఉండగా వాటిలో 89 లక్షలకు ఆహార భద్రత చట్టం కింద కేంద్రం నిత్యావసరాలు అందిస్తోంది. మిగిలిన కార్డులకు రేషన్‌ ఖర్చు రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే భరిస్తోంది. వీటిని కూడా కేంద్ర ఆహార భద్రతా చట్టం పరిధిలోకి తీసుకోవాలని రాష్ట్రం డిమాండ్ చేస్తుంటే నిబంధనలు అంగీకరించవని కేంద్రం దాటవేస్తోంది.

వైఎస్సార్సీ ప్రభుత్వం కొత్త కార్డులకు కోత : దరఖాస్తు చేసుకుంటే ఐదు రోజుల్లోనే అర్హులైన వారందరికీ రేషన్‌ కార్డులు మంజూరు చేస్తామని 2020లో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఆర్భాటంగా ప్రకటించింది. తర్వాత కొన్నాళ్లకు రెండున్నర గంటల్లోనే సచివాలయాల ద్వారా ఇప్పిస్తామని చెప్పింది. అయితే కార్డుల సంఖ్య పెరిగితే ప్రభుత్వంపై అదనపు భారం పడుతుందనే ఉద్దేశంతో వైఎస్సార్సీపీ సర్కారు గత ఐదేళ్లలో కొత్త కార్డులకు కోత పెట్టింది.