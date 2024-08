ETV Bharat / state

కొత్త జంటలకు గుడ్ న్యూస్- కొత్త రేషన్‌ కార్డుల జారీకి కూటమి సర్కార్ చర్యలు - NEW RATION CARDS

New Ration Card Issuing in AP ( ETV Bharat )

New Ration Card Issuing in AP : రాష్ట్రంలో కొత్త రేషన్‌ కార్డుల జారీ ప్రక్రియ త్వరలో ప్రారంభం కానుంది. వివాహ నమోదు ధ్రువీకరణ పత్రం ఆధారంగా వీటిని జారీ చేసే విధానాన్ని అమలు చేయనున్నారు. 2019-24 మధ్య వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం రేషన్‌ కార్డుల్నీ(AP Ration Card) వదలకుండా జగన్‌ బొమ్మ ముద్రించింది. పార్టీ రంగులతో కార్డులు ఇచ్చింది. వాటిని కూడా మార్చి కొత్త కార్డులు ఇవ్వాలని కూటమి సర్కార్‌ నిర్ణయించింది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో రేషన్‌ పంపిణీ వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తంగా తయారైంది.

How To Apply New Ration Card in Telugu : రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం కోటీ 48 లక్షల రేషన్‌ కార్డులు ఉండగా వాటిలో 89 లక్షలకు ఆహార భద్రత చట్టం కింద కేంద్రం నిత్యావసరాలు అందిస్తోంది. మిగిలిన కార్డులకు రేషన్‌ ఖర్చు రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే భరిస్తోంది. వీటిని కూడా కేంద్ర ఆహార భద్రతా చట్టం పరిధిలోకి తీసుకోవాలని రాష్ట్రం డిమాండ్ చేస్తుంటే నిబంధనలు అంగీకరించవని కేంద్రం దాటవేస్తోంది.

