New Ration Card Beneficiaries get Rice Distribution in September : సెప్టెంబర్లో రేషన్ బియ్యం పంపిణీకి అధికార యంత్రాంగం సన్నద్ధం అవుతోంది. జూన్ నెలలో లబ్ధిదారులకు మూడు నెలల రేషన్ బియ్యాన్ని ఒకేసారి పంపిణీ చేసింది. ఈ మూడు నెలలుగా ప్రభుత్వం కొత్త రేషన్కార్డుల జారీతో పాటు ఉన్న వాటిలో సభ్యుల పేర్లను నమోదు చేసింది. ఇప్పటివరకు నల్లొండ జిల్లాలో 4,66,552 రేషన్ కార్డులున్నాయి. ఇటీవల పెరిగిన ఆహార భద్రత కార్డుల్లోని సభ్యుల సంఖ్యకనుగుణంగా లబ్ధిదారులకు సన్నబియ్యం పంపిణీ చేయాల్సి ఉండటంతో ఈ మేరకు పౌరసరఫరాల శాఖ చర్యలు చేపట్టింది.
అదనంగా బియ్యం కేటాయింపు : జిల్లాలోని ప్రస్తుతం రేషన్ షాప్లో, మండలస్థాయి గోదాముల్లో నిల్వ బియ్యానికి తోడు అదనంగా కావాల్సిన బియ్యం సరఫరా చేస్తున్నారు. ఈ రేషన్ లబ్ధిదారులకు ఇవ్వాల్సిన కోటాకు సంబంధించిన డైనమిక్ కీ రిజిస్టర్ను విడుదల చేయాల్సి ఉంది. జనవరిలో కొత్త కార్డులు, సభ్యులు చేర్పులు ప్రారంభమైనప్పటికీ జూన్ నెల తర్వాత కొత్తగా కార్డులు తీసుకున్నారు. యూనిట్లలో లబ్దిదారులు మూడు నెలల బియ్యాన్ని పొందలేకపోయారు.
ఈ వ్యవధిలో కార్డుల పెరుగుదల ప్రకారం బియ్యాం కోటా పెరుగుతుంది. కొత్త కార్డుల లబ్ధిదారులకు పంపిణీ చేయడానికి ముందు, ప్రతి నెలా దాదాపు 89.15 లక్షల క్వింటాళ్ల బియ్యం రేషన్ దుకాణాలకు సరఫరా అయ్యేది. కానీ ఇప్పుడు పెరిగిన లబ్ధిదారుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా, అదనంగా 94.04 లక్షల క్వింటాళ్ల రేషన్ బియ్యం కేటాయింపు జరగనుంది. అందరికీ పంపిణీ సెప్టెంబర్ నుంచి రేషన్ కార్డు ఉన్న ప్రతి కుటుంబానికి సన్నిబియ్యం పంపిణీ చేస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు. కొత్తగా కార్డు పొందిన వారికి, కుటుంబంలోని సభ్యుడిగా నమోదు అయిన వారందరికి సన్న బియ్యం పంపిణీ జరుగుతోందని పేర్కొన్నారు.
పర్యావరణహిత బ్యాగులు ఉచితం : ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థలో తమదైన ముద్ర వేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చూస్తోంది. సెప్టెంబరు నుంచి రేషన్దుకాణాల్లో సన్న బియ్యం తీసుకెళ్లే లబ్ధిదారులకు పర్యావరణహిత బ్యాగులు ఉచితంగా అందజేయాలని ఆలోచిస్తోంది. ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను సూచిస్తూ అభయహస్తం చక్రం వేసి మధ్యలో ఇందిరమ్మ బొమ్మ ముద్రించి పైభాగంలో ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి, పౌర సరఫరాల మంత్రి చిత్రాలతో తెల్ల రంగు సంచులు తయారు చేసింది. అయితే ఇప్పటికే వీటిని అధికారులు ఎంఎల్ఎస్ పాయింట్లకు చేర వేశారు. ఇకపై లబ్ధిదారులు వీటిల్లోనే సరకులు తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది.
ఉమ్మడి జిల్లాకు 9.34 లక్షలు: ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో 9,60,537 రేషన్ కార్డులు ఉండగా, వీటిలో ప్రభుత్వం 9.34 లక్షల సంచులను మాత్రమే సరఫరా చేసింది. అత్యధికంగా మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు 2.44 లక్షలు కేటాయించింది. అత్యల్పంగా నారాయణపేటకు 1.35 లక్షలు వచ్చాయి. ప్రభుత్వం జూన్లోనే మూడు నెలల బియ్యాన్ని పంపిణీ చేసింది. ఆగస్టుతో దీన్ని గడువు ముగుయనుంది. సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ నుంచి రేషన్ బియ్యం తిరిగి సరఫరా చేయనున్నారు.
రేషన్ కార్డులతో రేషన్ దుకాణాలకు చేరుకునే లబ్ధిదారులకు ప్రభుత్వం పంపిన బ్యాగులను డీలర్లు ముందుగా ఇవ్వాలి. దీని కోసం మొదట రేషన్ కార్డు ఆధారంగా లబ్ధిదారు వేలిముద్ర పోల్చుకొని సంచులు పంపిణీ చేస్తారు. మళ్లీ కార్డు నంబరు ఆధారంగా ఇంకోసారి వేలిముద్ర తీసుకొని బియ్యం తూకం వేయాల్సి ఉంటుంది.
