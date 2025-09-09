'మీకు ఇంకా బియ్యం రాలేదు' : కొత్త రేషన్కార్డుదారులకు వింత సమస్యలు
Published : September 9, 2025 at 2:50 PM IST
New Ration Card holders Problems : సూర్యాపేట జిల్లా నూతనకల్ మండలానికి చెందిన ఏనుగ శిరీష రేషన్ కార్డు కోసం ఏడేళ్లు ఎదురు చూసింది. ప్రజా పాలన కార్యక్రమంలో దరఖాస్తు చేసుకోగా, ఆమెకు నెల రోజుల క్రితం రేషన్ కార్డు వచ్చింది. బియ్యం తీసుకోవడానికి రేషన్ దుకాణానికి వెళ్లింది. బియ్యం ఇవ్వాలని షాపులో అడిగింది. వారు చెక్ చేయగా కార్డు అప్డేట్ కాలేదు. వచ్చే నెల ఇస్తామని డీలర్ చెప్పారు. దీంతో నిరాశగా వెనుదిరగాల్సి వచ్చింది. అధికారులు స్పందించి తనకు బియ్యం వచ్చే విధంగా చూడాలని శిరీష వేడుకుంటోంది.
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత కొత్తగా రేషన్ కార్డులు మంజూరు కావడంతో లబ్ధిదారులు ఎంతో ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజాపాలనలో మీసేవా కేంద్రాల్లో దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి అధికారుల పరిశీలన తర్వాత విడతల వారీగా మంజూరు అవుతున్నాయి. జూన్లో మూడు నెలలకు సంబంధించి బియ్యం ఒకేసారి పంపిణీ చేశారు. అందులో కొత్త కార్డులు పొందిన వారిలో కొందరికే బియ్యం అందజేశారు. ఈ 3 నెలల వ్యవధిలో దరఖాస్తు చేసుకొని, రేషన్ కార్డు వచ్చిన లబ్ధిదారులకు సెప్టెంబరు నెల నుంచి బియ్యం ఇస్తున్నారు. కాగా కొందరు లబ్ధిదారులకు బియ్యం పంపిణీలో వింత సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. కార్డు అప్డేట్ లేని కారణంగా డీలర్లు బియ్యం పంపిణీ చేయడం లేదు. దీంతో ఆయా లబ్ధిదారుల్లో ఆందోళన మొదలైంది. కార్డు వచ్చినా బియ్యం ఎందుకు ఇవ్వడం లేదని ప్రశ్నిస్తున్నారు.
" కొత్తగా రేషన్ కార్డులు మంజూరైన వారి వివరాలు బియ్యం కోసం 25వ తేదీ వరకు అప్డేట్ చేస్తున్నాం. వారికి మాత్రమే మరుసటి నెల బియ్యం పంపిణీ చేస్తారు. 25వ తేదీ అనంతరం మా వద్దకు వస్తే అప్పుడు అప్డేట్ చేస్తే ఆ మరుసటి నెల నుంచి బియ్యం వస్తాయి. రాని వారు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. కార్డులు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికీ బియ్యం అందుతాయి." - శ్రీనివాస్రెడ్డి, ఏఎస్వో, సూర్యాపేట
ఈ-కేవైసీ తప్పనిసరి : ఇటీవలే కొత్త రేషన్ కార్డులు మంజూరు అయిన వారు తప్పకుండా ఈ-కేవైసీ ప్రక్రయ పూర్తి చేసుకోవాలని అధికారులు చెబుతున్నారు. కార్డులో పేర్లున్న కుటుంబ సభ్యులందర సమీపంలోని రేషన్ దుకాణానికి వెళ్లి ఈ-పాస్ యంత్రంలో బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ చేసుకోవాలని తెలిపారు. ప్రతి ఒక్కరు ఈ-కేవైసీ నమోదు చేయించుకోవాలని గత రెండు సంవత్సరా ల నుంచి ప్రభుత్వం పలుమార్లు పేర్కొంది. గడువు పెంచుకుంటూ వెళ్తోంది. ఈ-కేవైసీ చేయించుకోని వారికి బియ్యం నిలిపిస్తామని కేంద్రం గతంలో పేర్కొంది. ఎందుకంటే ఆధార్కు ఈ-పాస్ యంత్రానికి అనుసంధానం చేయడం వల్ల బినామీలు బియ్యం తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు. అందుకే కేవైసీ నిబంధన విధించారు.
ఆధార్ అప్డేట్ చేసుకుంటేనే : ఈ-కేవైసీ అప్డేట్ చేయించుకునే క్రమంలో కొందరు లబ్ధిదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆధార్ అప్డేట్ లేకపోవడం వల్ల ఫింగర్ ప్రింట్స్ సరిగ్గా రావడం లేదు. దీంతో ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియలో వేలిముద్రలు రావడం లేదు. ఇదేంటని ఇతర ఆధార్ కేంద్రాలకు వెళ్లి తెలుసుకుంటే ఆధార్ నవీకరణ పూర్తి కాకపోవడం వల్ల ఈ-కేవైసీ తీసుకోవడం లేదని వివరిస్తున్నారు. దీంతో లబ్ధిదారులు వేర్వేరు ఆధార్ సర్వీస్ సెంటర్ల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. ఆధార్ నవీకరణ పూర్తికాకపోవడం వల్ల చిన్నారులు ఈ-కేవైసీకి దూరమవుతున్నారు.
