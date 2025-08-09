New Railway Zone Notification : దక్షిణ మధ్య రైల్వే పునర్విభజన విశాఖపట్నం కేంద్రంగా దక్షిణ కోస్తా జోన్ ఏర్పాటు ప్రక్రియ వేగవంతమయింది. కొత్త జోన్కు జూన్లో జీఎంగా సందీప్ మాథుర్ను నియమించిన రైల్వేబోర్డు ఇప్పుడు విభాగాధిపతుల(పీహెచ్ఓడీ) నియామకంపై దృష్టి సారించింది. ఆగస్టు 6న (బుధవారం) ఏపీ శర్మ ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్గా నియమితులయ్యారు. కొద్ది రోజుల క్రితం అమిత్ గుప్తాను ఇంజినీరింగ్గా అమిత్గుప్తాకు పోస్టింగ్ నియమించింది. ఫైనాన్స్ విభాగ అధిపతిగా తూర్పుకోస్తా జోన్లో పనిచేస్తున్న ఓ అధికారికి అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించింది. ఇలా వరుస నియామకాలు చేస్తోంది. మిగతా విభాగాలకు సైతం కొద్దిరోజుల్లోనే పీహెచ్ఓడీలను నియమించనున్నట్లు సమాచారం.
నోటిఫికేషన్ వెలువడిన 3-4 నెలల్లో : పీహెచ్ఓడీల నియామకం పూర్తికాగానే ద.మ.రైల్వే పునర్విభజన, దక్షిణ కోస్తా కొత్తజోన్ ఏర్పాటుపై నోటిఫికేషన్ రాబోతుంది. ఇది ఆగస్టు నెల చివరిలోగా లేదా సెప్టెంబరు మొదటి వారంలో వస్తుందని రైల్వే వర్గాల సమాచారం. నోటిఫికేషన్ జారీ తర్వాత 3-4 నెలల్లో ‘అపాయింటెడ్ డే’ను ప్రకటిస్తారని ఉన్నతాధికారి ఒకరు ‘'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్'’కు తెలిపారు. ఆ రోజు నుంచి ద.మ., ద.కోస్తా జోన్ల కార్యకలాపాలు వేర్వేరుగా నిర్వహిస్తున్నారు.
- దక్షిణ కోస్తా అపాయింటెడ్ డే వచ్చే డిసెంబరులో లేదా జనవరిలో (సంక్రాంతికి) ఉండొచ్చని రైల్వే అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
- ఆపరేషన్స్, కమర్షియల్, భద్రత, కన్స్ట్రక్షన్స్, విజిలెన్స్,సివిల్ ఇంజినీరింగ్, ఆర్పీఎఫ్, సిగ్నల్-టెలికాం, పర్సనల్, స్టోర్స్ విభాగాలకు పీహెచ్ఓడీలను నియమించాల్సి ఉంది.
విభజన తర్వాత :
- దక్షిణ మధ్య రైల్వేలోని మూడు డివిజన్లతో పాటు భువనేశ్వర్ కేంద్రంగా ఉన్న తూర్పుకోస్తా జోన్లో కొంతభాగంతో కలిపి విశాఖపట్నం కేంద్రంగా దక్షిణ కోస్తా జోన్ ఏర్పడనుంది. ద.మ.రైల్వేలో 6 డివిజన్లు మూడుకు పరిమితమవుతాయి.
- రాయచూర్-వాడి సెక్షన్ (108 కి.మీ.): ప్రస్తుతం గుంతకల్లు డివిజన్ పరిధిలో ఉంది. దీన్ని సికింద్రాబాద్ డివిజన్కు బదిలీ చేస్తూ రైల్వేబోర్డు నిర్ణయం తీసుకుంది. కర్ణాటక నుంచి సికింద్రాబాద్కు వచ్చే రైళ్లకు జోన్ ఇంటర్ఛేంజ్ పాయింట్లు రెండు నుంచి ఒకటికి తగ్గుతాయి. యడ్లాపూర్, యెమరాస్లోని థర్మల్ పాయింట్లకు బొగ్గురవాణా సులభం అవుతుంది.
- విష్ణుపురం-పగిడిపల్లి, విష్ణుపురం-జాన్పహాడ్ (142 కి.మీ.): గుంటూరు డివిజన్లో ఉన్న ఈ సెక్షన్లు సికింద్రాబాద్ డివిజన్కు బదిలీ అవుతాయి. సింగరేణి ప్రాంతం నుంచి విష్ణుపురం వరకు బొగ్గు రవాణా అంతరాయం లేకుండా కొనసాగుతుంది.
- కొండపల్లి-మోటుమర్రి (46 కి.మీ.): సికింద్రాబాద్ నుంచి విజయవాడ డివిజన్కు ట్రాన్సఫర్ అవుతుంది. కొండపల్లిలోని నార్ల తాతారావు పవర్ప్లాంట్కు సాఫీగా బొగ్గు రవాణా.
దాదాపు 25 ఏళ్ల క్రితం సర్వే జరిగి పుష్కరకాలం కిందట మంజూరైన పాండురంగాపురం-భద్రాచలం నూతన రైలు ప్రాజెక్టుకు పనులు మొదలుకాకుండానే కాలం చెల్లింది. ఒడిశా రాష్ట్రంలోని మల్కన్గిరి నుంచి భద్రాచలం మీదుగా పాండురంగాపురం వరకు గతేడాది కొత్త రైల్వే లైన్ మంజూరైన నేపథ్యంలో పాండురంగాపురం-భద్రాచలం ప్రాజెక్టు చేపట్టాల్సిన అవసరమేమి లేదని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రైల్వేశాఖ ఇటీవల సమాచారం పంపింది.
