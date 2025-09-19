ETV Bharat / state

ప్రయాణికుల కోసం రాష్ట్రంలో కొత్త రైల్వే లైన్ల నిర్మాణం

పలు ప్రాంతాల్లో మూడు, నాలుగు లైన్లు - నూతన రైల్వే మార్గాల నిర్మాణానికి ప్రణాళిక - రూ. 800 కోట్లు కొత్త రైలు మార్గాల నిర్మాణానికి చేయనున్న వ్యయం

New Railway Tracks In Visakhapatnam
New Railway Tracks In Visakhapatnam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 11:58 AM IST

New Railway Tracks In Visakhapatnam :విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్​కు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే రైళ్లు గమ్యస్థానానికి చేరుకోవడంలో ఆలస్యమవుతోంది. కొన్ని పాసింజర్ రైళ్లను పెందుర్తి, గోపాలపట్నం, సింహాచలం స్టేషన్​లలో గంటకు పైగా నిలిపేయాల్సి వస్తోంది. సరకు రవాణా రైళ్లకు ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. సూపర్ ఫాస్టు, ఇతర ప్రత్యేక రైళ్లను వదలాలంటే కొన్నింటిని నిలిపేయాల్సిన పరిస్థితి.

ప్రధాన సమస్య ఏమిటంటే ప్రస్తుతం ఉన్న లైన్లు చాలకపోవడం, ఆయా మార్గాల్లో మూడు, నాలుగో లైన్లు లేవు. దీనికి పరిష్కారం లభించే రోజులు దగ్గర్లోనే ఉన్నాయి. కొత్త లైన్ల నిర్మాణానికి రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ ఆమోదం తెలిపింది. ప్రస్తుతం భూసేకరణ జరుగుతోంది. చిన్నపాటి సమస్యల కారణంగా కొన్ని చోట్ల ఈ ప్రక్రియ ముందుకు సాగడం లేదు. అధికారులు వీటిపై దృష్టి సారించాల్సి ఉంది.

విశాఖ - గోపాలపట్నం: ఈ రెండు స్టేషన్ల మధ్య 15.31 కిలోమీటర్లలో మూడు, నాలుగో లైన్లు నిర్మించనున్నారు.

ప్రయోజనం: ప్రస్తుతం కొన్ని రైళ్లను స్టేషన్‌ వెలుపల నిలిపేస్తున్నారు. దీంతో ఒకేసారి రెండు, మూడు రైళ్లు రాలేకపోతున్నాయి. కొత్త మార్గాలతో ఈ సమస్య పరిష్కారం కానుంది. భవిష్యత్తులో విశాఖ స్టేషన్‌లో ప్లాట్‌ఫాంల సంఖ్య పెంచనున్నారు. రైళ్ల రాకపోకలు పెరుగుతాయి.

నిధులు: రూ. 159.47 కోట్లు

పెందుర్తి- ఉత్తర సింహాచలం: 7.13 కిలోమీటర్ల మేర జిల్లాలోనే తొలిసారిగా ఇక్కడ ఫ్లైఓవర్ నిర్మించనున్నారు.

ప్రయోజనం : ఉత్తర సింహాచలం నుంచి దువ్వాడ వైపు వెళ్లే గూడ్స్ రైళ్లను ఆపకుండా పంపవచ్చు. ప్రస్తుతం కొన్ని రైళ్లను తరచూ ఎక్కడికక్కడ నిలిపేయాల్సి వస్తుంది. దీంతో రవాణా ఆలస్యమవుతోంది

నిధులు: రూ. 183.65 కోట్లు

దువ్వాడ-ఉత్తర సింహాచలం: ఈ మార్గంలో 20.5 కిలోమీటర్లలో మేర మూడు, నాలుగో లైన్లు నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు.

ప్రయోజనం : విజయవాడ వైపు వెళ్లే రైళ్లను వేగంగా పంపవచ్చు. అదనపు రైళ్లను నడపవచ్చు.

నిధులు: రూ.302.25 కోట్లు

వడ్లపూడి- గేట్‌ కేబిన్‌ జంక్షన్: గంగవరం పోర్టు, విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్‌ మీదుగా ఈ మార్గంలో మూడు, నాలుగో లైన్లు 12.5 కిలోమీటర్ల మేర నిర్మించనున్నారు.

ప్రయోజనం : పోర్టు, స్టీల్‌ప్లాంట్, రైల్వే మెకనైజ్డ్‌ డిపోకు అనుకూలం కానుంది.

నిధులు: రూ.154.28 కోట్లు

ఇదీ లక్ష్యం: ప్రయాణికులు, సరకు రవాణా రైళ్ల ఆలస్యం తగ్గించడం కోసంతో పాటు రన్నింగ్‌ టైమ్‌ని కుదించడం, వేగం పెంచడం.

11 మార్గాల్లో కొత్త రైల్వే లైన్లు - బుల్లెట్‌ రైళ్లు నడిపేలా హైస్పీడ్‌ కారిడార్లు

సరకు రవాణాకు మూడు, నాలుగో లైన్లు : విజయవాడ - చెన్నై, విజయవాడ -హైదరాబాద్, విజయవాడ -విశాఖపట్నం మార్గాల్లో గూడ్స్ రైళ్ల రాకపోకలు అంతకంతకు పెరుగుతునే ఉన్నాయి. దీని కారణంగానే ఈ మార్గాల్లో మూడు, నాలుగో లైన్ల నిర్మాణంపై దృష్టి సారించారు. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే కొన్ని మార్గాల్లో మూడో లైను నిర్మిస్తున్నారు. ఒడిశా వైపు నుంచి కొత్తవలస మీదుగా విశాఖపట్నానికి బొగ్గు, వివిధ ఖనిజాలు రవాణా చేసే సరుకు రవాణా రైళ్లు భారీగా ఉంటున్నాయి. దీంతో విశాఖపట్నంలోని సింహాచలం నార్త్‌ నుంచి కొత్తవలస వరకు ఐదు, ఆరో రైల్వే లైన్ల నిర్మాణానికి డీపీఆర్‌లు రూపొందిస్తున్నారు.

పోలవరం 83%, తోటపల్లి 95%, గుండ్లకమ్మ 98% పూర్తి - జీరోలోనే పలు రైల్వే ప్రాజెక్టులు

