New Queue Lines set up for Dussehra at Kanaka Durga Temple: విజయవాడలోని ఇంద్రకీలాద్రిపై సెప్టెంబరు 22వ తేదీ నుంచి అక్టోబరు 2వ తేదీ వరకు 11 రోజులు నిర్వహించే దసరా వేడుకలకు ఈ సారి సరికొత్త క్యూలైన్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. భక్తులు ఇబ్బందులు పడకుండా గాలి, వెలుతురు బాగా తగిలేలా ఈ కొత్త క్యూలైన్లు ఉండనున్నాయి. ప్రతి ఏటా ఇంద్రకీలాద్రి కొండ కిందన ఉన్న వినాయక ఆలయం నుంచి ఘాట్ రోడ్డు మీదుగా 2 కిలోమీటర్లకు పైగా క్యూలైన్లలో భక్తులు నడిచి వచ్చి ప్రధాన ఆలయంలోని అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు. మరోవైపు తెలంగాణ వైపు నుంచి వచ్చే భక్తులు కుమ్మరిపాలెం సెంటర్ వద్ద క్యూలైన్లలో ప్రవేశించి ఘాట్ రోడ్డు మీదుగా ఆలయానికి చేరుకుంటారు. ఈ 2 మార్గాల్లో గత 15 ఏళ్లకుపైగా ఇనుప స్తంభాలను పాతి వాటికి తీగలతో చేసిన మెష్ను చుట్టి క్యూలైన్లను నిర్మిస్తున్నారు. కానీ ఇప్పుడు వాటికి వీడ్కోలు పలుకుతున్నారు.
ఆధునిక క్యూలైన్లను ఏర్పాటు: దసరా వేడుకలకు అమ్మవారిని సుమారు 12-15 లక్షల మంది భక్తులు దర్శించుకుంటారు. భక్తుల కోసం కొండ దిగువ నుంచి వేసే క్యూలైన్లపై ఏటా తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. గోతులు తీసి రాడ్లను పాతి వాటికి ఇనుప తీగతో చేసిన మెష్ను తెల్లని గుడ్డ ముక్కలతో కడుతుంటారు. ఎంత పక్కాగా వీటిని ఏర్పాటు చేసినా అక్కడక్కడా ఇనుప మెష్లో మొనదేలిన తీగలు బయటకొచ్చి భక్తులకు గుచ్చుకుని గాయాలు అవుతుంటాయి. భక్తులు ఈ మెష్ లోపల నడిచే సమయంలో భక్తులకు ఒక్కోసారి ఊపిరి కూడా సరిగా అందదు. అందుకే ఈసారి ఆధునిక క్యూలైన్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇప్పటికే లక్షల మంది తరలివచ్చే సింహాచలం గిరి ప్రదక్షిణ సమయంలో ఈ క్యూలైన్లనే వాడుతున్నారు.
భక్తులకు సౌకర్యం, భద్రతకు ప్రాధాన్యం: ఇప్పటివరకూ ఆలయంలో వేస్తున్న ఇనుప మెష్ క్యూలైన్లకు ఒక సమానమైన వెడల్పు అనేది ఉండేది కాదు. వినాయక ఆలయం వద్ద 3 అడుగుల వెడల్పు ఉంటే వచ్చే కొద్దీ కొన్నిచోట్ల 2 అడుగులు మరికొన్ని చోట్ల ఎక్కువ ఉండేవి. దీంతో భక్తులు నడిచేందుకూ ఇబ్బంది పడేవారు. తాజాగా ఇనుప ఫ్రేమ్లతో ఆరంభం నుంచి చివరి వరకు ఒకేలా వెడల్పు ఉంటుంది. ఒక భక్తుడు నడిచే సమయంలో పక్కన మరొకరికి సరిపోయేంత స్థలం ఉంటుంది. పైగా ఇనుప ఫ్రేములు పటిష్ఠంగా, వాటి మధ్యలో మొత్తం ఖాళీగా ఉండడంతో భక్తులు క్యూలైన్లలో ఉన్నా బయట ఉన్నట్లే గాలి, వెలుతురు ఉంటాయి. ఈ క్యూలైన్ల నమూనాలను సీవీ రెడ్డి ఛారిటీస్ వద్ద ఏర్పాటు చేయగా ఈవో పరిశీలించి మార్పులు సూచించారు. భక్తులకు సౌకర్యం, భద్రతకు మరింత ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని ఈవో శీనానాయక్ తెలిపారు.
