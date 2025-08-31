New Products Made By Recycling Plastic Items in Kakinada District: వాడిపడేసిన వస్తువుల పునర్వినియోగం (రీసైక్లింగ్)తో కొత్త ఉత్పత్తులు సృష్టిస్తూ వాటికి కొత్త అర్థాన్ని చూపిస్తున్నారు ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలు. ఇందులో భాగంగా ప్లైవుడ్కు ప్రత్యామ్నాయంగా ప్లాస్టిక్ సంచులతో పాలిమార్ షీట్లను తయారుచేసి నిర్మాణ రంగంలో విరివిగా వినియోగిస్తున్నారు. చెక్కతో చేసిన ప్లైవుడ్ కంటే మన్నిక ఎక్కువ కావడం, చెదల సమస్య లేకపోవడం, ఏ ఆకృతిలోనైనా ఇమిడిపోయేలా ఉండడం వీటి ప్రత్యేకత.
ప్లాస్టిక్ వ్యర్ధాలకు కొత్త అర్ధం: ఇటీవల ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కాకినాడ జిల్లా పెద్దాపురంలో పర్యటించినప్పుడు అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన స్టాల్లో గుంటూరుకు చెందిన పారిశ్రామికవేత్త కోగంటి సునీల్కృష్ణ ఈ పాలిమార్ షీట్ల విశేషాలను వివరించారు. ప్లైవుడ్ల తయారీకి యూకలిప్టస్, మరికొన్ని రకాల చెట్లను నరికేయవలసి ఉంటుంది. దీనివల్ల అడవుల విస్తీర్ణం తగ్గిపోతోంది. మరోవైపు సిమెంటు, ఎరువుల ప్యాకింగ్ కోసం వాడే ప్లాస్టిక్ సంచులు రోజువారీ వ్యర్థాల్లో అనేకం ఉంటున్నాయి.
వీటి తయారీలో పాలీప్రొఫైలిన్, పాలిథిలిన్ ప్లాస్టిక్ వినియోగించడంతో ఎన్నాళ్లయినా భూమిలో కలవక చిక్కులొస్తున్నాయి. దీనికి పరిష్కారంగా రీసైక్లింగ్ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. తొలుత ప్లాస్టిక్ సంచులను యంత్రంలో వేసి నీటితో శుభ్రం చేస్తారు. చిన్నచిన్న ముక్కలుగా చేసి తేమ లేకుండా డయ్యర్లో ఎండబెడతారు. ఆ తర్వాత ఎక్స్ట్రూడర్లో వేడి చేసి కరిగిస్తారు.
అవసరం మేరకు కాల్షియం కార్బొనేట్, వుడ్ పౌడర్, రీసైకిల్ ప్లాస్టిక్ పౌడర్ వంటి ఫిల్లర్స్ కలుపుతారు. చివర్లో మోల్డింగ్ మెషిన్లో వేసి షీట్లా తయారుచేస్తారు. ప్రస్తుతం ఇళ్లల్లో ప్లైవుడ్కు బదులు కప్బోర్డులు సహా ఇతర ఇంటీరియర్స్ చేయించడానికి పాలిమార్ షీట్లే వాడుతున్నారు. నిర్మాణ రంగంలో పునాది స్థాయి నుంచి పిల్లర్లు, స్లాబ్ పనుల వరకు వీటిని ఉపయోగిస్తున్నారు.
సాంకేతికతతో ముందడుగు: ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక ప్రభుత్వాలు పునర్వినియోగ ప్లాస్టిక్ వస్తువుల కొనుగోలుకు ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తున్నాయి. అటువంటి ఉత్పత్తులకు విపణిలో సమధిక భాగస్వామ్యం కల్పిస్తున్నాయి. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇటలీ, యూకే, చైనా, ఆస్ట్రేలియా, దక్షిణాఫ్రికా, అమెరికా వంటి తదితర దేశాల్లో ఈ తరహా కార్యక్రమాలను విరివిగా నిర్వహిస్తున్నారు.
పునర్వినియోగ వస్తువుల తయారీని ప్రోత్సహించేందుకు కొన్ని కార్పొరేట్ సంస్థలు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకొస్తున్నాయి. ఇండియా సైతం ఆ అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవాలి. ప్లాస్టిక్ వినియోగంతో ముమ్మరించే దుష్ఫలితాలపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచాలి. వ్యర్థాల ఊబి నుంచి దేశాన్ని గట్టెక్కించడానికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సమష్టిగా కృషి చేయాలి.
ప్లాస్టిక్ రీసైక్లింగ్కు సంబంధించిన పరిజ్ఞానాన్ని బాగా అభివృద్ధి చేయాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. సాంకేతికత ద్వారా ఆహార డబ్బాలు, వంటగది వస్తువుల్లో 23 శాతం వరకు పునర్వినియోగానికి వీలుగా మార్చవచ్చు. శుభ్రతకు సంబంధించిన వస్తువుల్లో 20 శాతం, సౌందర్య సాధనాల్లో 19 శాతం వరకు పునర్వినియోగంలోకి తీసుకురావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు కుప్పలుతెప్పలు.. పునర్వినియోగం అంతంతే