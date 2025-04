ETV Bharat / state

వారికి గుడ్​న్యూస్​ - జులై నుంచి కొత్త పింఛన్లు! - NEW PENSIONS

New Pensions From July in AP ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : April 22, 2025 at 7:25 AM IST | Updated : April 22, 2025 at 8:59 AM IST 3 Min Read

New Pensions From July in AP: జులై నెల నుంచి కొత్త పింఛన్ల మంజూరు చేసేలా ప్రభుత్వం కసరత్తు ప్రారంభించింది. ఇప్పటికే దీనిపై మంత్రివర్గ ఉపసంఘం భేటీ నిర్వహించింది. ఈ వారంలో మరోసారి సమావేశమై కొత్త పింఛన్ల మంజూరుకు సంబంధించి ప్రభుత్వానికి నివేదించనుంది. అనంతరం ప్రభుత్వం దీనిపై నిర్ణయం తీసుకోనుంది. కొత్తగా వివిధ కేటగిరీల కింద దాదాపు 6 లక్షల వరకు దరఖాస్తులు వస్తాయని గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సొసైటీ అధికారుల ప్రాథమిక అంచనా. ప్రస్తుతం 63.32 లక్షల మందికి పింఛన్లకే రూ.2,722 కోట్లు వెచ్చిస్తున్నారు. దీంతో పాటు కొత్త పింఛన్లతో కలిపి నెలకు రూ.250 కోట్ల అదనపు భారం పడనుంది. గత ప్రభుత్వంలో 2.3 లక్షల దరఖాస్తులు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. వీరిలో చాలా మందిని అర్హులుగా తేల్చినప్పటికీ గత ప్రభుత్వం పింఛన్లను మంజూరు చేయలేదు. వైఎస్సార్సీపీ నేతల సిఫారసులతో కొంతమంది అనర్హులను సైతం అర్హత కలిగిన కేటగిరీలోకి చేర్చడం గమనార్హం. ఇప్పుడు వారందరి నుంచి మళ్లీ దరఖాస్తులు స్వీకరించడానికి కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు తెలిసింది. నాడు భారీగా బోగస్‌ పత్రాలు: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో దివ్యాంగుల కేటగిరీలో బోగస్‌ సదరం ధ్రువీకరణ పత్రాలు కోకొల్లలుగా జారీ అయ్యాయి. ఒక్కో దానికి రూ.30 వేల వరకు వసూలు చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం కొత్త పింఛన్లు మంజూరుకు ముందే వాటిని రీ అసెస్‌మెంట్‌ ప్రక్రియను చేపట్టాలని నిర్ణయించింది. ఇప్పటికే ప్రత్యేక వైద్య బృందాలను నియమించి వాటిని తనిఖీ చేయిస్తోంది. కొత్తగా 89 వేల స్పౌజ్‌ పింఛన్లు: కుటుంబంలో పింఛను తీసుకుంటున్న భర్త మరణిస్తే ఆయన భార్యకు జాప్యం లేకుండా పింఛను (స్పౌజ్‌ పింఛను) అందించేందుకు ప్రభుత్వం సన్నద్ధమైంది. మేలో దరఖాస్తులు తీసుకుని జూన్‌ 1 నుంచి పింఛను అందించనున్నారు. ఈ కేటగిరీలో 89,778 మంది అర్హులుంటారని భావిస్తున్నారు. పింఛన్లు, ఇళ్ల స్థలాలకు పోటెత్తుతున్నారు: కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే పింఛన్‌ నెలకు రూ.4000, దివ్యాంగులకు రూ.6000 ఇస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఒకటో తేదీ ఉదయాన్నే ఇంటికొచ్చి మరీ ఇస్తున్నారు. కొత్తగా ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో నియోజకవర్గస్థాయి గ్రీవెన్స్‌ను ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. గత వారం అంబేడ్కర్‌ జయంతి సందర్భంగా గ్రీవెన్స్‌ రద్దు చేశారు. అంతకు ముందు వారం చిలకలూరిపేటలో నిర్వహించారు. అక్కడ కూడా చాలామంది ఇంటి స్థలాలు, పింఛన్‌ కోసమే దరఖాస్తులు సమర్పించారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో టీడీపీ మద్దతుదారులని చెప్పి అర్హులైనా చాలామందిని జాబితా నుంచి తొలగించారు. అనర్హులైనా సరే వైఎస్సార్సీపీ సానుభూతిపరులు పింఛన్‌ తీసుకుంటున్నారు. దీంతో ప్రస్తుతం చాలామంది అర్హులు తమకు న్యాయం చేయాలని ఇలా గ్రీవెన్స్‌లో అర్జీలు సమర్పిస్తున్నారు. పార్టీ పేరు చెప్పి తమకు గత ఐదేళ్లు అన్యాయం జరిగిందని ఇప్పటికైనా దయతలచి పింఛన్‌ వచ్చేలా చూడాలని చాలామంది కోరుతున్నారు.

