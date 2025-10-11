ETV Bharat / state

45 రోజుల్లో ట్రాఫిక్ చలానా కట్టాల్సిందే - లేకపోతే వాహనం సీజ్​!

ట్రాఫిక్​ నియమాలను ఉల్లఘించే వారిపై కఠిన చర్యలు - ప్రకటన విడుదల చేసిన కేంద్ర రవాణా శాఖ

Published : October 11, 2025 at 3:00 PM IST

Updated : October 11, 2025 at 3:36 PM IST

Choose ETV Bharat

Traffic Rules For Challans In Andhra Pradesh: చోదకులారా తస్మాత్‌ జాగ్రత్త! ఇక ట్రాఫిక్‌ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే మూల్యం చెల్లించక తప్పదు. కొత్తగా రోడ్డు నిబంధనలను కేంద్ర రవాణా శాఖ మరింత కఠినం చేసింది. తదనుగుణంగా ప్రకటన విడుదల చేసింది. దీనిపై ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చర్చించాక కొత్త నిబంధనల అమలుకు ఉత్తర్వులు జారీ చేయనుంది.

ప్రతిపాదనలు: ఎంవీ (మోటారు వెహికల్‌) యాక్టు కింద ఇప్పటి వరకు మద్యం తాగి వాహనం నడిపినా, నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించి ప్రమాదాలకు కారణమైనా డ్రైవింగ్‌ లైసెన్సు రద్దుకు అవకాశముండేది. కొత్త నిబంధనలు అమలులోకి వస్తే ఒక వాహనంపై అయిదుకు మించి చలానాలుంటే లైసెన్సు కోల్పోవాల్సిందే. ప్రస్తుతం 90 రోజుల్లోపు చలానా చెల్లించాల్సి ఉండగా ఆ గడువును 45 రోజులకు తగ్గించారు. ఆలస్యమైతే ఆ వాహనంపై రవాణా శాఖ ఎలాంటి లావాదేవీలను అనుమతించదు.

ఫలితంగా దాన్ని ఎవరికీ విక్రయించేందుకు వీలుండదు. లైసెన్సులో చిరునామా, పేరు మార్పు, రెన్యువల్‌కూ అవకాశముండదు. చలానా కట్టకపోతే వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకునే అధికారం పోలీసులకు ఉంటుంది. ప్రస్తుతం చలానాలు వాహన యజమాని పేరిట జారీ అవుతుండగా ఇకపై ఆ సమయంలో యజమాని వాహనం నడపలేదని నిరూపిస్తే డ్రైవింగ్‌ చేసిన వ్యక్తిని బాధ్యుడిని చేస్తారు.

ఉల్లంఘిస్తే నోటీసులే: నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వాహనదారులకు అధికారులు మూడు రోజుల్లోపు కాగిత రహితంగా నోటీసు ఇస్తారు. నేరుగా 15 రోజుల్లోపు నోటీసు పంపుతారు. చలానాల జారీ, చెల్లింపు, అప్పీల్‌ తదితరాలను డిజిటల్‌ మానిటరింగ్, ఆటోమేషన్‌ ఆధారంగా వేగవంతం చేయాలని కేంద్ర రవాణా ముసాయిదా ప్రకటనలో వెల్లడించింది. తాజా ఉత్తర్వులకు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి అధికారికంగా ఆదేశాలు అందలేదు. వచ్చిన వెంటనే కొత్త నిబంధనలు అమలుకు చర్యలు తీసుకుంటామని డీటీసీ షేక్‌ కరీమ్‌ హెచ్చరించారు.

నిబంధనలు పాటించాలి: రహదారి నిబంధనలు పాటిస్తూ ప్రమాదాలను నివారించడానికి ప్రజలు అందరూ సహకరించాలని పోలీసులు తెలిపారు. మైనర్లకు వాహనాలు ఇస్తున్నారని, దీనివల్ల ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయని వెల్లడిస్తున్నారు. ద్విచక్ర వాహనదారులు హెల్మెట్ కచ్చితంగా ధరించాలి. వెనక కూర్చున్నవారికీ ఇది అవసరం. ప్రమాదాలలో తలకు గాయమై మృతి చెందుతున్న ఘటనలు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే కొత్త మోటారు వాహనచట్టం ప్రకారం భారీ జరిమానాలు ఉంటాయి. దీనిపై వాహనదారులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నామని పోలీసులు తెలుపుతున్నారు.

జరిమానాలు ఇలా

  • హెల్మెట్​ ఉపయోగించకుండా ద్విచక్ర వాహనం నడిపితే రూ.1000, వెనక కూర్చున్న వ్యక్తికి లేకపోయినా అంతేమొత్తం జరిమానా.
  • ఇన్సూరెన్స్ లేకుండా వాహనం నడిపితే రూ. రెండు వేలు, రెండోసారి ఇలా పట్టుబడితే రూ. 4 వేలు.
  • లైసెన్సు లేకుండా నడిపితే రూ. 5 వేలు, భారీ వాహనాలకైతే రూ. 10 వేలు
  • ఫోన్‌ మాట్లాడుతూ వాహనం నడిపితే రూ. 1500, రెండోసారి దొరికితే రూ. 10 వేలు
  • అతివేగం, సీటు బెల్ట్‌ లేకుండా నడిపినా, ట్రిపుల్‌ రైడింగ్‌కు రూ. 1000
  • కాలుష్య ధ్రువీకరణ లేకపోతే రూ. 1500, సామర్థ్య ధ్రువీకరణ లేకుంటే మొదటిసారి రూ. 2 వేలు, రెండోసారి పట్టుబడితే రూ. 5 వేలు

Last Updated : October 11, 2025 at 3:36 PM IST

ACTIONS FOR VIOLATING TRAFFIC RULESVEHICLE MOTOR ACT AND RULESTRAFFIC RULES IN ANDHRA PRADESHNEW RULES FOR TRAFFIC CHALLANNEW TRAFFIC RULES IN ANDHRA PRADESH

