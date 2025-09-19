YUVA : ఇంటర్నెట్ అవసరం లేకుండానే డేటా వినియోగం - పాస్వర్డ్తో విద్యుత్ సరఫరా నియంత్రణ
వినూత్న నమూనాలు ఆవిష్కరించిన విద్యార్థులు - ఇంటర్నెట్ లేకుండానే ఏఐ చాట్బోట్ వినియోగం - త్రీడీ ప్రింటింగ్తో వివిధ రకాల ఆవిష్కరణలు - తక్కువ ఖర్చుతో పరిష్కారం చూపేలా ఆవిష్కరణలు
Published : September 19, 2025 at 12:23 PM IST
New Innovations by Students : ఇంటర్నెట్ లేకుండానే ఏఐ చాట్బోట్లను వినియోగించుకోవచ్చు! ఛార్జింగ్ పెట్టే అవసరం లేకుండా వాహనం నడుస్తున్నప్పుడే బ్యాటరీలను ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు! ఫోన్తో పనిలేకుండా ఏఐ చాట్బోట్తో మాట్లాడి కావాల్సిన సమాచారం పొందవచ్చు! ట్రాన్స్ఫార్మర్ వద్దకు వెళ్లి మ్యానువల్గా విద్యుత్ సరఫరాను నియంత్రించకుండా పాస్వర్డ్తో ఆన్-ఆఫ్ చేయెుచ్చు! అలాంటి నమూనాలతో ఆకట్టుకుంటుంది విద్య వైజ్ఞానిక ప్రదర్శన. పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులు వారి సృజనాత్మకతకు పదునుపెట్టి నూతన ఆవిష్కరణలకు రూపకల్పన చేశారు. మరి ఆ టెక్ విశేషాలేంటో మనమూ చూద్దామా.
ప్రజాహితం లక్ష్యంగా వెలుగు చూసే ఆవిష్కరణలు, పరిశోధనలకు ఎప్పుడూ తప్పక గుర్తింపు లభిస్తుంది. చక్కటి సృజన ఉండాలే గాని ప్రోత్సహించే వేదికలెన్నో. ఈ విద్యార్థులు సైతం వచ్చిన అవకాశాల్ని అందిపుచ్చుకొని వినూత్నమైన ప్రయోగాలకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఆటోమెుబైల్, ఎలక్ట్రిక్, సివిల్ విభాగాల విద్యార్థులు వివిధ రంగాలు ఎదుర్కొనే సమస్యలకు తక్కువ ఖర్చుతోనే సులువైన పరిష్కారాలు చూపిస్తున్నారు. విద్యార్థుల ఆలోచనలకు పదునుపెట్టి వినూత్నమైన నమూనాలు తయారు చేసేందుకు మహబూబ్నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని జయప్రకాశ్ నారాయణ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీ వేదికైంది. ఎలక్ట్రిక ల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్ విభాగాలకు చెందిన సుమారు 150కి పైగా నమూనాలను ప్రదర్శించారు.
ప్రస్తుతం ఏఐ కాలం నడుస్తోంది. ఏ సమాచారం తెలుసుకోవాలన్నా విద్యార్థుల నుంచి అన్ని వర్గాలకు చెందిన వాళ్లు చాట్ జీపీటీ, గూగుల్ జెమిని లాంటి కృత్రిమ మేధ చాట్బోట్లపై ఆధారపడుతున్నారు. కాని వీటిని వినియోగించాలంటే ఇంటర్నెట్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. అలా కాకుండా ఆఫ్లైన్ ఏఐ అసిస్టెంట్ నమూనాను విద్యార్థులు తయారు చేశారు. అందుకోసం క్వాంటటైజేషన్ అనే పద్ధతిని వినియోగించామని చెబుతున్నారు.
వాహనం నడుస్తుండగానే బ్యాటరీ రీఛార్జ్ : ప్రస్తుతం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల హవా కొనసాగుతోంది. బైక్ల నుంచి కార్లు, బస్సులు, రవాణా వాహనాలు ఎలక్ట్రిక్ మోడ్ వస్తున్నాయి.కాని వాటి వినియోగంలో ప్రధాన సమస్య ఎలక్ట్రిక్ బ్యాట రీల ఛార్జింగ్. ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే.. నిర్ణీత దూరం వరకే వాహనం ప్రయాణిస్తోంది. మళ్లీ ఛార్జ్ చేయా లంటే ఎలక్ట్రిక్ రీ-ఛార్జ్ స్టేషన్లు అందుబాటులో ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా వాహనం నడుస్తుండగానే బ్యాటరీ రీ-ఛార్జ్ అయ్యేలా నమూనాను మరో విద్యార్థి బృందం రూపొందించారు.
"ఆఫ్లైన్ ఏఐ అసిస్టెంట్ అంటే ఇంటర్నెట్ లేకుండా దీనిని వాడవచ్చు. క్వాంటటైజేషన్ అనే మెథడ్ నుంచి ఆ మోడల్ను మనం ల్యాప్టాప్లో ఆప్లైన్లో కూడా రన్ చేయవచ్చు. ఏ మోడల్ అయినా చాట్జీపీటీ, జెమినీ ఏఐ అయినా ఆఫ్లైన్లోనే రన్ చేయవచ్చు. సాఫ్ట్ ఏఐ అసిస్టెంట్ ఇప్పుడు ఎలాంటి స్మార్ట్ఫోన్ కొనాలన్నా రూ.10 వేలకు పైనే ధర ఉంటుంది. ఇందులో రూ.1500ల ధరకే ఏఐతో అనుసంధానం కావచ్చు. లో కాస్ట్లో ఇది దొరుకుతుంది. మీకు ఎలాంటి సమాచారం కావాలన్నా ఇందులో తెలుసుకోవచ్చు." - ప్రణీత్, విద్యార్థి
వాయువులను శుద్ధి చేసే పరికరాలు : పరిశ్రమల నుంచి వెలువడే పొగలో అనేక రసాయనాలు ఉంటాయి. అవి వాతావరణంలోకి విడుదలైతే మావవాళి ఆరోగ్యపరంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. జనం రోగాల బారిన పడతారు. అలా కాకుండా పరిశ్రమల నుంచి వచ్చే కర్బనం లాంటి హానికర రసాయనాలను పీల్చుకొని వాయువుల్ని శుద్ధి చేసే పరికరాన్ని విద్యార్థులు ఆవిష్కరించారు.
ప్రకృతి విపత్తులు ఎదురైనప్పుడు విద్యుత్ లైన్లు ఎక్కడికక్కడ తెగిపోతాయి.వాటికి మరమ్మతులు చేయాలంటే ముందుగా విద్యుత్ సరఫరాను ట్రాన్స్ ఫార్మర్ లేదా సబ్ స్టేషన్ వద్ద నిలిపివేయాలి. ఆ తర్వాత మళ్లీ పునరుద్ధరించాల్సి ఉంటుంది. అందుకోసం లైన్మెన్లు భౌతికంగా అక్కడికి వెళ్లి ఆన్-ఆఫ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనికి చెక్ పెట్టేందుకు మెుబైల్లో పాస్వర్డ్ను మరో బృందం ఏర్పాటు చేశారు. దాని ఆధారంగా ఉన్నచోటే ఆన్-ఆఫ్ చేసుకొనే వెసులుబాటు కల్పించారు.
త్రీడీ ప్రింటింగ్ ద్వారా అనేక విప్లవాత్మక మార్పులు : త్రీడీ ప్రింటింగ్ ద్వారా అనేక రంగాల్లో విప్లవాత్మక మార్పులు వచ్చాయి. దీని ద్వారా వినూత్నమైన ఆవిష్కణలను విద్యార్థులు రూపొందించారు. నిర్మాణ రంగాలకు, ఇంట్లో డెకరేషన్కు సంబంధించిన వస్తువుల తయారీకి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం చైనా దేశం ఎక్కువగా దీన్ని వినియోగిస్తుందని, భవిష్యత్తులో భారతదేశంలో కూడా దీనిని వాడే వారి సంఖ్య అధికంగా ఉంటుందని వివరించారు.
ఇంతే కాకుండా వ్యవసాయ పొలాల్లో పక్షులు, జంతువులను శబ్దంతో గుర్తించే పరికరం, యంత్రాలతో జొన్నరొట్టెల తయారీ, స్వయం నియంత్రిత వీల్ ఛైర్, ఇంటి నుంచి ఓటు వేసే విధానం, వీధి వ్యాపారుల కోసం సౌర గొడుగులు, కీ బోర్డులు లేకుండా ల్యాప్ టాప్, డెస్క్టాప్ల ను చేతివేళ్లతో ఆపరేట్ చేసే విధానం లాంటి నమూనాలు ప్రదర్శనలో ఆకర్షణీయంగా నిలిచాయి.
YUVA : గూగుల్ మ్యాప్ లోకల్ గైడ్గా పని - టాప్ 10 ఫోటోగ్రాఫర్స్లో ఒక్కడిగా నిలిచిన యువకుడు
YUVA : జాబ్ రాలేదని నిరాశ చెందలేదు - 'క్లౌడ్కిచెన్'తో రోజుకు రూ.3వేల ఆర్డర్లు సంపాదిస్తున్న గృహిణి