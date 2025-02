ETV Bharat / state

సచివాలయంలో ఇద్దరు నకిలీ ఉద్యోగులు - ఆర్‌ఎఫ్‌ఐడీ పరిజ్ఞానం వినియోగించే అవకాశం - SECRETARIAT EMPLOYEES NEW ID CARDS

New ID Cards For Secretariat Employees in Telangana ( ETV Bharat )