ETV Bharat / state

జులై 1, 2 తేదీల్లో మెగా డీఎస్సీ- కొత్త హాల్‌ టికెట్లు డౌన్​లోడ్​ చేసుకోండిలా! - NEW HALL TICKETS FOR DSC EXAM

New Hall Tickets for DSC Exam Released on July 1st And 2nd: జులై 1, 2 తేదీల్లో డీఎస్సీ పరీక్షలు రాసే అభ్యర్థులు apdsc.apcfss.in సైట్‌లో హాల్ టికెట్లు డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవాలని ఏపీ పాఠశాల విద్యాశాఖ సూచించింది. యోగా దినోత్సం సందర్భంగా జూన్ 20, 21 తేదీల్లో నిర్వహించాల్సిన మెగా డీఎస్సీ 2025 నియామక పరీక్షలను అధికారులు వాయిదా వేశారు. జూలై 1, 2 తేదీల్లో జరిగే పరీక్షా కేంద్రాలు, పరీక్ష తేదీలను మార్చిన కొత్త హాల్ టికెట్లను అధికారులు మంజూరు చేస్తున్నారు.

కొత్త హాల్ టికెట్లలో పరీక్షా కేంద్రాలు, పరీక్ష తేదీలు నిర్థారించుకుని హజరు కావాలని అధికారులు సూచించారు. ఇవాళ జరిగిన ప్రిన్సిపల్ పరీక్షకు, స్కూల్ అసిస్టెంట్ తెలుగు పరీక్షకు 19,750 మంది అభ్యర్థులకు గాను 18,231 మంది హాజరయ్యారని అధికారులు వెల్లడించారు. చిత్తూరు జిల్లాలో 97.81శాతం, నెల్లూరు జిల్లాలో 88.04 శాతం అత్యధికంగా హాజరు నమోదైందని తెలిపారు.