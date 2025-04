ETV Bharat / state

ఇవి వృద్ధాశ్రయాలు కాదు, ఆనంద నిలయాలు - కన్నీళ్లను తుడిచే నవతరం గృహాలు! - LUXURY RETIREMENT HOMES IN AP

Published : April 8, 2025 at 11:26 AM IST

New Generation Homes Arrived To Old Age People With High Facilities : పిల్లలెక్కడో. అమ్మా, నాన్న మరెక్కడో. ఒంటరిగా బిక్కుబిక్కుమంటూ గడపడం. తమ పనులు చేసుకోలేని అశక్తతతో వృద్ధాశ్రమాల్లో అల్లాడిపోవడం. ఇదంతా గతం. ఇంటికి మించిన సదుపాయాలతో అయిన వారికి మించిన ఆప్యాయతతో అనుక్షణం కనిపెట్టి చూసుకునే ఆత్మీయులతో నవతరం హోంలు స్వాగతం పలుకుతున్నాయి. కాస్తంత ఆర్థిక స్తోమత ఉండి రిటైర్మెంట్‌ జీవితాన్ని హాయిగా గడపాలనుకునే ఆలోచన ఉన్నవారికి ఇవి ఆనందాల పొదరిళ్లే!

తరాలు మారాయి, ఆలోచనా విధానాల్లోనూ మార్పులొస్తున్నాయి. జీవితమంతా రెక్కలు ముక్కలు చేసుకున్న పెద్దవాళ్లు తమ రిటైర్మెంట్‌ జీవితాన్ని మరింత హుందాగా, ఆనందంగా గడపాలని భావిస్తున్నారు. పిల్లల వ్యక్తిగత జీవితానికి ఇబ్బంది కలిగించకూడదనుకుంటున్న మరికొందరు స్వచ్ఛందంగానే ఒంటరిగా ఉండేందుకు మొగ్గుచూపుతున్నారు. ఇలాంటి వారికోసం రిటైర్‌మెంట్‌ హోమ్స్, సీనియర్‌ సిటిజెన్‌ కంఫర్ట్‌హోంలు, సీనియర్‌ స్పేస్​లు ఏర్పాటవుతున్నాయి.

రోజుకోసారి పిల్లలతో వీడియోకాల్స్‌ : మరికొందరైతే భవిష్యత్తు ప్రణాళిక వేసుకొని, సొసైటీలుగా ఏర్పడి మరీ వృద్ధాశ్రమాలను నిర్మించుకుంటున్నారు. వీటిలో ఆధునిక వసతులన్నీ కల్పిస్తున్నారు. ప్రత్యేక గదులు, ఏసీలు, టీవీలు ఇలా ఇంటికి తగ్గకుండా అన్నిటినీ అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు. సమయానికి ఆహారం, వైద్యులు ఇంటికే వస్తారు. రోజుకోసారి పిల్లలతో వీడియోకాల్స్‌, పక్కింట్లో ఎవరైనా చనిపోతే దుర్వాసన వచ్చే వరకు పట్టించుకోని నగరాల కన్నా తల్లిదండ్రులను ఈ హోంలలో ఉంచడానికే కొందరు పిల్లలు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీంతో ఇవి ఇబ్బడిముబ్బడిగా ఏర్పాటవుతున్నాయి.

కేవలం వృద్ధుల కోసమే ఫ్లాట్లు : వృద్ధుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని వారి కోసం నిర్వాహకులు ప్రత్యేక భవనాలు నిర్మిస్తున్నారు. వాటికి రిటైర్మెంట్‌ హోంలు అని పేరు పెడుతున్నారు. వీటిలో ఫ్లాట్లను కేవలం వృద్ధులకే విక్రయిస్తున్నారు. వీటి విలువ ఎక్కువగా ఉన్నా వృద్ధాశ్రమాలలో కాకుండా సొంతింట్లో ఉన్న భావన కలుగుతుంది. ఆహారం నుంచి ఇంట్లో కేర్‌ టేకర్‌ వరకు అన్నీ నిర్వాహకులే చూసుకుంటారు. కాకుంటే ఈ సేవలకు ప్రత్యేక ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నారు. భవనంలోనే ప్రత్యేక భోజనశాల ఉన్నా అనారోగ్య సమస్యలు, బయటకు రాలేని వారికి ప్లాట్‌కే ఆహారాన్ని అందిస్తున్నారు. మంచంపై నుంచి లేవలేని వారికి ప్రత్యేక సేవలు అందించేందుకు కేర్‌ టేకర్‌నూ నియమిస్తున్నారు. వృద్ధులకు ప్రత్యేక బాత్‌రూంలు. అందులోకి స్ట్రెచర్‌ కూడా పట్టేలా కొన్నింటిని నిర్మిస్తున్నారు.

స్నేహితులంతా కలిసి : ఓల్డ్‌ ఏజ్‌ హోంలలో ఆధునిక వసతులను ఏర్పాటుచేసి వాటికి సీనియర్‌ స్పేస్, కంఫర్ట్‌ హోంలని పేరు పెడుతున్నారు. బాల్యంలో స్నేహితులంతా కలిసి ఒకే పాఠశాలలో చేరినట్లే ఉంటుంది వీటిలో జీవితం. కొన్ని చోట్లయితే తెలిసిన వారంతా కలిసి ఒకే హోంలో చేరుతున్నారు. వీరిలో వివిధ రంగాల్లో ఉన్నత స్థానాల్లో పనిచేసిన వారు సైతం ఉంటున్నారు. తోటి వారితో కలిసి సరదాగా కాలం గడిపేస్తున్నారు. ఆసక్తి ఉన్నవారు కిచెన్‌లో పనులు చేస్తున్నారు. గార్డెనింగ్‌, కూరగాయలు కట్‌ చేయడం వంటి పనులు చేస్తున్నారు. పిల్లలతో ఉండలేనప్పుడు ఇలా నలుగురితో ఉండడం వల్ల ధైర్యంగా ఉంటుందంటున్నారు.