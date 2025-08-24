ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​లో 'పికిల్​ బాల్' ట్రెండ్​ - ఈ కొత్త గేమ్ మీరెప్పుడైనా ఆడారా? - HIGH DEMAND ON PICKLEBALL GAME

టెన్నిస్​లాగా నెట్​ కట్టి ఆడుతారు కానీ అలా పిలవరు - ఆ నయా గేమ్​ పేరే 'పికిల్ ​బాల్​' - ఈ ఆట డిమాండ్​కు అనుగుణంగానే భారీగా వెలుస్తున్న పికిల్​ బాల్​ గేమ్​ కోర్టులు

PICKLEBALL GAME
PICKLEBALL GAME (Eenadu)
New Game in Hyderabad Pickleball Growing in Popularity : ఇది చూడడానికి టేబుల్ టెన్నిస్​ మాదిరిగానే ఉంటుంది. అలా అని దీన్ని టేబుల్​పై ఆడరు. టెన్నిస్​లాగా నెట్​ కట్టి ఆడుతారు కానీ అలా పిలవరు. ఆ నయా గేమ్​ పేరే 'పికిల్ ​బాల్​'. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ మహానగరంలో బాగా ట్రెండింగ్​లో ఉంది. టెన్నిస్​, టేబుల్​ టెన్నిస్​, బ్యాడ్మింటన్​ ఆటలతో నగర యువతకు బోర్​ కొట్టినట్లుంది. అందుకే నయా గేమ్​ను ఆదరిస్తున్నారు. ఈ పికిల్​బాల్​ డిమాండుకు అనుగుణంగానే పికిల్​ బాల్​ గేమ్​ కోర్టులు భారీగా వెలుస్తున్నాయి. అసలు ఈ పికిల్​బాల్​ కథేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

అసలేంటీ ఆట?: పికిల్‌బాల్‌ గేమ్‌ 1965లో అమెరికాలో మొదలైంది. ఈ గేమ్​పై ఇంటర్​నేషనల్​గా పెద్ద టోర్నీలు జరుగుతున్నాయి. చూడడానికి టెన్నిస్​, టేబుల్​ టెన్నిస్, బ్యాడ్మింటన్​గేమ్​ల మాదిరిగానే ఉంటుంది. వాటి కంటే భిన్నమైన నిబంధనలుంటాయి. సింగిల్స్​, డబుల్స్​గా ఇండోర్​, అవుట్ ​డోర్​లోనూ ఆడవచ్చు.

ఈ పికిల్​బాల్​లో గట్టి ప్లాస్టిక్ బాల్​, చెక్కతో చేసిన పాడిల్​ని ఉపయోగిస్తారు. ఇది టేబుల్​ టెన్నిస్​ పాడిల్​ కంటే కాస్త పెద్దదిగా, టెన్నిస్​ రాకెట్​ కంటే చిన్నగా ఉంటుంది. ఈ పికిల్​ బాల్​ కోర్టు మొత్తం 44 అడుగుల పొడవు, 20 అడుగుల వెడల్పులో ఉంటుంది. దీనిలో నెట్​ 36 అంగుళాలు ఉంటుంది. ఈ గేమ్​ను స్టార్ట్​ చేసే సమయంలో కనీసం ఒక్కసారైనా బంతి నేలపై బౌన్స్​ అయినప్పుడే షాట్​ కొట్టాలి. ఆ తర్వాత నుంచి బాల్​ బౌన్స్​ అవ్వకున్న నేరుగా ఆడేయవచ్చు. పాడిల్​తో బాల్​ని కొడుతున్నప్పుడు వచ్చే శబ్దం ఈ ఆట ఆడటానికి మరింత ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది.

playing pickleball
playing pickleball (Eenadu)

ఈ కోర్టులు ఎక్కడెక్కడున్నాయంటే? : జూబ్లీహిల్స్​, హైటెక్​సిటీలోని సత్వ నాలెడ్జ్ సిటీ, షేక్​పేట, కొంపల్లి ప్రాంతాల్లో ప్రస్తుతం పికిల్​బాల్​ కోర్టులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కోర్ట్​ విస్తీర్ణం, నాణ్యత, శిక్షకులు, కల్పించే సౌకర్యాల ఆధారంగా ఫీజుల్లో వ్యత్యాసం ఉంటుంది. సింగిల్స్​ ఇద్దరికి గంటకు రూ.1000 నుంచి రూ.2500 వరకు ఉంటుంది.

''పికిల్‌బాల్‌ ఆడటానికి యువతతో పాటు ఐటీ కారిడార్‌లోని ఉద్యోగులు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ఇతర కోర్ట్‌ల మాదిరిగానే రెండు పికిల్‌బాల్‌ కోర్ట్‌లు సిద్ధం చేశాం. ఇప్పుడిప్పుడే ఆ కోర్ట్‌లు బిజీ అవుతున్నాయి.సెలవుల్లో చిన్నపిల్లలకు ప్రత్యేకంగా నేర్పిస్తున్నాం''.- సిద్ధార్థ, ట్రైనర్, కొండాపూర్‌

అక్కడ ప్రతి రాష్ట్రంలో : అమెరికాలో ఈ గేమ్​కు అత్యంత ప్రాచుర్యం లభించింది. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు సరదాగా ఆడటం ప్రారంభించారు. టెన్నిస్​ కోర్టు మాదిరిగా పెద్దగా ఉండకపోవడం వల్ల సులువుగానే పికిల్​బాల్​ ఆటను ఆడేందుకు జనాలు ఇష్టపడ్డారు. ఇలా డిమాండ్​ పెరగడంతో యూఎస్​ఏలోని ప్రతి రాష్ట్రంలో అసోసియేషన్లు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా గేమ్​ విస్తరించింది. కానీ భారత్​లో ఇప్పుడిప్పుడే అడుగులు వేస్తుండగా జపాన్​, యూకే, కెనడా, కొరియా, ఆస్ట్రేలియా, ఇండోనేషియా, న్యూజిలాండ్​, థాయ్​లాండ్​, చైనా, సింగపూర్​, మలేషియాకు వ్యాప్తించింది.

