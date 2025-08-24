New Game in Hyderabad Pickleball Growing in Popularity : ఇది చూడడానికి టేబుల్ టెన్నిస్ మాదిరిగానే ఉంటుంది. అలా అని దీన్ని టేబుల్పై ఆడరు. టెన్నిస్లాగా నెట్ కట్టి ఆడుతారు కానీ అలా పిలవరు. ఆ నయా గేమ్ పేరే 'పికిల్ బాల్'. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ మహానగరంలో బాగా ట్రెండింగ్లో ఉంది. టెన్నిస్, టేబుల్ టెన్నిస్, బ్యాడ్మింటన్ ఆటలతో నగర యువతకు బోర్ కొట్టినట్లుంది. అందుకే నయా గేమ్ను ఆదరిస్తున్నారు. ఈ పికిల్బాల్ డిమాండుకు అనుగుణంగానే పికిల్ బాల్ గేమ్ కోర్టులు భారీగా వెలుస్తున్నాయి. అసలు ఈ పికిల్బాల్ కథేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అసలేంటీ ఆట?: పికిల్బాల్ గేమ్ 1965లో అమెరికాలో మొదలైంది. ఈ గేమ్పై ఇంటర్నేషనల్గా పెద్ద టోర్నీలు జరుగుతున్నాయి. చూడడానికి టెన్నిస్, టేబుల్ టెన్నిస్, బ్యాడ్మింటన్గేమ్ల మాదిరిగానే ఉంటుంది. వాటి కంటే భిన్నమైన నిబంధనలుంటాయి. సింగిల్స్, డబుల్స్గా ఇండోర్, అవుట్ డోర్లోనూ ఆడవచ్చు.
ఈ పికిల్బాల్లో గట్టి ప్లాస్టిక్ బాల్, చెక్కతో చేసిన పాడిల్ని ఉపయోగిస్తారు. ఇది టేబుల్ టెన్నిస్ పాడిల్ కంటే కాస్త పెద్దదిగా, టెన్నిస్ రాకెట్ కంటే చిన్నగా ఉంటుంది. ఈ పికిల్ బాల్ కోర్టు మొత్తం 44 అడుగుల పొడవు, 20 అడుగుల వెడల్పులో ఉంటుంది. దీనిలో నెట్ 36 అంగుళాలు ఉంటుంది. ఈ గేమ్ను స్టార్ట్ చేసే సమయంలో కనీసం ఒక్కసారైనా బంతి నేలపై బౌన్స్ అయినప్పుడే షాట్ కొట్టాలి. ఆ తర్వాత నుంచి బాల్ బౌన్స్ అవ్వకున్న నేరుగా ఆడేయవచ్చు. పాడిల్తో బాల్ని కొడుతున్నప్పుడు వచ్చే శబ్దం ఈ ఆట ఆడటానికి మరింత ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది.
ఈ కోర్టులు ఎక్కడెక్కడున్నాయంటే? : జూబ్లీహిల్స్, హైటెక్సిటీలోని సత్వ నాలెడ్జ్ సిటీ, షేక్పేట, కొంపల్లి ప్రాంతాల్లో ప్రస్తుతం పికిల్బాల్ కోర్టులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కోర్ట్ విస్తీర్ణం, నాణ్యత, శిక్షకులు, కల్పించే సౌకర్యాల ఆధారంగా ఫీజుల్లో వ్యత్యాసం ఉంటుంది. సింగిల్స్ ఇద్దరికి గంటకు రూ.1000 నుంచి రూ.2500 వరకు ఉంటుంది.
''పికిల్బాల్ ఆడటానికి యువతతో పాటు ఐటీ కారిడార్లోని ఉద్యోగులు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ఇతర కోర్ట్ల మాదిరిగానే రెండు పికిల్బాల్ కోర్ట్లు సిద్ధం చేశాం. ఇప్పుడిప్పుడే ఆ కోర్ట్లు బిజీ అవుతున్నాయి.సెలవుల్లో చిన్నపిల్లలకు ప్రత్యేకంగా నేర్పిస్తున్నాం''.- సిద్ధార్థ, ట్రైనర్, కొండాపూర్
అక్కడ ప్రతి రాష్ట్రంలో : అమెరికాలో ఈ గేమ్కు అత్యంత ప్రాచుర్యం లభించింది. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు సరదాగా ఆడటం ప్రారంభించారు. టెన్నిస్ కోర్టు మాదిరిగా పెద్దగా ఉండకపోవడం వల్ల సులువుగానే పికిల్బాల్ ఆటను ఆడేందుకు జనాలు ఇష్టపడ్డారు. ఇలా డిమాండ్ పెరగడంతో యూఎస్ఏలోని ప్రతి రాష్ట్రంలో అసోసియేషన్లు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా గేమ్ విస్తరించింది. కానీ భారత్లో ఇప్పుడిప్పుడే అడుగులు వేస్తుండగా జపాన్, యూకే, కెనడా, కొరియా, ఆస్ట్రేలియా, ఇండోనేషియా, న్యూజిలాండ్, థాయ్లాండ్, చైనా, సింగపూర్, మలేషియాకు వ్యాప్తించింది.
