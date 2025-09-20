రాజమహేంద్రవరం-తిరుపతి కొత్త విమాన సర్వీసు - ప్రారంభం ఎప్పుడంటే!
అక్టోబర్ 2వ తేదీ నుంచి ప్రతి మంగళ, గురు, శనివారాల్లో ఈ విమాన సర్వీసులు వారంలో మూడు రోజుల పాటు సర్వీసు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 20, 2025 at 7:45 PM IST
New Flight Services Between Rajahmundry to Tirupati : రాష్ట్రంలో విమాన సర్వీసులకు ఆదరణ పెరుగుతోంది. ఏపీ నుంచి ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లే ప్రయాణికుల సంఖ్య రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. దాంతోపాటు రాష్ట్రం లోపల సైతం ఇంటర్ సిటీ విమానయాన సేవలకు మంచి గిరాకీనే ఉంది. ఈ క్రమంలోనే రాష్ట్రానికి పలు అవసరాల దృష్ట్యా వచ్చే వారికి ఎలాంటి అసౌకర్యాలు కలగకుండా పలు విధాలుగా అభివృద్ది చేస్తుంది కూటమి ప్రభుత్వం.
మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న పర్యటక ప్రాంతాలకు పక్క రాష్ట్రాల నుంచి ఎక్కువగా వస్తారు. అంతేకాకుండా పవిత్రమైన తిరుమల దేవస్థానానికి శ్రీనివాసుని దర్శించుకునేందుకు దేశ - విదేశాల నుంచి భక్తులు ఇక్కడకు వస్తారు. అయితే వారి కోసం రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి విమానయాన సేవలు ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న సంగతి తెలిసింది. ఇప్పుడు కొత్తగా రాజమహేంద్రవరం నుంచి కూడా తిరుపతికి విమాన సర్వీసు అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ దిశగా అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తైనట్లు కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్నాయుడు స్పష్టం చేశారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంస్కృతిక రాజధాని రాజమహేంద్రవరం, ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతి మధ్య నూతన విమాన సర్వీసు ప్రారంభిస్తున్నామని తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తున్నాను. అక్టోబర్ 1వ తేదీ 2025 నుంచి ఈ మార్గం లో అలయన్స్ ఎయిర్ ATR 72 విమాన సర్వీసులు ప్రారంభించబడతాయి.— Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) September 20, 2025
అక్టోబర్ 1న ఉదయం 09:25 గంటలకు… pic.twitter.com/bQuPeIzA8u
సాంస్కృతిక రాజధాని - ఆధ్యాత్మిక రాజధాని : ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంస్కృతిక రాజధానిగా పేర్కొనే రాజమహేంద్రవరం, ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతి మధ్య కొత్త విమాన సర్వీసు ప్రారంభం కానుండటంపై కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అక్టోబర్ 1 నుంచి ఈ మార్గంలో అలయన్స్ ఎయిర్ (ATR 72) విమాన సర్వీసులు ప్రారంభమవుతాయని ఆయన వెల్లడించారు.
అక్టోబర్ 1న ఉదయం 9.25 గంటలకు తిరుపతి నుంచి రాజమహేంద్రవరం విమానం చేరుకుంటుందన్నారు. తిరుగు ప్రయాణం ఉదయం 10.15 గంటలకు ఉంటుందని తెలిపారు. అక్టోబర్ 2వ తేదీ నుంచి ప్రతి మంగళ, గురు, శనివారాల్లో ఈ విమాన సర్వీసులు వారంలో మూడు రోజుల పాటు సర్వీసులందిస్తాయని ‘ఎక్స్’లో పేర్కొన్నారు. ఈ కొత్త విమాన సర్వీసు ఉదయం 7:40 గంటలకు తిరుపతి నుంచి బయల్దేరి ఉదయం 9.25 గంటలకు రాజమహేంద్రవరం చేరుకొని తిరిగి అక్కడ ఉదయం 9.50 గంటలకు బయల్దేరి 11.20 గంటలకు తిరుపతి చేరుకోనుంది.
ఈ కొత్త సర్వీసు ప్రాంతీయ కనెక్టివిటీని పెంచడమే కాకుండా తిరుమలలో శ్రీవారిని దర్శించుకునే భక్తులకు ఎంతో ఉపయుక్తం కానుందన్నారు. కనెక్టెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్న సీఎం చంద్రబాబు ఆలోచనకు అనుగుణంగా ఈ సర్వీసును ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందన్నారు. ఈ రూట్లో విమాన సర్వీసులు నడపనున్న అలయెన్స్ ఎయిర్కు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
ఇటీవల ఓర్వకల్లు విమానాశ్రయం నుంచి విజయవాడకు ప్రారంభించిన విమాన సర్వీసుకు మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. ప్రతి సోమ, బుధ, శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 3.45కు విజయవాడలో బయలుదేరే విమానం సాయంత్రం 4.50 గంటలకు ఓర్వకల్లు విమానాశ్రయానికి చేరుకుంటుంది. ఈ విమానంలో 55 నుంచి 65 మంది ప్రయాణిస్తున్నారు. అలాగే తిరిగి ఓర్వకల్లు నుంచి సాయంత్రం 5.10కి బయలుదేరి 6.15 గంటలకు విజయవాడకు చేరుకుంటోంది. మళ్లీ ఇక్కడి నుంచి 60 నుంచి 65 మంది వెళ్తున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు.