గంటన్నరలోనే తిరుపతికి - సంతోషంలో గోదావరి జిల్లావాసులు
తిరుపతి విమాన సర్వీసుకు విశేష స్పందన - సమయం ఆదా అవుతుందని అంటున్నా ప్రయాణికులు
New Flight Service In Tirupati : ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంస్కృతిక రాజధానిగా పేర్కొనే రాజమహేంద్రవరం, ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతి మధ్య కొత్త విమాన సర్వీసును అక్టోబర్ 1న కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు ప్రారంభించారు. అక్టోబర్ 2వ తేదీ నుంచి వారంలో మూడు రోజుల పాటు ఈ సర్వీసులను అందిస్తున్నారు.
ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాలకు చెందిన విమాన ప్రయాణికులకు ఈ దసరా రెట్టింపు ఆనందాన్ని ఇచ్చిందనే చెప్పవచ్చు. తిరుమల ఆధ్యాత్మిక యాత్ర ఆకాశయానం ద్వారా దగ్గర అవుతోంది. ఇప్పటివరకు హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై, దిల్లీ, ముంబయి నగరాలకు మాత్రమే విమాన సర్వీసులు ఉండేవి. ఇప్పుడు తిరుపతికి సైతం అందుబాటులోకి రావడంతో ఏడుకొండలవాడి దర్శనానికి రెక్కలు కట్టుకుని వెళ్లిపోవచ్చని ఎంతో సంబరపడుతున్నారు.
కేవలం గంటన్నరలోనే తిరుపతికి : తిరుపతి వెళ్లాలంటే ఉభయ గోదావరి జిల్లా వాసులకు 8 నుంచి 10 గంటల సమయం పడుతుంది. కానీ ఇప్పుడు విమానంలో కేవలం గంటన్నర వ్యవధిలోనే త్వరగా చేరిపోవచ్చు. ఈ సర్వీసు రోజూ ఉదయం 9.50 గంటలకు రాజమహేంద్రవరం నుంచి బయలుదేరి 11.20కు తిరుపతి చేరుతుంది. తిరుపతిలో ఉదయం 7.40కు బయలుదేరి 9.25 గంటలకు ఇక్కడికి తిరిగి వస్తుంది.
రెండు రోజుల్లో 211 మంది : తొలి రెండు రోజుల్లోనే తిరుపతి విమాన సర్వీసుకు ప్రయాణికుల నుంచి విశేష స్పందన వచ్చింది. మొదటి రోజు రాజమహేంద్రవరం నుంచి 66, 2వ రోజు 67 మంది చొప్పున తిరుపతికి వెళ్లారని అలయన్స్ ఎయిర్ విమానయాన సంస్థకు చెందిన రాజమహేంద్రవరం విమానాశ్రయం మేనేజర్ మీసాల నరసింగ్ రావు తెలిపారు. తిరుపతి నుంచి తొలి రోజు 38 మంది ప్రయాణికులు రాగా, 2వ రోజున 40 మంది వచ్చారు. తిరుపతికి ప్రారంభించిన విమానం మొదటి 3 నెలల పాటు 70 సీట్లలో సగం టికెట్లు రూ.1,999లకు, మిగిలినవి రూ.4 వేలుగా ప్రయాణికులకు అందుబాటులో ఉంటున్నాయి.
సమయం ఆదా :
'రైలు లేదా బస్సులో తిరుమల వెంకన్న దర్శనానికి వెళ్లేవాడిని. గంటల తరబడి ఎదురుచూడాల్సి వచ్చేది. మరోవైపు ప్రయాణంతో చాలా సమయం వృథా అయ్యేది. వృత్తిరీత్యా నాకు ఇబ్బందిగా ఉండేది. ఇప్పుడు చాలా త్వరగా వెళ్లిపోవచ్చు.' - అనీష్ నెహ్రూ, ప్రయాణికుడు
వర్షం రావటంతో పెరిగిన చలి తీవ్రత : తిరుమలలో వేకువజాము నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురుస్తోంది. దీంతో భక్తులు ఇక్కట్లు పడ్డారు. ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వాన రావటంతో దర్శనానంతరం గదులు, లడ్డూ విక్రయాశాలకు వెళ్లేందుకు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వర్ష ప్రభావం కారణంగా చలి ఎక్కువగా పెరిగింది.
తిరుమలలో కొనసాగుతోన్న భక్తుల రద్దీ : మరోవైపు తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండి ఆక్టోపస్ భవనం వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. శుక్రవారం 73,581 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. శ్రీవారికి 28,976 మంది తలనీలాలు సమర్పించారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.2.60 కోట్లు వచ్చింది.
