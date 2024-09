ETV Bharat / state

ఐదేళ్లలో 7.75 లక్షల మందికి ఉపాధి లక్ష్యంగా 'సమీకృత ఇంధన పాలసీ' - New Energy Policy in State

New Energy Policy in State : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నూతన ఇంధన పాలసీని సిద్ధం చేసింది. కొత్తగా అభివృద్ధి చెందుతున్న గ్రీన్‌ హైడ్రోజన్, గ్రీన్‌ అమ్మోనియా, ఎలక్ట్రోలైజర్‌ మాన్యుఫాక్చరింగ్, బయో ఫ్యూయల్, బ్యాటరీ స్టోరేజి, పీఎస్పీ ప్రాజెక్టులను ప్రోత్సహించేలా ప్రస్తుతం ఇస్తున్న రాయితీలను కొనసాగిస్తూనే కొత్తగా పెట్టుబడి రాయితీని ప్రభుత్వం ఇవ్వనుంది. రాష్ట్ర డిమాండ్‌లో పునరుత్పాదక విద్యుత్‌ వాటాను గణనీయంగా పెంచడం ద్వారా విద్యుత్‌ సేకరణ ఖర్చును తగ్గించే లక్ష్యంతో నూతన పాలసీని ప్రభుత్వం సిద్ధం చేసింది. క్లీన్‌ ఎనర్జీ ప్లాంట్ల ఏర్పాటే లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది.

సర్క్యులర్‌ ఎకానమీని సులభతరం చేసేందుకు పెట్టుబడి అవకాశాలను సృష్టించడం తద్వారా ఉపాధి అవకాశాలను పెంచడమే పాలసీ ప్రధాన లక్ష్యాలుగా పేర్కొంది. నూతన పాలసీ ఐదేళ్లు అమలులో ఉంటుంది. గతంలో పునరుత్పాదక విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుని గ్రౌండింగ్‌, ఉత్పత్తిలోకి రానివాటికి కూడా నూతన పాలసీ వర్తింపచేసే వెసులుబాటు కల్పించింది.

Banking Facility for Companies Setting up Power Plants in the State : రాష్ట్రంలో విద్యుత్‌ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేసిన సంస్థలకు బ్యాంకింగ్‌ సదుపాయాన్ని ప్రభుత్వం కల్పిస్తుంది. ఆ విద్యుత్‌ను తిరిగి వినియోగించుకునేందుకు నిబంధనలను చేర్చింది. ఆఫ్‌-పీక్‌ విద్యుత్‌ను ఆఫ్‌పీక్‌ వ్యవధిలోనే ఎప్పుడైనా తిరిగి వినియోగించుకునేలా, పీక్‌ డిమాండ్‌ విద్యుత్‌ను ఎప్పుడు అవసరమైనా వినియోగించుకునేలా మార్చింది. సాధారణ బ్యాంకింగ్‌ విద్యుత్‌ను నార్మల్, ఆఫ్‌పీక్‌ వ్యవధిలో వినియోగించుకునే వెసులుబాటు సంస్థలకు ఉంటుంది. పీక్‌ గ్రిడ్‌ డిమాండ్‌లో 5శాతం వరకు 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో విద్యుత్‌ బ్యాంకింగ్‌కు ప్రభుత్వం అవకాశం కల్పించనుంది. ఆ తర్వాత ఏటా 5శాతం చొప్పున పెంచుతుంది. రాష్ట్రంలో కొత్తగా పునరుత్పాదక తయారీ జోన్‌- ఆర్‌ఈఎంజడ్‌లను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

ఏపీలో భారీగా పెట్టుబడులు- ఎక్స్ వేదికగా లులు గ్రూప్

ప్రైవేటు రంగంలో ప్రాజెక్టులు ఏర్పాటు చేసే వారికి ఆర్‌ఈఎంజడ్‌లో మౌలిక సదుపాయాలను ప్రభుత్వం కల్పిస్తుంది. జియో థర్మల్, టైడల్, ఓషియన్‌ ఎనర్జీస్, బయో ఫ్యూయల్, బయోగ్యాస్, ఇథనాల్‌ మిశ్రమం, స్టోరేజి, కార్బన్‌ క్యాప్చర్‌ వంటి ఇన్నోవేటివ్‌ ఆర్‌ఈ టెక్నాలజీలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వనుంది. వయబులిటీ గ్యాప్‌ ఫండ్‌, క్యాపిటల్‌ సబ్సిడీ కింద 20శాతం మొత్తాన్ని పైలట్‌ ప్రాజెక్టులకు అందిస్తుంది.

ప్రాజెక్టులకు లీజు విధానంలో భూములు ఇవ్వడంతో పాటు ప్రోత్సాహకాలు సైతం అందించనుంది.సౌరవిద్యుత్‌ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు సేకరించిన భూములకు ఎకరాకు ఏడాదికి రూ. 31వేలు, రెండేళ్లకు 5శాతం చొప్పున పెంచి ఇవ్వనుంది. రూఫ్‌టాప్‌ సోలార్‌ ప్రాజెక్టులకు 5 కిలోవాట్ల వరకు ఫీజు లేదు. 100 కిలోవాట్లకు వెయ్యి, వెయ్యి కిలోవాట్లకు 10వేలు, అంతకుమించి ఏర్పాటు చేసే ప్రాజెక్టులకు మెగావాట్‌కు 25వేలు నెడ్‌క్యాప్‌ వసూలు చేస్తుంది.