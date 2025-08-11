New Courses at Indira Gandhi National Open University: ఇందిరా గాంధీ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం (ఇగ్నో)లో పలు విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చి ప్రస్తుత కాలానికి, ఉపాధికి ఉపయోగపడే కొత్త కోర్సులను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ సంవత్సరం నుంచి అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని పాడేరు ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజీలో ఈ ఇగ్నో కేంద్రం ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులోని తగిన కోర్సుల్లో డిగ్రీ, పీజీ ప్రవేశాలకు సంబంధించి ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నాట్లు అధ్యయన కేంద్రం సంచాలకులు డాక్టర్ జి. ధర్మారావు తెలిపారు.
ఇంటర్ పూర్తిచేసిన వారు ఎవరైనా అర్హులే : పర్యాటక రంగానికి తగ్గట్టుగా బ్యాచిలర్ ఇన్ టూరిజం అండ్ ట్రావెల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీలో 3 ఏళ్ల కోర్సు ఆంగ్లం, హిందీ మాధ్యమాల్లో అందుబాటులో ఉంది. ఈ కోర్సుకి ఇంటర్ పూర్తిచేసిన వారు ఎవరైనా అర్హులే. ఆన్లైన్లో కూడా ఈ కోర్సును అందుబాటులో ఉంచారు.
విభిన్న శాస్త్రాల కలయికతో కోర్సులు : బీఏ ఒకేషనల్ విభాగంలో డిగ్రీ టూరిజం అండ్ మేనేజ్మెంట్, హోమ్సైన్స్ రంగం (బీఏ)లో మానవ అభివృద్ధి ఫ్యామిలీ స్టడీస్, సామాజిక వనరుల నిర్వహణ, పౌష్టిక ఆహారం, దుస్తుల తయారీ నిర్వహణ వంటి విభిన్న శాస్త్రాల కలయికతో రూపొందించిన కోర్సులు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. స్టార్టప్ కంపెనీలు స్థాపించాలనుకునే వారికి ఈ కోర్సులు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి.
6 నెలల కాల వ్యవధితో : సోషల్ వర్కు విభాగంలో కొత్తగా బ్యాచిలర్ ఆఫ్ సోషల్ వర్కును ప్రవేశపెట్టారు. వీటితోపాటు ఆన్లైన్లో ఎంఎస్డబ్ల్యూ, మాస్టర్ ఇన్ సోషల్ వర్కు వంటి కోర్సులు ప్రారంభించారు. వైద్య ఆరోగ్య రంగంలో 6 నెలల కాల వ్యవధితో నర్స్ మేనేజర్ కోర్సు, సర్టిఫికెట్ ఇన్ జరియాట్రిక్ హెల్త్ అండ్ కేర్ (వృద్ధుల ఆరోగ్య సంరక్షణకు సంబంధించి) కోర్సు అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
అందుబాటులో ఇగ్నో కేంద్రాలు : విశాఖ జిల్లాలో గాజువాక ఎంవీఆర్, ప్రభుత్వ మహిళ డిగ్రీ, కేజీహెచ్ నర్సింగ్ కళాశాలల్లో, ఆంధ్రా యూనివర్సిటీలో, విశాఖ డెయిరీ పరిశ్రమలోని ఓ కార్యాలయంలో ఇగ్నో కేంద్రాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రవేశాల కోసం గడువును ఈ నెల 15వ తేదీ వరకు పొడిగించారు. ఆసక్తి ఉన్న వారు 0891-2511200 నెంబర్కి లేదా www.ignou.ac.in వెబ్సైట్ను సందర్శించాలని ధర్మారావు సూచించారు.
