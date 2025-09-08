ETV Bharat / state

గాజువాక ఐటీఐకి కొత్త కోర్సులొచ్చాయి - నిపుణులకు మంచి అవకాశాలు

గాజువాక ఐటీఐకి మూడు ట్రేడ్ల మంజూరు - అందుబాటులోకి రూ.2 కోట్ల విలువైన పరిశోధన పరికరాలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 2:15 PM IST

New Courses at Gajuwaka Steel City Govt Industrial Training Institute : కాలం చెల్లిన కోర్సుల స్థానంలో గాజువాక స్టీల్‌సిటీ ప్రభుత్వ పారిశ్రామిక శిక్షణ సంస్థ (ఐటీఐ) కొన్నేళ్లుగా కొత్త కోర్సుల కోసం సాగిస్తున్న ప్రయత్నాలు ఇఫ్పుడు ఫలప్రదమయ్యాయని సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. ప్రభుత్వ ఉపాధి, శిక్షణ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఐటీఐకి తాజాగా మూడు కోర్సులు మంజూరయ్యాయి. యువత ఉపాధికి ఇవి ఎంతగానో ఉపయోపడతాయని చెబుతున్నారు.

కొత్త కోర్సుల అవసరాలపై నివేదికలు : గాజువాక ఐటీఐలో ప్రస్తుతం 13 ట్రేడ్లు ఉండగా, 800 మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. ఇక్కడ రెండు దశాబ్దాలుగా పాత కోర్సులే నడుస్తున్నాయి. ఉమ్మడి విశాఖపట్నం జిల్లాలోని ఫార్మాసిటీ, హెచ్‌పీసీఎల్, కోరమాండల్, ఎస్‌ఈజెడ్, పలు ప్రైవేటు పరిశ్రమల యాజమాన్యాలు తరచూ రిఫ్రిజిరేటర్‌ అండ్‌ ఏసీ మెకానిక్, ఎలక్ట్రానిక్‌ మెకానిక్, అటెండెంట్-కెమికల్‌ ట్రేడ్ల అభ్యర్థులను అడుగుతున్నా వాటిని అందించలేని పరిస్థితి. గత ప్రభుత్వంలో పలుమార్లు ఉన్నతాధికారులకు కొత్త కోర్సుల అవసరాలపై నివేదికలు పంపినా పట్టించుకోలేదు.

రూ.2 కోట్ల విలువైన పరిశోధన పరికరాలు : కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రత్యేక బృందం అధ్యయనం చేసి గాజువాక స్టీల్‌సిటీ ఐటీఐకి రిఫ్రిజిరేటర్‌ అండ్‌ ఏసీ మెకానిక్, ఎలక్ట్రానిక్‌ మెకానిక్, అటెండెంట్-కెమికల్‌ ట్రేడ్లు అత్యవసరమని తేల్చింది. దీంతో సుమారు రూ.2 కోట్ల విలువైన పరిశోధన పరికరాలు, శిక్షణకు అవసరమైన యంత్ర సామగ్రి, నూతన భవన సముదాయాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చారు.

ఒక్కో కోర్సుకు 40 మంది చొప్పున పదో తరగతి ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థులను తీసుకుంటారు. ప్రత్యేక ట్రైనింగ్‌ ఆఫీసర్లు సంబంధిత వృత్తి నైపుణ్య శిక్షకులకు ఇప్పటికే శిక్షణ ఇచ్చారు. కొత్త భవనంలో ఆయా యూనిట్లకు పరికరాలను సమకూర్చారు. ప్రస్తుతం అసెంబ్లింగ్, టెస్టింగ్‌ పనులు, విద్యుత్తు సదుపాయ కల్పనలో సిబ్బంది బిజీగా ఉన్నారు. ఆసక్తిగల అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించారు.

రిశ్రామిక రంగంలో నిపుణులకు మంచి అవకాశాలు : వృత్తి విద్యా కోర్సులు పూర్తి చేసిన వారికి పారిశ్రామిక రంగంలో మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయని - గాజువాక మోడల్‌ ఐటీఐ ప్రిన్సిపల్‌ కె.ఎస్‌.శ్రీనివాసరావు తెలుపుతున్నారు. పరిశ్రమలు ఆయా కోర్సుల్లో నైపుణ్యం సాధించిన వారిని ఉద్యోగాలకు తీసుకుంటున్నాయని వివరించారు. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని కొత్త కోర్సులను సాధించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే అభ్యర్థులు చేరడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని అన్నారు.

ఐటీఐతో అవకాశాలెన్నో - విదేశాల్లోనూ కొలువు సాధించొచ్చు!

ప్రస్తుతం ఏపీ, తెలంగాణల్లోని పలు ప్రభుత్వ ఐటీఐలు అడ్వాన్స్‌డ్‌ ట్రైనింగ్‌ సెంటర్ల (ATC)గా విస్తరిస్తున్నాయి. వీటిలో శిక్షణ పొందిన విద్యార్థులు ప్రాంగణ నియామకాల్లో మెరుస్తున్నారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ 800కు పైగా విద్యా సంస్థలు సుమారు 50 ట్రేడుల్లో తర్ఫీదు అందిస్తున్నాయి.

తక్కువ సమయంలోనూ ఏదైనా అంశంలో నైపుణ్యం పెంపొందించుకుని, వెంటనే అందులో ఉపాధి పొందడానికి ఐటీఐ దారి చూపుతుంది. ఈ కోర్సులు పూర్తిచేసుకున్నవారికి ఉపాధికి ఎలాంటి ఢోకా లేదు. భారత్‌లో తయారీ (Make in India)కి ప్రోత్సాహం, స్కిల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కౌన్సిల్‌ ఏర్పాటుతో ఐటీఐ ట్రేడుల్లో పట్టున్నవారికి గిరాకీ పెరిగింది.

నైపుణ్యం ఉన్నోళ్లకే ఉద్యోగావకాశాలు - వారికి ఉచితంగా శిక్షణ

