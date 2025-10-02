ETV Bharat / state

స్టేట్ సిలబస్ వద్దు - సీబీఎస్‌ఈ ముద్దు

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి సంవత్సరం 40-60 వరకు సీబీఎస్​ఈ బడులు - రాష్ట్రేతర బోర్డుల్లో 6.50 లక్షలకు చేరిన విద్యార్థుల సంఖ్య

New CBSE Schools EStablished
New CBSE Schools EStablished (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 2, 2025 at 5:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

New CBSE Schools EStablished Every Year in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సీబీఎస్‌ఈ స్కూల్స్​ సంఖ్య ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుతోంది. తల్లిదండ్రులు సైతం తమ పిల్లల్ని ఐసీఎస్‌ఈ, సీబీఎస్‌ఈ లాంటి ఇతర బోర్డు పాఠశాలల్లో చదివించేందుకు ఆసక్తి చూపుతుండటమే అందుకు కారణమని తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ప్రైవేట్‌ సీబీఎస్‌ఈ పాఠశాలలు (ఇండిపెండెంట్‌) భారీగా ఏర్పాటు అవుతున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర ప్రైవేట్‌ స్కూల్స్ సంఖ్య పెరగకున్నా వాటిల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుతోంది.

రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్​ జిల్లాల్లో మరీ ఎక్కువ : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 2016-2017 విద్యా సంవత్సరంలో మొత్తం 250 సీబీఎస్‌ఈ పాఠశాలలు ఉండగా అందులో ప్రైవేట్​వి 210. 2025-2026లో మొత్తం బడుల సంఖ్య ఏకంగా 650కి చేరుకున్నాయి. ప్రైవేట్​వి సుమారు 565 ఉండటం విశేషం. రాష్ట్రంలో ప్రతి సంవత్సరం 40 నుంటి 60 కొత్తగా వస్తున్నాయి. హైదరాబాద్‌ జిల్లాలో 129, వరంగల్‌లో 52, రంగారెడ్డిలో 239, మహబూబ్‌నగర్, ఖమ్మంలలో 26 చొప్పున స్కూల్స్​ ఉన్నాయి. ఆదిలాబాద్‌లో 13 ఉండటం గమనార్హం. వనపర్తి, నిర్మల్ లాంటి జిల్లాల్లోనూ సీబీఎస్‌ఈ వచ్చాయి.

పెరుగుతున్న విద్యార్థుల సంఖ్య : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏడెనిమిది జిల్లాల్లో మాత్రమే సీబీఎస్‌ఈ అనుబంధ పాఠశాలలు లేవు. రాష్ట్ర విద్యాశాఖ పరిధిలో 11,500 ప్రైవేట్‌ పాఠశాలు ఉన్నాయి. ఆ సంఖ్య దశాబ్దకాలంగా మారటం లేదు. విద్యార్థుల సంఖ్య మాత్రం పెరుగుతోంది.

విద్యార్థుల సంఖ్య 6.50 లక్షలు : తెలంగాణలో మొత్తం 60 లక్షల మంది పాఠశాల విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఇంందులో అన్ని రకాల బోర్డుల్లోని ప్రైవేట్‌ పాఠశాలల్లో 38 లక్షల మంది ఉన్నారు. వాటిల్లో సీబీఎస్‌ఈ, ఐబీ, ఐసీఎస్‌ఈ, కేంబ్రిడ్జి తదితర బోర్డుల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య 6.50 లక్షలకు చేరుకున్నట్లు విద్యాశాఖ గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 2025 సంవత్సరంలో ఒక్క సీబీఎస్‌ఈ పదో తరగతి పరీక్షలు రాసిన వారి సంఖ్యే 51 వేలకుపైగా ఉండటం గమనార్హం.

పెరుగుతోన్న సీబీఎస్‌ఈ పాఠశాలలు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే కాదు దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాల్లో సీబీఎస్‌ఈ పాఠశాలలు సంఖ్య ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుతోంది. 2020 సంవత్సరంలో మొత్తం 22,561 పాఠశాలలు ఉన్నాయి. 2025 సంవత్సరంలో 31,208కి చేరడం విశేషం.

150 సీట్లకు వెయ్యి నుంచి రెండు వేల దరఖాస్తులు : సీబీఎస్‌ఈ అనుబంధ గుర్తింపు పొందాలంటే నగరాల్లో కనీసం ఒక ఎకరం, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 2 ఎకరాల స్థలం ఉండాలి. దానివల్ల భవనాలు, ఆట స్థలం, ఇతర సౌకర్యాలు తల్లిదండ్రులను ఆకర్షిస్తున్నాయి. దానికి తోడు ఈ పాఠశాలల్లో చదివిస్తే హిందీ, ఇంగ్లీష్​ మంచిగా వస్తాయన్న అభిప్రాయం సర్వత్రా వ్యాపించింది. దాంతో ఫీజు ఎక్కువగా ఉన్నా అన్ని వర్గాల వారు సైతం సీబీఎస్‌ఈల్లోనే చదివిస్తున్నారు. డిసెంబరు, జనవరి నెలలోనే తరువాత విద్యా సంవత్సరానికి ప్రవేశాల ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. అనేక బడుల్లో ఎల్‌కేజీ, యూకేజీ, ఒకటో తరగతిలో 150 సీట్లు ఉంటే వెయ్యి నుంచి రెండు వేల దరఖాస్తులు వస్తుండడం గమనార్హం. వచ్చే ఏడాదికి ఈ సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం లేకపోలేదు.

ఇకపై ఏడాదికి రెండుసార్లు CBSE పదో తరగతి బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్‌‌- ఒకటి ఫిబ్రవరిలో, రెండోది మేలో

CBSE పాఠశాల్లో షుగర్​ బోర్డ్స్​- స్కూల్​ పరిసరాల్లో వాటిని కంట్రోల్ చేయాలని ఆదేశం

For All Latest Updates

TAGGED:

తెలంగాణలో సీబీఎస్‌ఈ పాఠశాలలుNEW CBSE SCHOOLSTELANGANA CBSE SCHOOLSCBSE SCHOOLS IN TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పండగొచ్చిందంటే ఎటు చూసినా పూల వ్యర్థాలే! - ఎరువుల తయారీతో సమస్యకు చెక్

మహిళ రూపంలో గణేశుడు- వాహనంగా గాడిద- 'చౌసట్ యోగినీ' గురించి తెలుసా?

Bigg Boss Telugu 9 Day 24 Episode: 'ఫస్ట్​ లవ్​' గురించి తనూజ ఓపెన్​ - కెప్టెన్సీ కంటెండర్‌షిప్​ గెలుచుకున్న కల్యాణ్​!

ఆర్గానిక్ ఉత్పత్తులు కావాలా? అయితే ఖమ్మం సేంద్రీయ మార్కెట్​కు వెళ్లండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.