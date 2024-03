పార్వతీపురంలో విషాదం - పెళ్లైనా కొన్ని గంటల్లోనే నవ వధువు మృతి - Within Hours New Bride Death

New Bride Death Due to Illhealth within Hours After Marriage : ఎన్నో ఆశలతో పెళ్లి చేసుకుంటారు. పెళ్లికి ముందు యువతీ యువకులు ఎన్నో కలలు కంటారు. భవిష్యత్​ ఇలా ఉండాలి, అలా ఉండాలి అని ఊహించుకుంటారు. కానీ ఇవేమీ తీరకుండానే నవ వధువు కన్నుమూసిన విషాద ఘటన పార్వతీపురంలో చోటు చేసుకుంది. పెళ్లైనా తెల్లారే యువతి మృతి చెందడం వల్ల పెళ్లింట విషాద ఛాయలు నెలకొన్నాయి.

పార్వతీపురం మక్కువ మండలం దబ్బగడ్డలో కాళ్లపారాణి ఆరక ముందే నవ వధువు అఖిల (20) మృతి చెందింది. శుక్రవారం రాత్రి పది గంటలకు ఆమె వివాహం జరిగింది. వివాహానంతరం ఆమె నీరసంగా ఉంది. అలాగే నిద్రలోకి జారుకుంది. బంధువులు గమనించగా ఎంతకూ కోలుకోలేదు. ఆమెను హుటాహుటిన మక్కువ పీహెచ్​సీకి తరలించి ప్రథమ చికిత్స అందించారు. పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో సాలూరు ఏరియా ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. కానీ ఆమె మార్గమధ్యలోనే కన్నుమూసినట్లు వైద్యులు పరిశీలించి ధృవీకరించారు.

పెళ్లైనా కొద్ది గంటలకే నవ వధువు మృతి చెందడంతో పెళ్లింట విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.