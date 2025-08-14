ETV Bharat / state

కిమ్స్ హాస్పిటల్స్​లో 'న్యూరోమస్క్యులార్ ఫెసిలిటేషన్ వర్క్​షాప్' - NEUROMUSCULAR FACILITATION WORKSHOP

కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన నెదర్లాండ్స్ సాక్షియన్ యూనివర్సిటీ డాక్టర్ - దేశవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల నుంచి హాజరైన 300 మంది ఫిజియోథెరపిస్టులు

Neuromuscular Facilitation Workshop at KIMS Hospital
Neuromuscular Facilitation Workshop at KIMS Hospital (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2025 at 11:51 PM IST

Neuromuscular Facilitation Workshop at KIMS Hospital : కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ రీహాబిలిటేషన్ విభాగం, ఏషియన్ ట్రాన్స్‌కేర్ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ సంయుక్తంగా 'క్లినికల్ రీజనింగ్ ఇన్ ప్రోప్రియోసెప్టివ్ న్యూరోమస్క్యులార్ ఫెసిలిటేషన్' పై కీలక వర్క్​షాప్​ను నిర్వహించాయి. దేశవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల నుంచి ఫిజియోథెరపిస్టులు పాల్గొన్న 10 రోజుల ప్రాక్టికల్ వర్క్‌షాప్‌కు ఈ ప్రసంగం ముగింపు ఘట్టంగా నిలిచింది. ఈ హైబ్రిడ్ కార్యక్రమంలో దేశవ్యాప్తంగా 300 మందికి పైగా ఫిజియోథెరపిస్టులు పాల్గొన్నారు.

కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగా హాజరైన డాక్టర్​ ఫ్రెడ్​స్మీడ్స్​ : నెదర్లాండ్స్‌లోని సాక్షియన్ యూనివర్సిటీకి చెందిన అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి గల IPNFA ఇన్‌స్ట్రక్టర్ డాక్టర్ ఫ్రెడ్ స్మీడ్స్ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై కీలకోపన్యాసమిచ్చారు. మస్క్యులోస్కెలెటల్, న్యూరాలజికల్ సమస్యలతో బాధపడుతున్న పేషెంట్లలో స్థూల మోటార్ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరచడానికి న్యూరో ఫెసిలిటేషన్ టెక్నిక్స్‌ను ఏకీకృతం చేయడంలోని ప్రాముఖ్యత, దాని వెనుక ఉన్న తార్కికతపై ఆయన పాల్గొనేవారితో చర్చించారు. అలాగే, పలు వ్యాధులతో బాధపడుతున్నపేషెంట్ల రిహాబిలిటేషన్​లో ఉపయోగించే పద్ధతులను ప్రదర్శించారు.

థెరపిస్టులందరినీ ఒకే వేదికపైకి తీసుకువచ్చి : ఈ సందర్భంగా ఏషియన్ ట్రాన్స్‌కేర్ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ యూనిట్ హెడ్ డాక్టర్ సునీల్ రెడ్డి (పీటీ) మాట్లాడుతూ ఈ వర్క్‌షాప్ లక్ష్యం థెరపిస్టులను ఒక వేదికపైకి తీసుకువచ్చి, ప్రోప్రియోసెప్టివ్ న్యూరోమస్క్యులార్ ఫెసిలిటేషన్‌ను అర్థం చేసుకునేలా చేయడం, అంతర్జాతీయ నిపుణుల మార్గదర్శకత్వంలో వారికి ప్రాక్టికల్ శిక్షణ ఇవ్వడమని తెలిపారు.

కిమ్స్ హాస్పిటల్స్​ సెంటర్ ఫర్ రీహాబిలిటేషన్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ సుధీంద్ర వూటూరి మాట్లాడుతూ ఫిజియోథెరపీ, ఆధునిక వైద్య సేవలకు సాటిగా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోందన్నారు. ప్రోప్రియోసెప్టివ్ న్యూరోమస్క్యులార్ ఫెసిలిటేషన్ (PNF) అనేది శరీరంలోని ప్రోప్రియోసెప్టర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని కండరాల బలం, సౌలభ్యం, సమతుల్యం, ఫంక్షనల్ మూవ్‌మెంట్ ప్యాటర్న్స్‌ను మెరుగుపరిచే రీహాబిలిటేషన్ పద్ధతి అని వివరించారు. ఇది గాయాల నుంచి లేదా న్యూరాలజికల్ పరిస్థితుల నుంచి కోలుకుంటున్న వ్యక్తుల పునరావాసంలోనే కాకుండా, క్రీడాకారులు పనితీరును గరిష్టం చేసుకోవడానికి, గాయాలను నివారించుకోవడానికి కూడా ఎంతో ఉపయోగకరమని తెలిపారు.

