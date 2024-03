ఆరోగ్యశ్రీ ఆస్పత్రుల్లో అరాచకాలు - దొంగ రిపోర్టులతో కోట్ల రూపాయలు స్వాహా

Network Hospitals Scams in the Name of Arogyasree: ఠాగూర్ సినిమాలో ఆస్పత్రి సీను గుర్తిందిగా చనిపోయిన వ్యక్తికి వైద్యం అందిస్తున్నట్లు నాటకమాడి లక్షలాది రూపాయలు బిల్లు కట్టాలంటూ చేసిన మోసం ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల నిలువు దోపిడీకి నిదర్శనం. ఇంచుమించు అలాంటి ఘటనలకే పాల్పడుతున్నాయి ఆరోగ్యశ్రీ నెట్‌ వర్క్ ఆస్పత్రుల్లోని కొన్ని యాజమాన్యాలు. ఏ ఆరోగ్య సమస్యా లేనివారికి పక్షవాతం, నవజాత శిశివులకు కామెర్లు వచ్చినట్లు దొంగ రిపోర్టులు పెట్టి ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్టు ద్వారా ఫీజుల డబ్బు కొట్టేస్తున్నాయి. గుంటూరు, కర్నూలు జిల్లాల్లోని ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు పక్షవాతం కేసులకు చికిత్స అందించినట్లు నకిలీ బిల్లులు పెట్టి వందల కేసుల్లో కోట్లాది రూపాయలు కొట్టేశాయి.

ఒక్కో కేసుకు ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్టు నుంచి దాదాపు 22వేల వరకు చెల్లింపులు జరుగుతున్నాయి. వైద్యుల సూచన మేరకు రోగులు ఆరు నెలలపాటు విశ్రాంతి తీసుకోవాలి. దీనికిగాను ‘ఆసరా’ కింద నెలకు 5 వేల చొప్పున 30 వేల వరకు బాధితుల ఖాతాలకు జమ అవుతాయి. మధ్యవర్తులు, ఆసుపత్రుల్లో పనిచేసే సిబ్బంది దీన్ని అదునుగా తీసుకొని పేదలకు గాలం వేశారు. కర్నూలు, గుంటూరు చుట్టుపక్కల వారిని ఆసుపత్రులకు పిలిపించి, తొలిరోజు ఫొటో తీయించి ఇంటిపి పంపేసి మళ్లీ నాలుగైదు రోజులకు పిలిపిస్తున్నారు. ఈలోగా ఆసుపత్రిలో పనిచేసే సిబ్బంది వారికి నకిలీ స్కానింగ్, రిపోర్టులు తయారు చేసి ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్టు కార్యాలయానికి పంపించి చికిత్సకు అనుమతులు పొంది ఆపైన చికిత్స అందించినట్లు చూపుతున్నారు.

నేటి నుంచి ఆరోగ్య శ్రీ సేవలు బంద్ - చేతులెత్తేసిన ప్రైవేటు ఆస్పత్రులు

సామాన్య ప్రజలతో బేరాలు: ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్టు నిర్వహించిన విజిలెన్స్‌ తనిఖీల్లో ఆస్పత్రులు చేస్తున్న అరాచకాలు బయటపడ్డాయి. రిపోర్టులు, స్కానింగులకు అనుగుణంగా డయాగ్నస్టిక్‌ కేంద్రాలను సంప్రదించగా కొన్ని స్కానింగులు, రిపోర్టులు తాము ఇచ్చినవి కావనీ, కొన్ని ఇచ్చింది తామే అయినా పాతవని వివరణ ఇచ్చాయి. మరికొన్ని కేసుల్లో డయాగ్నస్టిక్‌ సిబ్బంది కూడా ఈ కుట్రలో భాగస్వాములవుతున్నారు. నెలనెలా వచ్చే ఆసరా పింఛన్ మీరు తీసుకోండి చికిత్స బిల్లులు మేం తీసుకుంటామంటా సామాన్య ప్రజలతో బేరాలు కుదుర్చుకుంటున్నారు. గుంటూరులోని ఓ ఆసుపత్రి 300 కేసుల్లో, కర్నూలులోని ఓ ఆసుపత్రి 1,500 కేసుల్లో ఈ దందాను సాగించినట్లు బయటపడింది. ఈ కేసుల్లో అందించిన చికిత్స కంటే ఆసరా కింద వచ్చే చెల్లింపులు ఎక్కువ. దీంతో ఆస్పత్రుల సిబ్బంది, మధ్యవర్తులు పక్కా ప్రణాళికతో అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు.

Tirupati: తిరుపతి రుయాలోనూ ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. గతంలో పక్షవాతంతో చికిత్స పొందిన వారి వ్యాధి నిర్థరణ పరీక్షల రిపోర్టులు, ఎక్సరేలు వంటి వాటిని వేరే రోగులకు జతచేశారు. ఇలా ఆరోగ్యశ్రీ నుంచి దాదాపు 50 మందికి యథావిధిగా చెల్లింపులు జరిగాయి. నిందితుల మధ్య వాటాల పంపకంలో విభేదాలు రావడంతో ఈ దందా వెలుగులోకి వచ్చింది. అయినా ట్రస్టు నుంచి ఎలాంటి చర్యలు లేవు.

పేదల గుండెలు అల్లాడుతున్నా పట్టించుకోని జగన్-నిధులు కేటాయించని వైసీపీ ప్రభుత్వం

Nellore: నెల్లూరు జీజీహెచ్‌లోనూ ఇటీవల ఇటువంటి అక్రమాలే జరిగాయి. అక్రమార్జనకు అప్పుడే పుట్టిన శిశువులనూ వదలలేదు. ప్రసవం తర్వాత తల్లులు నాలుగు నుంచి పది రోజుల వరకు ఆసుపత్రుల్లోనే ఇన్‌పేషంట్లుగా ఉంటారు. ఈ సమయాన్ని అక్రమార్కులు అనుకూలంగా మలుచుకొని పెట్రేగిపోయారు. శిశువులకు కామెర్లు వచ్చినట్లు చికిత్స అందించినట్లు ఫీజులు కొట్టేస్తున్నారు. ఈ కేసుల్లో ఒక్కొక్క దానికి 35 వేల వరకు చెల్లింపులు జరుగుతున్నాయి. కడప, ఏలూరు, గుంటూరు, ధర్మవరం, రాజమహేంద్రవరం, ఇతర ఆసుపత్రుల్లో ఈ దందా నడుస్తోంది.

Nandyala: నంద్యాల జిల్లా డోన్‌లోని ఓ ఆసుపత్రి యాజమాన్యం మలేరియా, టైఫాయిడ్, డెంగీ జ్వరాలకు సంబంధించి చికిత్స అందించినట్లు వందలమంది నకిలీ రోగుల్ని సృష్టించింది. వీటికి సుమారు రూ. 1.80 కోట్ల వరకు చెల్లింపులు జరిగాయి.

'ఆరోగ్యమిత్ర'లకు అన్నీ సమస్యలే! వేతన వెతలకు తోడు కొరవడిన ఉద్యోగ భద్రత

Palnadu District: పల్నాడు జిల్లాలోని ఓ ఆసుపత్రి యాజమాన్యం బాగున్న వారికి వెంటిలేటర్‌ అమర్చి ఆ ఫొటోలు, ఇతర రిపోర్టులను పంపించి, ఫీజుల రూపంలో భారీగా కొట్టేసింది. విచారణలో ఇది బయటపడటంతో జరిమానా వేశారు. ఆసుపత్రి యాజమాన్యం అధికార పార్టీ నాయకుడితో ఉన్నతస్థాయిలో ఒత్తిడి తెచ్చి రూ.50 లక్షలకు పైన వేసిన జరిమానాను బాగా తగ్గించుకుంది. ఒకే ఆసుపత్రి నుంచి ప్రి ఆథరైజేషన్‌లు అధికంగా వస్తున్నప్పుడు ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తించకపోవడం అనుమానాలకు తావిస్తోంది. అధికార పార్టీకి దగ్గరగా ఉన్నవారే ఒప్పంద విధానంలో ట్రస్టు కార్యాలయంలోని కీలక స్థానాల్లో పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ పని చేస్తూనే ఒకరిద్దరు బయట ప్రాంతాల్లో ప్రైవేట్‌ ఆసుపత్రులను నడుపుతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో ట్రస్టు కార్యకలాపాల్లో ఎంతవరకు విశ్వసనీయత ఉంటుందన్నది ప్రశ్నార్థకమే.