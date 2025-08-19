Nethra Vidyalaya Students in World STEM Robotics Olympiad Competition : వారంతా పుట్టుకతోనే అంధులు. అయినా వెనుకడుగు వేయలేదు. చదువులో రాణిస్తూ ఉత్తమంగా నిలవాలని భావించారు. ఆ దిశగా అడుగులు వేశారు. ఈ మేరకు విభిన్న రూపాల్లో రోబోటిక్స్ను తయారు చేశారు. వాటిని ఇటీవల భోపాల్లో జరిగిన ప్రాంతీయ ‘వరల్డ్ స్టెమ్ రోబోటిక్స్ ఒలింపియాడ్ (డబ్ల్యూఎస్ఆర్వో)’ పోటీల్లో అద్భుతంగా ప్రదర్శించి తాము ఎందులోనూ తక్కువ కాదని నిరూపించారు. వారే విశాఖపట్నం జిల్లా భీమిలి మండలం మంగమారిపేటలోని నేత్ర విద్యాలయం బాలలు.
సాధారణ విద్యార్థులతో పోటీపడి సత్తా చాటారు : శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో 8-19 ఏళ్ల వయసు గల విద్యార్థులను ప్రోత్సహించేందుకు ఇండియా స్టెమ్ ఫౌండేషన్ ఏటా వరల్డ్ స్టెమ్ రోబోటిక్స్ ఒలింపియాడ్ పోటీలు నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా భోపాల్లో జరిగిన పోటీల్లో నేత్ర విద్యాలయం దివ్యాంగ బాలలు సాధారణ విద్యార్థులతో పోటీపడి సత్తా చాటారు. మొత్తం మూడు విభాగాల్లో రాణించారు. దీంతో ఈ ఏడాది అక్టోబరు 4, 5 తేదీల్లో గుజరాత్ రాష్ట్రం అహ్మదాబాద్లో జరగనున్న జాతీయ పోటీలకు ఎంపికయ్యారు. క్రీడలు, సాంస్కృతిక విభాగాల్లో కొన్నేళ్లుగా ప్రతిభ చూపిస్తున్న వీరు రోబోటిక్స్ టెక్నాలజీలోనూ రాణించడంతో పలువురు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
చూపు లేకపోయినా జాతీయస్థాయి చెస్ పోటీల్లో సత్తా- వరల్డ్ ఛాంపియన్ టార్గెట్!
వాళ్లు ప్రదర్శించిన ప్రాజెక్టులు ఇవే
- బెలూన్ కార్ : తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థులు గోవర్థన్, హేమంత్ బెలూన్ కారును రూపొందించారు. ఈ విధానంలో కారు ఎలా నడుస్తుందో వివరించారు. ఆ ఆవిష్కరణ, దాని పనితీరు, వారి సృజనాత్మకతను న్యాయ నిర్ణేతలు మెచ్చుకుని దానిని జాతీయ పోటీలకు ఎంపిక చేశారు.
- నానో టెక్నాలజీతో : ఈ ప్రాజెక్టు ముఖ్య ఉద్దేశం నానో టెక్నాలజీ ద్వారా నిర్దేశించిన లైన్పై రోబోను నడిపించడం. దీన్ని తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థులు జస్మిత, వి.రవి, సంజయ్ ఆవిష్కరించారు.
- యంగ్ సైంటిస్ట్ : సమాజ అవసరాలు, నూతన ఆవిష్కరణ అనే అంశంపై సూర్య సుశాంత్ (తొమ్మిదో తరగతి), శివశంకర్సాయి (పదో తరగతి) ప్రాజెక్టును రూపొందించారు. అంధులు వ్యవసాయం చేసేలా చేతికర్ర (స్టిక్) కి నానో చిప్లు అమర్చి కంప్యూటర్ ప్రోగ్రాం డిజైన్ చేశారు. ఈ కర్ర నేలను తాకగానే నేల స్వభావం, సారం, వాతావరణ పరిస్థితులు అన్ని ఆటోమేటిక్గా తెలిసేలా దీన్ని తయారు చేశారు.
మొదటి ప్రయత్నంలోనే : రోబోటిక్స్ పోటీల్లో దివ్యాంగ పాఠశాల విద్యార్థులు పోటీపడటం ఇదే తొలిసార అని నేత్ర విద్యాలయం అధ్యక్షుడు పి.సత్యనారాయణరాజు తెలిపారు. ఈ ప్రయత్నంలోనే మూడు ప్రాజెక్టులు జాతీయ పోటీలకు ఎంపికవడం ఆనందంగా ఉందని ఆయన తెలిపారు. ఉపాధ్యాయులు శ్రీనివాస్, సిద్ధార్థ, మాధురి, నిరీషా, శిరీషాలు బాలలను ఈ విధంగా తీర్చిదిద్దిన తీరు అద్భుతమని పేర్కొన్నారు.
అంధత్వం ఓడింది- సంకల్పం గెలిచింది- బ్లైండుగా ఎవరెస్టును ఎక్కేసిన మహిళ!