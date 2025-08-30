MLA Kotamreddy Sridhar Reddy Reaction About Murder Conspiracy Issue: తన హత్యకు ప్లాన్ చేసే వీడియో చూసి షాక్కు గురయ్యానని, అయితే హతమారిస్తే ఆ డబ్బు ఎవరిస్తారన్నది పోలీసులు తేల్చాలని నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి అన్నారు. మూడుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా ప్రజా క్షేత్రంలో ఉన్న తాను ఈ బెదిరింపులకు భయపడేదే లేదని ఆయన నెల్లూరులో వెల్లడించారు. కొంతమంది నేర చరిత్ర కలిగిన వ్యక్తులు జులై 1వ తేదీన తనను చంపేస్తే డబ్బే డబ్బే అంటూ మాట్లాడుకున్న వీడియో తనకు మీడియా మిత్రుడు పంపారని తెలిపారు. మూడు రోజుల క్రితమే ఈ వీడియో గురించి పోలీసులకు తెలుసని, అరెస్టులు కూడా చేశారని చెప్పారు.
అయితే ఎమ్మెల్యేగా కాకుండా ఒక పౌరుడిగా తనను అప్రమత్తం చేయకపోవడంతో పోలీసులపై కొంత అసంతృప్తి ఉందన్నారు. ఈ వీడియో గురించి తాను ఎక్కడా మాట్లాడకున్నా సాక్షి మీడియాలో తన తమ్ముడిపై ఆరోపణలు చేస్తూ కథనాలు ప్రచురించడం అర్ధరహితమని ఖండించారు. స్వార్థం కోసం కుటుంబ సభ్యులను హతమార్చే డీఎన్ఏ వైఎస్సార్సీపీలోనే ఉందని విమర్శించారు. అధికారంలో ఉన్న జగన్ను ఎదిరించి 16 నెలల ముందే తాను బయటకు వచ్చానని చెప్పారు. అప్పుడు తనకు నలుగురు గన్మెన్లు ఉంటే ఇద్దరిని అప్పటి ప్రభుత్వం తొలగించిందని, మిగతా ఇద్దరినీ తానే తిరస్కరించానని తెలిపారు.
కార్యకర్తలు చింతించాల్సిన అవసరం లేదు: అప్పటినుంచి కార్యకర్తలే తనకు అండగా ఉంటున్నారని చెప్పారు. తన రక్షణ గురించి కార్యకర్తలు చింతించాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యేగా, వైఎస్సార్సీపీకి ప్రత్యర్థిగా ఉండటంతో వారే ఈ హత్య ప్లాన్ చేసి ఉంటారేమోనని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. వారి బెదిరింపులకు తన మనవళ్లు కూడా భయపడరని స్పష్టం చేశారు. హత్య ప్లాన్ చేసిన పూర్తి వీడియో బయటికి వస్తే మరిన్ని విషయాలు బయటపడే అవకాశం ఉందన్నారు.
అధికారంలో ఉన్నా లేకున్నా వేలమంది కార్యకర్తలు తనతో ఉంటున్నారని, గత వైసీపీ ప్రభుత్వ విధానాలతో రాష్ట్రం ఆర్థికంగా దివాళా తీసిందని కోటంరెడ్డి అన్నారు. దివాళా తీసిన రాష్ట్రాన్ని సమర్థ పాలనతో చంద్రబాబు ముందుకు నడిపిస్తున్నారని, సంక్షేమం, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చూసి వైఎస్సార్సీపీ ఓర్వలేకపోతోందని విమర్శించారు. ఎవరి బెదిరింపులకు భయపడనని, తన చివరి శ్వాస వరకు ప్రజాజీవితంలో కొనసాగుతానని స్పష్టం చేశారు. రౌడీలు, గూండాలకు భయపడే తత్వం తనది కాదని అన్నారు.
తనకు, తన కుటుంబసభ్యులకు చాలా బెదిరింపులు వచ్చాయని, ఏ బెదిరింపులకు తాను భయపడకుండా గట్టిగా నిలబడ్డానని చెప్పారు. విద్యార్థులపై ఆనాడు రౌడీయిజం చేస్తుంటే విద్యార్థి నేతగా తరిమితరిమి కొట్టామని, తప్పు చేయనప్పుడు ఎవరికీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొన్నారు. ప్రజలు, తన వెంట నడిచే కార్యకర్తల కోసం దేన్నైనా ఎదుర్కొంటానని కోటంరెడ్డి వెల్లడించారు.
హోంమంత్రితో పాటు పలువురు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు ఫోన్లు చేసి పరామర్శించారని, జరిగిన విషయాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకు వెళ్తామని ప్రకటించారు. వీడియో వైరల్ కావడంతో ఎమ్మెల్యే కార్యాలయానికి పెద్ద సంఖ్యలో నాయకులు, కార్యకర్తలు వచ్చి కోటంరెడ్డిని పరామర్శిస్తున్నారు. కోటంరెడ్డి శ్రీధర్రెడ్డి కార్యాలయానికి వేలాదిగా కార్యకర్తలు వస్తున్నారు. కోటంరెడ్డికి అనుకూలంగా పెద్దఎత్తున కార్యకర్తలు నినాదాలు చేస్తూ, అండగా నిలుస్తామని అన్నారు.
"రూరల్ ఎమ్మెల్యేను చంపేస్తే డబ్బేడబ్బు అన్నారు. ఆ డబ్బు వారికి ఎవరు ఇస్తామని చెప్పారో పోలీసులు తేల్చాలి. ఎమ్మెల్యేను హత్యచేస్తే డబ్బు ఇద్దామన్నదెవరో తేలాలి. నేను ఏమీ చెప్పకముందే వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఏంటేంటో మాట్లాడుతున్నారు. వైరల్ అయిన వీడియో అబద్ధమా? దాంట్లో మాట్లాడినవి విన్నారు కదా? ఏ పార్టీ ఎమ్మెల్యే అయినా న్యాయం కావాల్సిందే కదా? వైఎస్సార్సీపీ సోషల్ మీడియాకు ఇది కొత్త కాదు. సొంత కుటుంబసభ్యులను చంపించే సంప్రదాయం మాది కాదు. ఆస్తులు, అంతస్తుల కోసం తోడబుట్టిన వారిని వేధించే సంప్రదాయం మాది కాదు. వైఎస్సార్సీపీ సోషల్ మీడియా బెదిరింపులకు భయపడే వ్యక్తిని కాదు". - కోటంరెడ్డి శ్రీధర్రెడ్డి, నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే
