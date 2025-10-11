ETV Bharat / state

మిరాకిల్​ ట్రీ - మునగాకుతో ఎకరాకు రూ.60 వేలు లాభం

మునగ ఆకును ఆదాయ వనరుగా మార్చిన రైతు కృష్ణారెడ్డి - రూ. 40 లక్షల పెట్టుబడితో “కృషిక ఆర్గానిక్స్” సంస్థ స్థాపన

moringa leaf farming
moringa leaf farming (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 8:00 PM IST

3 Min Read
Farmer Success Story in Moringa Leaf Farming: మునగ అంటే సాధారణంగా మనం ఇంటి ముంగిట లేదా పొలం దగ్గర ఉండే చెట్టుగా మాత్రమే చూసుంటాం. కానీ నెల్లూరు జిల్లా ఎల్లంటికి చెందిన రైతు బి. కృష్ణారెడ్డి ఆ సాధారణ మునగాకుకి కొత్త జీవం పోశారు. పోషకాలపరంగా ప్రసిద్ధిగాంచిన మునగ ఆకును ఆదాయ వనరుగా మార్చి రైతులలో వినూత్న మోడల్‌గా నిలుస్తున్నారు. సేంద్రియ సాగు, బిందు సేద్యం, విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులు, ఆన్‌లైన్‌ మార్కెటింగ్‌ ఇవి అన్నింటినీ కలిపి ఆయన “మునగ వ్యాపారంలో” విజయవంతమైన అంకుర వ్యాపారవేత్తగా ఎదిగారు.

రూ. 40 లక్షల పెట్టుబడితో “కృషిక ఆర్గానిక్స్”: కృష్ణారెడ్డి చెప్పిన విషయాలు నిజంగా ప్రేరణాత్మకం. మునగ కాయల మార్కెట్‌లో లాభం లేక రైతులు నిరాశలో ఉండగా, ఆయన కొత్త దారిని ఎంచుకున్నారు. “కాయలు అమ్మినా లాభం రావట్లేదు. కానీ ఆకులకు మార్కెట్‌ ఉంది. ఆ దిశగా అడుగులు వేశా” అని కృష్ణారెడ్డి చెబుతున్నారు. పీఎంఎఫ్‌ఎంఎస్‌ పథకం కింద రుణం తీసుకుని రూ. 40 లక్షల వ్యయంతో పొదలకూరు మండలం తాటిపర్తిలో ‘కృషిక ఆర్గానిక్స్‌’ అనే సంస్థను స్థాపించారు. ప్రస్తుతం 50 ఎకరాల్లో మునగ తోటలను సాగుచేస్తూ, సేంద్రియ పద్ధతిలో పంటలను పెంచుతున్నారు.

సేంద్రియ పద్ధతులు - ప్రతి కోతలో లాభం: కృష్ణారెడ్డి తోటల్లో పూర్తిగా సేంద్రియ ఎరువులు వాడుతున్నారు. రసాయనాలను దూరంగా ఉంచి, వేపనూనెతో ప్రతి 15 రోజులకు పిచికారీ చేస్తున్నారు. ప్రతి రెండు నెలలకు ఒకసారి ఆకులను కోసి, సాంకేతికంగా ఆరబెట్టి విక్రయిస్తారు. “కోత తర్వాత ఆకులను 30 నిమిషాలపాటు ఎలక్ట్రిక్‌ డ్రయర్లలో ఆరబెట్టి ప్యాకింగ్‌ చేస్తాం. దాంతో ఉత్పత్తి నాణ్యత కాపాడుతుంది” అని ఆయన వివరించారు.

Farmer Krishna Reddy
రైతు కృష్ణారెడ్డి (Eenadu)

ఆన్‌లైన్‌ వేదికల్లో విక్రయాలు - దేశవ్యాప్తంగా గిరాకీ: తయారైన మునగాకు పొడి, టీ, సప్లిమెంట్‌ రూపాల్లో మార్చి ఇండియా మార్ట్‌, అమెజాన్‌, ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ వంటి ఆన్‌లైన్‌ వేదికలపై విక్రయాలు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రతి నెల 6 నుంచి 8 టన్నుల మునగాకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు. ప్రాసెసింగ్‌ యూనిట్‌, తోటల ద్వారా 25 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు. “సేంద్రీయ ఉత్పత్తుల డిమాండ్‌ పెరుగుతోంది. మునగాకు ఇప్పుడు ఆరోగ్యపరంగా కూడా ప్రపంచ విపణిలో స్థానం సంపాదించింది” అని కృష్ణారెడ్డి గర్వంగా చెబుతున్నారు.

ఖర్చులు - ఆదాయాలు లెక్కలు చెబుతున్నాయి: ప్రతి ఎకరాకు బిందు సేద్యం, విత్తనాలు, సేంద్రియ ఎరువులు, సస్యరక్షణ, కోత, రవాణా ఖర్చులు కలిపి సుమారు రూ. 50 వేల వరకు ఖర్చవుతుంది. ఆరు కోతల్లో ఎకరాకు ఏడాదికి 10 నుంచి 12 టన్నుల పచ్చి ఆకులు లభిస్తాయి. వాటిని ఎండబెట్టిన తర్వాత టన్నుకు సుమారు 200 కిలోల పొడి లభిస్తుంది. ప్రస్తుతం మునగాకు పొడి కిలో ధర రూ.90 నుంచి రూ.100 వరకు ఉంది. ప్రాసెసింగ్‌, ప్యాకింగ్‌, రవాణా ఖర్చులు తీసుకున్నా, ఎకరాకు సగటున రూ.60,000 నికర లాభం వస్తోంది. “ఒకసారి తోట నాటితే పది సంవత్సరాల వరకు కొనసాగుతుంది. ఇది దీర్ఘకాల ఆదాయ వనరుగా మారుతుంది” అని ఆయన చెప్పారు.

స్థానిక రైతులకు ఆదర్శంగా - విస్తరణ యోచన: కృష్ణారెడ్డి సంస్థ సమీప రైతుల నుంచి కూడా మునగ ఆకులను కొనుగోలు చేస్తోంది. దీంతో ఇతర రైతులు కూడా ఈ సాగుపై ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మునగాకు నగర మార్కెట్లలో మంచి డిమాండ్ ఉంది. భవిష్యత్తులో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు ఎగుమతులు ప్రారంభించే యోచన కూడా ఉంది. “మునగను తక్కువగా చూడొద్దు. సరైన పద్ధతిలో సాగు చేస్తే ఇది బంగారు చెట్టే అవుతుంది” అని కృష్ణారెడ్డి చెబుతున్నారు.

మునగ - ఆరోగ్యానికి మేలు, రైతుకి లాభం: మునగ ఆకులో ఉండే ఐరన్‌, ప్రోటీన్‌, కాల్షియం, విటమిన్లు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. దాంతో హెల్త్‌ సప్లిమెంట్‌గా, టీగా, పొడిగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వినియోగం పెరుగుతోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో కృష్ణారెడ్డి లాంటి రైతులు స్థానిక పంటలను విలువ ఆధారిత వ్యాపారాలుగా మలచడం ప్రేరణాత్మకం. మునగ ఆకును ఆదాయ వనరుగా మార్చిన నెల్లూరు రైతు బి. కృష్ణారెడ్డి కథ, సేంద్రియ సాగు, ఆన్‌లైన్‌ మార్కెటింగ్‌ మేళవింపుతో గ్రామీణ యువతకు దారి చూపుతోంది. మునగ నిజంగా “మిరాకిల్‌ ట్రీ” అని ఎందుకు అంటారో ఆయన నిరూపిస్తున్నారు.

