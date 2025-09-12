ETV Bharat / state

గోవులను వదిలించుకునే దిశగా అరసవల్లి దేవస్థానం అధికారులు - ఆందోళనలో భక్తులు

గోశాలను ఎత్తివేసేందుకు ఆలయాధికారుల చర్యలు - అధికారుల నిర్ణయంపై విశ్వహిందూ పరిషత్ మండిపాటు - గోపూజకు దూరం అవుతామని భక్తుల ఆందోళన

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 8:11 PM IST

Cows Issue At Arasavalli Sun Temple: హిందువులు గోవును అత్యంత పవిత్రంగా భావిస్తారు. గోమాత దర్శనాన్ని సర్వపాపహరణంగా విశ్వసిస్తారు. అందుకే దేవాలయాల్లో గోవులను సంరక్షిస్తుంటారు. అరసవల్లి సూర్యనారాయణ స్వామి దేవస్థానం అధికారులు మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. గోవుల ఆలనాపాలనా చూడాల్సిన వారే వాటిని వదిలించుకోవాలనుకోవడం తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది.

శ్రీకాకుళం జిల్లా అరసవల్లి దేశంలోనే ప్రసిద్ధ సూర్యభగవానుడి ఆలయంగా ఖ్యాతి గడించింది. ఆలయ ఇంద్రపుష్కరిణి సమీపంలో రెండేళ్ల కిందట పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు చెందిన ఓ దాత గోశాలను నిర్మించారు. గోవుల సంరక్షణకు అధికారులు రోజువారీ కూలీ ప్రాతిపదికన సిబ్బందిని నియమించారు. సంరక్షకులు బాగా పనిచేయడంతో గతంలో 4 గోవులు ఉండగా వాటి సంఖ్య ప్రస్తుతం 13కు చేరుకుంది. స్వామివారి కైంకర్యాలు, నైవేద్యం తయారీకి ఇక్కడి ఆవు పాలనే వాడుతుంటారు.

"గోశాలలో ఫ్యాన్లు, మౌలిక సౌకర్యాలు లేవని ఈవోకి చెప్పితే ఆయన సకాలంలో స్పందించి చర్యలు తీసుకున్నారు. అంతేకాకుండా ఆవులను కట్టేందుకు ఈ ప్రదేశమంతా బురదగా ఉందని చెప్తే ఫ్లోరింగ్ చేశారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం గోశాలలో 13 ఆవులున్నాయి. ఈ సంఖ్య భవిష్యత్తులో మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది". -తాతారావు, గోవుల సంరక్షకుడు

నిర్వహణలో అధికారుల నిర్లక్ష్యం: ఇటీవల ఆలయ అధికారుల అనాలోచిత నిర్ణయం భక్తులను ఆగ్రహానికి గురి చేస్తోంది. ఇటీవల ఈవో కె.ఎన్.వి.డి.వి. ప్రసాద్ పేరు మీద బయటకు వచ్చిన ఓ ప్రకటన వివాదాస్పదమవుతోంది. పశువైద్యుల సూచన, ఉన్నతాధికారుల ఉత్తర్వుల మేరకు గోవులను పశు పోషకులకు అప్పగిస్తున్నామని ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఏమైనా అభ్యంతరాలుంటే ఆలయ కార్యాలయంలో లిఖితపూర్వకంగా తెలియజేయాలని ఈవో ఈ సందర్భంగా కోరారు. ఈ ప్రకటనపై విశ్వహిందూ పరిషత్ సభ్యులు భగ్గుమంటున్నారు. ఎంతో ఘనకీర్తి ఉన్న ఆదిత్యాలయంలో గోవులను సంరక్షించలేమని ఆలయాధికారులే చేతులెత్తేయడంపై పెద్దఎత్తున మండిపడుతున్నారు.

అరసవల్లి దేవస్థానానికి ఏటా దాదాపు రూ.12 కోట్ల ఆదాయం సమకూరుతుంది. భక్తులు, దాతలు నిత్యం విరాళాలు ఇస్తూనే ఉంటారు. ఆదాయ వనరులు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నా గోశాలను నిర్వహించలేమని అధికారులు చెప్పడంపై భజరంగదళ్ సభ్యులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సరైన స్థలం లేదని చెప్పి గోశాల నిర్వహణ భారంగా ఉందని తప్పించుకుంటున్నారని మండిపడుతున్నారు.

అధికారుల తీరుపై విమర్శలు : ఆలయం వద్ద భక్తులకు అవసరమైన మౌలిక వసతులు లేక అవస్థలు తప్పడం లేదు. నిత్యాన్నదాన కేంద్రం, క్యూలైన్లు, మరుగుదొడ్లు, స్నానపు గదులు అందుబాటులో లేవు. ఇంద్రపుష్కరిణి వ్యర్థాలతో నిండి దుర్వాసన వస్తోంది. తాగునీరు, ఎండ వేడి నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి సరైన షెడ్లు లేక, పూర్తిస్థాయిలో ప్రసాదాలు అందకపోవడంతో నిర్వహణ తీరుపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

"ఎంతో ఘన కీర్తి ఉన్న అరసవల్లి సూర్యదేవాలయంలో గోశాలపై నిర్లక్ష్యం వహించడం ఎంతో దారుణం. ప్రతి నిత్యం సూర్యభగవానుడికి క్షీరాభిషేకం చేయాలి. అందుకు గోవుల పాలతోనే క్షీరాభిషేకాన్ని చేయాల్సి ఉండటంతో ఇక్కడ గోశాల అనేది తప్పనిసరిగా ఉండి తీరాలి. గోవులను పశుపోషణకు అప్పగిస్తే భక్తులు పూర్తిగా గోపూజకు దూరమయ్యే ప్రమాదం ఉంది. దీనిపై అధికారులు తగిన విధంగా స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా మేమంతా డిమాండ్​ చేస్తున్నాం". -విశ్వహిందూ పరిషత్ సభ్యులు

వివిధ పనులకు సంబంధించి చెల్లించాల్సిన బిల్లులపై సంతకాలు పెట్టడంపై చూపుతున్న శ్రద్ధ దేవాలయ అభివృద్ధిపై లేదని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. అధికారుల తీరుతో భక్తులు, దాతల మనోభావాలు దెబ్బతింటున్నాయి. గోవులను పశుపోషకులకు అప్పగిస్తే గోపూజకు దూరం అవుతామని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

