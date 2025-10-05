శిశు గృహ సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం - అనంతపురంలో పసికందు మృతి
పాలుపట్టక ఆకలితో ప్రాణాలు కోల్పోయిన పసిబిడ్డ - సిబ్బంది మధ్య గొడవలే ఘటనకు కారణం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 5, 2025 at 9:26 AM IST
Negligence at Child Care Home Leads to Infant Death: అనంతపురం జిల్లాలో ప్రతి ఒక్కరినీ కలిచివేసే ఘటన చోటు చేసుకుంది. పోషించలేక ప్రభుత్వ శిశుగృహానికి అప్పగించిన పసికందు, సిబ్బంది నిర్లక్ష్యానికి బలై ప్రాణాలు కోల్పోయింది. పాలుపట్టక ఆకలితో చనిపోయిన ఈ నెలరోజుల పసిబిడ్డ ఘటన జిల్లా అంతటా తీవ్ర చర్చకు దారి తీసింది.
అనంతపురం కలెక్టరేట్కు కేవలం కూతవేటు దూరంలో ఉన్న ఐసీడీఎస్ (ICDS) అనుబంధ శిశుగృహంలో ఈ హృదయ విదారక ఘటన చోటు చేసుకుంది. కళ్యాణదుర్గానికి చెందిన ఓ మహిళ ఆగస్టు 30న తాను పోషించలేనంటూ తన మగ శిశువును శిశుగృహానికి అప్పగించింది. అప్పటి నుంచి ఆ బిడ్డ అక్కడే సంరక్షణలో ఉంది. అయితే దసరా పండుగ రోజు రాత్రి ఇద్దరు ఆయాలు విధుల్లో ఉండాల్సి ఉండగా ఒక్కరు మాత్రమే హాజరయ్యారు. ఆ రాత్రి అర్ధరాత్రి సమయంలో పసికందు ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో సర్వజన ఆసుపత్రికి తరలించినా, అప్పటికే శిశువు మృతి చెందిందని వైద్యులు తెలిపారు.
ఘటనను రహస్యంగా ఉంచేందుకు శిశుగృహ సిబ్బంది మృతదేహాన్ని శ్మశానంలో పూడ్చేసినట్లు సమాచారం. అయితే సిబ్బంది మధ్య విభేదాలు, గొడవలు ఉండటంతో విషయం బయటకు పొక్కింది. సిబ్బంది నిర్లక్ష్యమే నెల రోజుల పసిబిడ్డ ప్రాణానికి కారణమైందని స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
సిబ్బంది మధ్య గొడవలే కారణమా?: దసరా రోజు విధుల్లో ఉండాల్సిన మరో ఆయా హాజరుకాకపోవడంతో ఒక్కరే విధులు నిర్వర్తించాల్సి వచ్చింది. అంతేకాదు, సిబ్బంది మధ్య ఎవరికి ఏ పనుల బాధ్యత అన్న విషయంపై తరచూ గొడవలు జరుగుతున్నాయని సమాచారం. ఆ రోజు ఉన్న ఆయా కూడా అయిష్టంగానే విధులకు వచ్చారని తెలుస్తోంది. ఈ విభేదాల నేపథ్యంలో పసికందుకు సమయానికి పాలు పట్టకపోవడం వల్లే శిశువు మృతి చెందినట్లు సమాచారం. శిశుగృహంలో పనిచేస్తున్న ANM కూడా తరచూ విధులకు హాజరుకావడం లేదన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అధికారులు పరిశీలనలో నిర్లక్ష్యం, బాధ్యతారాహిత్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని భావిస్తున్నారు.
అధికారుల స్పందన: ఘటనపై ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ నాగమణి స్పందిస్తూ, “ఆ శిశువు ఆరోగ్యం బాగా లేకపోవడం వల్లే మృతి జరిగిందని” తెలిపారు. అయితే సిబ్బంది మధ్య తలెత్తిన గొడవల వల్ల నిర్లక్ష్యం జరిగిందన్న అంశంపై విచారణ జరిపిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఈ ఘటనపై అనంతపురం కలెక్టర్ తీవ్రంగా స్పందించారు. పసికందు మరణంపై పూర్తి నివేదిక ఇవ్వాలని ఐసీడీఎస్ అధికారులను ఆదేశించారు. అలాగే శిశు గృహంలోని సిబ్బంది హాజరు, సంరక్షణ విధానాలు, పిల్లల భద్రతా ప్రమాణాలపై సమీక్ష జరపాలని సూచించారు.
ఇప్పటికే వివాదాల్లో ఉన్న మేనేజర్: శిశు గృహలో పనిచేస్తున్న మేనేజర్పై గతంలోనూ కెనడా దేశీయురాలు దిల్లీలోని ఎంబసీకి ఫిర్యాదు చేసినట్లు సమాచారం. అయితే ఆ ఫిర్యాదు తరువాత కూడా అధికారులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడం ప్రశ్నార్థకమవుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ పసికందు మృతితో మరోసారి నిర్లక్ష్యం బయటపడింది.
"మాకు ఆ బిడ్డ ఆగస్టు 30న ఇక్కడకి రావడం జరిగింది. బాబు తక్కువ బరువు ఉండటం వలన తక్కువగా ఫీడింగ్ తీసుకునేవాడు. ఆయాలతో పాలు పట్టించేవాళ్లం. బిడ్డకి బాగోలేకపోవడంతో ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాం. హార్ట్ బీట్ సరిగ్గా లేదని, చనిపోయాడని డాక్టర్లు చెప్పారు. శిశుగృహలో బాబు చనిపోలేదు". - దీప్తి, శిశు గృహ మేనేజర్
"రాత్రి ఒంటి గంట సమయంలో బిడ్డకు శ్వాస ఆడటం లేదంటే మేము ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాము. అక్కడ చనిపోయినట్లు చెప్పారు. అనంతరం మేము పూడ్చేశామని చెప్పారు. ఎవరెవరు ఉన్నారు అని ప్రశ్నిస్తే, ఆయాలు, మరికొంతమంది ఉన్నారని అన్నారు". - నాగమణి, ఐసీడీఎస్ జిల్లా పీడీ
