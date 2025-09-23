ETV Bharat / state

సోషల్​ మీడియాలో చూసి హెల్త్​ టిప్స్ పాటిస్తున్నారా? - వెంటనే మానుకోకపోతే ప్రమాదమట!

స్మార్ట్​ఫోన్లు రావడంతో మితిమీరిన సామాజిక మాధ్యమాల వినియోగం - సోషల్ మీడియాలో సూచించిన ఔషధాలు వాడి అనారోగ్యం కొని తెచ్చుకోవదంటున్న వైద్యులు - అర్హత, అనుభవమున్న వైద్యులను సంప్రదించడం మంచిదని సూచన

Social Media Impacts of Human Health
Social Media Impacts of Human Health (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 23, 2025 at 11:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Social Media Impacts of Human Health : మూడేళ్ల బుడతడి నుంచి 80 ఏళ్ల వృద్ధుడి వరకు మొబైల్​ వినియోగం సాధారణంగా మారింది. అధునాతన ఫోన్లు రావడంతో సామాజిక మాధ్యమాల వినియోగం మితిమీరింది. ఈ స్మార్ట్​ఫోన్లలో వేలాది అప్లికేషన్లు, సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫామ్స్​ ఉన్నాయి. దాంతో మనం ప్రపంచాన్ని చూసే విధానం మారిపోయింది. ఇవే పలు సందర్భాల్లో కొత్త సమస్యలు తెచ్చిపెడుతున్నాయి.

  • నల్గొండకు చెందిన వ్యక్తి అనారోగ్య (కిడ్నీలో రాళ్లు) సమస్య పరిష్కారానికి సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చిన వీడియోను ప్రామాణికంగా తీసుకొని ప్రయత్నించాడు. అది కాస్తా ఇన్‌ఫెక్షన్‌ తీవ్రతను పెంచింది. తుదిగా సరైన వైద్యుడిని సంప్రదించడంతో కోలుకున్నాడు.
  • సూర్యాపేటకు చెందిన ఇంజినీరింగ్‌ విద్యార్థి బరువు తగ్గించుకునేందుకు సోషల్​ మీడియా ఆధారంగా కఠిన నియమాలు పాటించాడు. అలా మూడు నెలల పాటు కేవలం పండ్ల రసాలు తాగుతూ వ్యాయామం చేశాడు. అనారోగ్యం బారినపడి ఆసుపత్రిలో చేరాడు.

కచ్చితత్వం ఉంటేనే : సోషల్​ మీడియా గురించి ఈ తరానికి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ మాధ్యమాల్లో వచ్చేవాటికి లైకులు కొట్టేవారు భారీగానే ఉంటున్నారు. మరికొందరు అంతకుమించి ఆలోచిస్తున్నారు. జీవనశైలి, విద్య, వైద్యం, ఉపాధి, ఉద్యోగం ఇతర రంగాల్లోని అవకాశాలు, సూచనలు, హిత వచనాలు చెప్పే తీరుకు ఆకర్షితులవుతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో మార్పు రావడం చాలా అవసరం. నిజమేదో, అబద్దమేదో తెలుసుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఆరోగ్యానికి సంబంధించి మరిన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. వైద్య సేవల విషయంలో కచ్చితత్వాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. నైపుణ్య, అనుభవం, అర్హత లేని వారి సూచనలను నమ్మొద్దు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో చూసి ఆకు పసర్లు, ఔషధాలు, నాటు వైద్యం సూచనలు పాటించొద్దు.

ఉమ్మడి నల్లొండ జిల్లాలో ఫోన్లు వాడే వారిలో 80 శాతానికి పైగా సోషల్​ మీడియాను వినియోగిస్తున్నట్లు అంచనా. తల్లిదండ్రుల్లో అత్యధికులు పిల్లలు అడిగిందే తడవుగా అతి గారాబంతో వారికి ఫోన్లు అందిస్తున్నారు. విజ్ఞాన సంబంధిత అంశాలను అవపోసన పట్టడంలో తప్పులేదు. కానీ దీనికోసం విశ్వ వేదికలు వినియోగించాలి. సందేహాలుంటే నిపుణులను ఆశ్రయించాలి.

''ఆహారం, ఆరోగ్యం, వైద్యం విషయంలో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చే సూచనలు అసలు నమ్మొద్దు. సోషల్ మీడియాలో సూచించిన ఔషధాలు వాడి అనారోగ్యం కొని తెచ్చుకోవద్దు. గ్రామాల్లో అందుబాటులో ఉన్న ప్రభుత్వ వైద్య సేవలు ఉపయోగించుకోవాలి. అర్హత, అనుభవమున్న వైద్యులను సంప్రదించాలి.'' - డాక్టర్‌ భవానీసాగర్, నాంపల్లి

వైద్యుడుని సంప్రదించిన తర్వాతే : కొన్నిసార్లు తప్పుడు వైద్య సమాచారం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంటుంది. దీనివల్ల ప్రజలు సరైన వైద్యుడిని సంప్రదించకుండానే అనారోగ్యం పాలవుతున్నారు. వైద్యులతో మాట్లాడకుండా ఏదైనా చికిత్స గురించి ముందే నిర్ధారణకు రావడం ప్రమాదకరం. వైద్య సమాచారం సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఉండవచ్చు. కానీ అది డాక్టర్​ ఇచ్చిన సమాచారం కాదు. కేవలం మీరు వైద్యుడిని సంప్రదించినప్పుడు మీ వ్యాధికి సంబంధించిన ఆహార అలవాట్లతో పాటు ఇతర సమాచారాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని సరైన చికిత్స అందిస్తారు.

చెప్పుల్లేకుండా కాసేపు నడిస్తే రోగాలు పరిగెడతాయ్! - ప్రయోజనాలివే

యువత! మీకన్నా 40 ఏళ్లు దాటిన వారే బెటర్​ - ఆరోగ్యంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టేది వాళ్లే

For All Latest Updates

TAGGED:

SOCIAL MEDIA IMPACTS OF HEALTHEFFECTS OF SOCIAL MEDIA HEALTH TIPMEDICAL ADVICES ON SOCIAL MEDIAసోషల్​ మీడియాలో వైద్య సూచనలుSOCIAL MEDIA IMPACTS OF HEALTH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'స్థానిక' ఎన్నికలపై ఫోకస్ : రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ మార్గదర్శకాలు

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

'పాత వాటికి ఇవ్వలేం! - కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనే ధరలు తగ్గిస్తాం'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.