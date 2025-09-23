సోషల్ మీడియాలో చూసి హెల్త్ టిప్స్ పాటిస్తున్నారా? - వెంటనే మానుకోకపోతే ప్రమాదమట!
స్మార్ట్ఫోన్లు రావడంతో మితిమీరిన సామాజిక మాధ్యమాల వినియోగం - సోషల్ మీడియాలో సూచించిన ఔషధాలు వాడి అనారోగ్యం కొని తెచ్చుకోవదంటున్న వైద్యులు - అర్హత, అనుభవమున్న వైద్యులను సంప్రదించడం మంచిదని సూచన
Published : September 23, 2025 at 11:47 AM IST
Social Media Impacts of Human Health : మూడేళ్ల బుడతడి నుంచి 80 ఏళ్ల వృద్ధుడి వరకు మొబైల్ వినియోగం సాధారణంగా మారింది. అధునాతన ఫోన్లు రావడంతో సామాజిక మాధ్యమాల వినియోగం మితిమీరింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్లలో వేలాది అప్లికేషన్లు, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి. దాంతో మనం ప్రపంచాన్ని చూసే విధానం మారిపోయింది. ఇవే పలు సందర్భాల్లో కొత్త సమస్యలు తెచ్చిపెడుతున్నాయి.
- నల్గొండకు చెందిన వ్యక్తి అనారోగ్య (కిడ్నీలో రాళ్లు) సమస్య పరిష్కారానికి సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చిన వీడియోను ప్రామాణికంగా తీసుకొని ప్రయత్నించాడు. అది కాస్తా ఇన్ఫెక్షన్ తీవ్రతను పెంచింది. తుదిగా సరైన వైద్యుడిని సంప్రదించడంతో కోలుకున్నాడు.
- సూర్యాపేటకు చెందిన ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి బరువు తగ్గించుకునేందుకు సోషల్ మీడియా ఆధారంగా కఠిన నియమాలు పాటించాడు. అలా మూడు నెలల పాటు కేవలం పండ్ల రసాలు తాగుతూ వ్యాయామం చేశాడు. అనారోగ్యం బారినపడి ఆసుపత్రిలో చేరాడు.
కచ్చితత్వం ఉంటేనే : సోషల్ మీడియా గురించి ఈ తరానికి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ మాధ్యమాల్లో వచ్చేవాటికి లైకులు కొట్టేవారు భారీగానే ఉంటున్నారు. మరికొందరు అంతకుమించి ఆలోచిస్తున్నారు. జీవనశైలి, విద్య, వైద్యం, ఉపాధి, ఉద్యోగం ఇతర రంగాల్లోని అవకాశాలు, సూచనలు, హిత వచనాలు చెప్పే తీరుకు ఆకర్షితులవుతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో మార్పు రావడం చాలా అవసరం. నిజమేదో, అబద్దమేదో తెలుసుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఆరోగ్యానికి సంబంధించి మరిన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. వైద్య సేవల విషయంలో కచ్చితత్వాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. నైపుణ్య, అనుభవం, అర్హత లేని వారి సూచనలను నమ్మొద్దు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో చూసి ఆకు పసర్లు, ఔషధాలు, నాటు వైద్యం సూచనలు పాటించొద్దు.
ఉమ్మడి నల్లొండ జిల్లాలో ఫోన్లు వాడే వారిలో 80 శాతానికి పైగా సోషల్ మీడియాను వినియోగిస్తున్నట్లు అంచనా. తల్లిదండ్రుల్లో అత్యధికులు పిల్లలు అడిగిందే తడవుగా అతి గారాబంతో వారికి ఫోన్లు అందిస్తున్నారు. విజ్ఞాన సంబంధిత అంశాలను అవపోసన పట్టడంలో తప్పులేదు. కానీ దీనికోసం విశ్వ వేదికలు వినియోగించాలి. సందేహాలుంటే నిపుణులను ఆశ్రయించాలి.
''ఆహారం, ఆరోగ్యం, వైద్యం విషయంలో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చే సూచనలు అసలు నమ్మొద్దు. సోషల్ మీడియాలో సూచించిన ఔషధాలు వాడి అనారోగ్యం కొని తెచ్చుకోవద్దు. గ్రామాల్లో అందుబాటులో ఉన్న ప్రభుత్వ వైద్య సేవలు ఉపయోగించుకోవాలి. అర్హత, అనుభవమున్న వైద్యులను సంప్రదించాలి.'' - డాక్టర్ భవానీసాగర్, నాంపల్లి
వైద్యుడుని సంప్రదించిన తర్వాతే : కొన్నిసార్లు తప్పుడు వైద్య సమాచారం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంటుంది. దీనివల్ల ప్రజలు సరైన వైద్యుడిని సంప్రదించకుండానే అనారోగ్యం పాలవుతున్నారు. వైద్యులతో మాట్లాడకుండా ఏదైనా చికిత్స గురించి ముందే నిర్ధారణకు రావడం ప్రమాదకరం. వైద్య సమాచారం సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఉండవచ్చు. కానీ అది డాక్టర్ ఇచ్చిన సమాచారం కాదు. కేవలం మీరు వైద్యుడిని సంప్రదించినప్పుడు మీ వ్యాధికి సంబంధించిన ఆహార అలవాట్లతో పాటు ఇతర సమాచారాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని సరైన చికిత్స అందిస్తారు.
