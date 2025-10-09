ETV Bharat / state

చివరిరోజుల్లో ఆదరణ కరవై - ఫుట్​పాత్‌ల పైనే జీవితం - నెలకు 30 మంది మృతి!

అలిపిరి, తిరుపతి, తిరుచానూరులో దయనీయ స్థితిలో వృద్ధులు - ఇల్లు, కుటుంబాలకు దూరంగా జీవనం

Nearly 30 orphans die every month in Tirupati
Nearly 30 orphans die every month in Tirupati (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 1:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Nearly 30 Orphans Die Every Month in Tirupati: ఎక్కడ పుట్టారో, ఎలా బతికారో, ఎలాంటి కష్టం వచ్చిందో తెలియదు. ఎన్నో ఆశలతో కన్నబిడ్డలను పెంచారు. వారి ఆశలు చంపుకుని పిల్లల కలల కోసం అన్నీ త్యాగం చేశారు. ఎన్ని రోజులు పస్తులు ఉన్నారో, ఎంత కాయాకష్టం చేశారో పిల్లలకు తెలియదు. కానీ వారిని పెంచి పెద్ద చేసిన తల్లిదండ్రులు మాత్రం వారి జీవిత చరమాంకంలో పిల్లల ఆదరణ కరవై అలిపిరి చేరుకుంటున్నారు.

ఇల్లు, కుటుంబాన్ని వదిలిపెట్టి రహదారుల పక్కన దయనీయ జీవనం గడుపుతున్నారు. చివరి రోజుల్లో అండగా ఉండేవారు లేక, పుణ్యం కోసం ఎవరో ఇచ్చే ఆహారం తిని అలిపిరి మార్గంలోని ఫుట్​ పాత్‌లపై గడుపుతున్నారు. నిత్యం రాష్ట్ర హద్దులు దాటి వచ్చి శ్రీనివాసుడి చెంతకు చేరే వారి సంరక్షణకు పాలకులు కూడా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదు.

ఏం చేస్తున్నారు?: తల్లిదండ్రులను బిడ్డలే అలిపిరి వదిలి వెళ్లిన ఘటనలు లెక్కలేనన్ని ఉన్నాయి. అనారోగ్యం బారినపడితే రుయాలో చికిత్స చేయిస్తామని తీసుకొచ్చి వదిలించుకున్న బిడ్డలూ ఉన్నారు. చికిత్స అనంతరం ఇంటికి వెళ్లే దారి తెలియక, వెళ్లే ఇష్టం లేక రహదారుల పక్కన ఉంటున్నారు. చివరికి అనారోగ్యంతో కదల్లేని పరిస్థితుల్లో విగతజీవులుగా మారుతున్నారు. ఒక్కోసారి మృతుడి కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం ఇచ్చినా స్పందించని వారు కూడా ఉన్నారు.

అలిపిరి, తిరుపతి, తిరుచానూరు ప్రాంతాల్లో నెలకు దాదాపు 30 మంది అనాథలు మృతి చెందుతున్నారు. వీటికి గల కారణాల విషయానికి వస్తే వృద్ధులైన తల్లిదండ్రులను వారి పిల్లలు భారంగా భావిస్తున్నారు. వారికి ఆరోగ్యం బాగోలేని పరిస్థితుల్లో దగ్గరుండి ఆలనాపాలనా చూసుకోలేక ఆసుపత్రిలో వదిలి వెళ్తున్నారు.

కొందరు తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడూ ఆస్తి పంచుతారో అని ఎదురు చూస్తారు. మరికొందరి విషయానికి వస్తే ఆస్తులు పంచడం ఆలస్యం ఇక వారి బాగోగులు చూడకపోవడం వంటి ఘటనలు చూస్తుంటం. అదే విధంగా నిరంతరం కుటుంబ సభ్యులతో గొడవలు పడటం, భార్య చనిపోయాక ఒంటరైన భర్త ఇంట్లో ఇమడలేకపోవడం, జీవిత చరమాంకం ఆ శ్రీనివాసుడి సన్నిధిలో ముగించాలి అనుకుంటున్నారు.

ఏం చేయాలి: కొన్ని నగరాలు, పట్టణాల్లో అయితే నైట్​ షెల్టర్లు వంటివి ఉంటాయి. వీటి నిర్వహణ బాధ్యతలను పురపాలికలు, నగరపాలికలే చూసుకుంటాయి. అనాథలు ఇలాంటి చోట్ల ఆశ్రయం పొందుతారు. తిరుపతిలో ఈ విధమైన షెల్టర్లను ఏర్పాటు చేస్తే, గనక అది వారికి నీడ అందించినట్లుగా ఉంటుంది.

దక్కని పిల్లల ప్రేమ - రోడ్డున పడుతున్న తల్లిదండ్రులు

వృద్ధులకు అండగా చట్టాలు: వృద్ధాప్యంలో ఉన్న తల్లిదండ్రులను నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం చట్టరీత్యా నేరం. 'న్యాయస్థానాలతో సంబంధం లేకుండా తల్లిదండ్రులు, వయోవృద్ధుల పోషణ సంక్షేమ చట్టం-2007 వారికి అండగా నిలుస్తోంది. ఆర్డీవో కార్యాలయంలో ఫిర్యాదు చేస్తే, వృద్ధులకు రూ.10 వేల ఆర్థిక సాయం అందిస్తారు. బాధ్యులపై తగిన చర్యలు తీసుకుంటారు.

ఇక ఆస్తి విషయానికి వస్తే గిఫ్ట్​ డీడ్ రాస్తే ఆస్తిని వెనక్కి తీసుకుని వారి పోషణకు అందిస్తారు. ఆస్తులు రిజిస్ట్రేషన్​ చేసేటప్పుడు పోషణ, సంరక్షణ చూడకపోతే వెనక్కి తీసుకుంటామనే నిబంధన ఉంది అని వయోవృద్ధుల సంక్షేమశాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు.

పండుటాకులే కదా అని పక్కన పెట్టారో అంతే - చట్టం ఏం చెబుతుందంటే?

For All Latest Updates

TAGGED:

CHILDREN IGNORE PARENTS IN APCHILDRENS NEGLECT PARENTS IN APCHILDREN NEGLECT PARENTS IN OLD AGECHITTOOR OLD AGE PEOPLE DEATHSOLD AGE PEOPLE DEATHS IN TIRUPATI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇప్పుడు తెలుగులోనూ గూగుల్ "AI Mode"- యూజర్లకు ఇక పండగే!

ఒలిపింక్ మెడల్ విన్నర్​పై సస్పెన్షన్ వేటు- ఎందుకంటే?

సిజేరియన్ తర్వాత ఆందోళన అవసరం లేదు! - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.