మల్లవల్లికి కొత్త కళ - ఏడాదిలోపు పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ది

మౌలిక సదుపాయాలు, అంతర్గత రోడ్లు, విద్యుత్‌ సదుపాయం ఏర్పాటు - 427 మంది పారిశ్రామికవేత్తలకు లాటరీ ద్వారా ప్లాట్లు కేటాయింపు - ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని స్థానిక ప్రజలు హర్షం

Development of mallavalli Industrial Area At krishna District
Etv BharatDevelopment of mallavalli Industrial Area At krishna District (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 2:22 PM IST

Development of Mallavalli Industrial Area At Krishna District: కృష్ణా జిల్లా మల్లవల్లి పారిశ్రామికవాడలో కొత్త పరిశ్రమల ఏర్పాటుతో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. కూటమి ప్రభుత్వం మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడంతో కొత్త పరిశ్రమలు కొలువు తీరుతున్నాయి. 400 మందికి పైగా పారిశ్రామికవేత్తలు పరిశ్రమల ఏర్పాటును ముమ్మరం చేశారు. ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని స్థానికులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

కృష్ణా జిల్లాను పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చేయాలనే సంకల్పంతో కూటమి ప్రభుత్వం మల్లవల్లి పారిశ్రామికవాడపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. పారిశ్రామికవాడ కోసం మల్లవల్లిలో 14 వందల 67 ఎకరాల భూమిని సేకరించారు. పరిశ్రమల స్థాపన కోసం ఏపీఐఐసీకి దరఖాస్తు చేసుకున్న పారిశ్రామికవేత్తలలో 427 మందికి లాటరీ ద్వారా ప్లాట్‌లను కేటాయించింది. భూములు పొందిన పారిశ్రామికవేత్తలు పరిశ్రమ నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించారు.

మల్లవల్లి పారిశ్రామికవాడపై ప్రత్యేక దృష్టి - ఏడాదిలోపు అభివృద్ధి చేపట్టనున్నా పారిశ్రామికవేత్తలు (ETV)

మల్లవల్లి పారిశ్రామికవాడను గత వైఎస్సీర్సీపీ ప్రభుత్వం గాలి కొదిలేసింది. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక మౌలిక సదుపాయాలు, అంతర్గత రోడ్లు, విద్యుత్‌ సదుపాయం కల్పించారు. ఐదేళ్లు చీకట్లో ఉన్న ఈ పారిశ్రామికవాడలో మళ్లీ వెలుగులు వస్తున్నాయని పారిశ్రామికవేత్తలు అంటున్నారు.

'మల్లవల్లి పారిశ్రామిక వాడ విజయవంతంగా నడుస్తోంది. మేము ఏడు, ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం వచ్చినప్పుడు పరిస్థితి బాగోలేదు. ఇప్పుడు చాలా బాగుంది. రహదారులు వేశారు. ఏపీఐఐసీ వారు మంచి గైడెన్స్ ఇచ్చారు.' - పారిశ్రామికవేత్తలు

అశోక్ లే ల్యాండ్ యూనిట్ ప్రారంభమైన తర్వాత మల్లవల్లికి కొత్త కళ సంతరించుకుంది. సుమారు 60 నుంచి 65 సంస్థలు నడుస్తున్నాయి. పరిశ్రమ నిర్మాణం పూర్తి చేసిన పారిశ్రామికవేత్తలు ప్రస్తుతం ఉత్పత్తులు ప్రారంభించేందుకు రంగం సిద్దం చేసుకుంటున్నారు. ఏడాదిలోపు మల్లవల్లి పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ది చెందుతుందని వారు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఇలాగైతే ‘మల్లవల్లి’ ఎలా? - సీఎం ఆదేశించినా పూర్తికాని ప్లాట్ల రిజిస్ట్రేషన్‌ ప్రక్రియ

పాత ధర ప్రకారమే రిజిస్ట్రేషన్‌ : మరోవైపు ఇటీవల కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పాత ధర ఆధారంగానే రిజిస్ట్రేషన్‌ ప్రక్రియను చేపట్టింది. ఎకరానికి భూమి ధర రూ.80 లక్షల నుంచి మళ్లీ రూ.16,50,000లకు తగ్గించి పరిశ్రమలకు కేటాయించింది. రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసిన తేదీ నుంచి 24 నెలల్లో యూనిట్‌ను ఉత్పత్తిలోకి తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం నిబంధన విధించింది. కొంతమందికి వ్యక్తులు తమ ప్లాట్​లను 2 నెలల కిందటే ప్లాట్లు రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు. అయితే, భవనాల నిర్మాణానికి అనుమతుల రాక వారు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

172 మందికి నిలిచిన రిజిస్ట్రేషన్‌ : రిజిస్ట్రేషన్‌ పూర్తయిన తర్వాత ఎన్‌వోసీ ఇస్తేనే బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు పొందే అవకాశం ఉంది. రెండు సంవత్సరాల్లో ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసేందుకు విక్రయ ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంటున్నారు. దీని ఆధారంగా రుణాలు ఇవ్వడానికి బ్యాంకులు అంగీకరించడం లేదు. గత ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన అధిక ధర చెల్లించేందుకు అంగీకరించని వారిలో 56 మందికి నోటీసులు ఇచ్చింది. వీరిలో 40 మంది కోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ కేసులు కొట్టివేయబడిన తర్వాతే వారికి రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసే అవకాశం ఉంటుంది.

దాదాపు 36 మందికి కేటాయించిన ప్లాట్లలో భారీ గుంతలు ఉన్నాయి. వాటిని పూడ్చేందుకు భారీగా ఖర్చు అవుతుంది. అందుకే ప్రత్యామ్నాయ ప్లాట్లు కేటాయించాలని ఉన్నతాధికారులు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. వారికి ఏ ప్లాట్లు కేటాయిస్తారో ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. మిగిలిన వారికి రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసేందుకు ఇబ్బందులు లేకున్నా అధికారులు ఆలస్యం చేస్తున్నారు.

మల్లవల్లిలో కొత్త వెలుగులు - మహిళలు, యువతకు ఉపాధి

