ETV Bharat / state

గుడ్​న్యూస్ - సబ్సిడీపై రైతులకు డ్రోన్లు - AP AGRI SPRAY DRONES

Published : July 9, 2025 at 1:16 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Drones to Farmers on Subsidy in Konaseema District : వ్యవసాయ యాంత్రీకరణలో భాగంగా అన్నదాతలకు కూటమి ప్రభుత్వం పెరుగుతున్న ఖర్చులను నియంత్రించడానికి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటోంది. అందులో భాగంగా సాగుకు అవసరమైన యంత్ర పరికరాలను సబ్సిడీపై అందిస్తోంది. ప్రస్తుతం డ్రోన్ల సరఫరా కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. పంట పొలాల్లో క్రిమి సంహార మందుల పిచికారీ, ఎరువులు, విత్తనాలు చల్లడం తదితర పనులు త్వరితగతిన పూర్తి చేసేందుకు డ్రోన్లను క్షేత్ర స్థాయికి తీసుకు వస్తున్నారు. వీటిని 80 శాతం సబ్సిడీతో రైతు బృందాలకు అందిస్తున్నారు. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో మొదటి విడతగా 24 డ్రోన్లు మంజూరు చేశారు. వాటిలో 18 డ్రోన్లను రైతులకు పంపిణీ చేశారు. మిగిలిన 6 డ్రోన్లను వివిధ మండలాల్లోని గ్రూపులకు కేటాయిస్తారు.

ఇవీ ఉపయోగాలు: ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో, పురుగుమందులు, ఎరువులు పొలాల్లో పిచికారీ చేయాలంటే రోజుకు ఒక మనిషికి ఎకరానికి రూ. 700 వరకు చెల్లించాలి. పని పూర్తి చేయడానికి కనీసం 5 గంటల సమయం పడుతుంది. పిచికారీ చేయాల్సిన స్ప్రే ఎకరానికి 200 లీటర్లు పడుతుంది. అదే పనిని డ్రోన్​ ద్వారా చేయడానికి కేవలం 4 నిమిషాలు సరిపోతుంది. దీనికి రూ.400 నుంచి రూ.500 వరకు ఖర్చవుతుంది. కేవలం 10 లీటర్ల మందు పిచికారీ చేస్తే సరిపోతుంది. ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితుల్లో కూలీల కొరతను అధిగమించేందుకు ఈ డ్రోన్ విధానం ఉపయోగపడుతుంది.

రూ.1.96 వేలకే యంత్రం: డ్రోన్​ ధర రూ.9.80 లక్షలు కాగా, ఈ మొత్తాన్ని రైతు ముందుగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఆ మొత్తాన్ని బ్యాంకు రుణంగా రూ.4.90 లక్షలు ఇస్తే, రైతు రూ.4.90 లక్షలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అనంతరం ప్రభుత్వం సబ్సిడీగా రూ.7.84 లక్షలు తిరిగి ఇస్తుంది. దీంతో రైతుకు రూ.1,96,000కే యంత్రం లభిస్తుంది.

ఒక వ్యక్తికి ప్రత్యేక శిక్షణ: రైతులు కనీసం ఐదుగురు కలిసి ఓ గ్రూపుగా ఏర్పడాలి. వీరిలో ఒక వ్యక్తి కనీస విద్యార్హత 10వ తరగతి వరకు లేదా ఐటీఐ చదివి ఉండాలి. ఆ రైతుకు డ్రోన్​తో ఎలా పని చేయాలి, నిర్వహణ, ఎరువులు, మందుల పిచికారీ ఎలా చేయాలనే మొదలైన అంశాలపై 12 రోజుల పాటు అమలాపురంలో ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తారు. ఈ శిక్షణ పొందిన వ్యక్తి మాత్రమే పరికరంతో పని చేయాలి. దీనికి సంబంధించిన నిబంధనలతో ఒప్పంద పత్రం ఇస్తారు.