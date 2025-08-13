Pedana Kalamkari Cluster In Krishna District: ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉద్భవించిన ఒక పురాతన వస్త్ర ముద్రణ కళారూపమే కలంకారీ. దీని ప్రత్యేకత విషయానికి వస్తే చేతితో వస్త్రాలపైసహజ రంగులతో చిత్రాలు వేస్తారు. కలంకారీ వస్త్రాలపై మనకు ఎక్కువగా కనిపించే చిత్రాలు, ఇతిహాసాలు, జానపద కథలు మొదలైనవి. ఇవి భారతీయ సంస్కృతిని ప్రతిబింబిస్తాయి. వీటి తయారీకి కూటమి ప్రభుత్వ హయాంలో పెడన కలంకారీ క్లస్టర్ ఏర్పాటుకు ముందడుగు పడింది. పట్టణంలో ఉన్న ప్రభుత్వ ఆస్తులను క్లస్టర్కు బదిలీ చేస్తూ ప్రభుత్వ కార్యదర్శి ఎన్.యువరాజ్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. దీనిపై తదుపరి చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్కు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఎంఎస్ఎంఈ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటీవ్ అధికారి (సీఈవో) నుంచి వెళ్లిన ప్రతిపాదనలను ప్రభుత్వం ఆమోదించింది. దానికి సంబంధించిన రూ.కోట్ల విలువైన ఆస్తులను పెడన కలంకారీ ఆర్జిజన్స్ అసోసియేషన్కు బదిలీ చేసింది.
బదలాయించిన ఆస్తులు ఇవే: పట్టణంలోని సర్వే నం.445/3లో బ్రహ్మపురంలో ఉన్న 65 సెంట్ల మున్సిపల్ స్థలం క్లస్టర్కు బదిలీ చేశారు. ఇదే ప్రాంతంలో ఉన్న మరొక సర్వే నం.483/3డీలో 8 సెంట్లలో ఉన్న చేనేత క్లస్టర్ బిల్డింగ్ను, సర్వే నం.280/7లో 4,5 వార్డుల సరిహద్దులో ఉన్న 6.22 ఎకరాల స్థలాన్ని బదలాయించారు. మచిలీపట్నం- గుడివాడ రోడ్డులో సర్వే నం.351/3ఎ-2లోని 37 సెంట్ల స్థలంలో 2018లో టూరిజం భవనాన్ని పాక్షికంగా నిర్మించగా తాజాగా దీన్ని కూడా కలంకారీ క్లస్టర్కు ఇచ్చారు. బ్రహ్మపురంలోని 65 సెంట్ల స్థలంలో ప్రోసెసింగ్ యూనిట్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. చేనేత క్లస్టర్ భవనాన్ని పరిపాలన వ్యవహారాలకు వినియోగించనున్నారు. టూరిజం భవనాన్ని రామెటీరియల్ బ్యాంకుగా మారుస్తారు. ఇక 6.22 ఎకరాల స్థలంలో కలంకారీ వస్త్రాల వాషింగ్, డ్రెయింగ్ వంటి ప్రక్రియలను నిర్వర్తిస్తారు.
త్వరలోనే డీపీఆర్: క్లస్టర్ ఏర్పాటులో ప్రధానమైన ఆస్తుల బదలాయింపు పూర్తి అయ్యింది. దాంతో ఇక డిటైల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్(డీపీఆర్) సిద్ధం చేసే దిశగా అసోసియేషన్ ముందడుగు వేస్తోంది. ఈ క్రమంలో దాదాపుగా రూ.10 కోట్లు ప్రభుత్వం నుంచి సమకూరనున్నాయి. వాటితో క్లస్టర్ కార్యకలాపాలను ప్రారంభిస్తామని అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు బళ్ల ప్రసాద్, క్లస్టర్ వ్యవహారాలను సమన్వయ పరుస్తోన్న టీడీపీ సీనియర్ నాయకుడు బొడ్డు వేణుగోపాలరావు తెలియజేశారు. ఇన్ఛార్జి కలెక్టర్ గీతాంజలీ శర్మను ఎమ్మెల్యే కాగిత కృష్ణప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో సోమవారం కలిసి దీనికి సంబంధిత తదుపరి చర్యలు తీసుకోవాలని అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు కోరనున్నారు. ఆస్తులకు సరిహద్దులను రెవెన్యూ శాఖ అధికారులు నిర్ణయించనున్నారు. తదుపరి క్లస్టర్ అసోసియేషన్ ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకుంటుంది.
నెరవేరుతున్న హామీ: సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్లు సార్వత్రిక ఎన్నికల ప్రచారంలో క్లస్టర్ ఏర్పాటుపై పెడనలో స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత గత అక్టోబరులో సీఎం మచిలీపట్నం వచ్చినప్పుడు కలెక్టర్కు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అప్పటి నుంచి ఈ ప్రక్రియ మొదలై ప్రస్తుతం ఇప్పటికీ ఒక కొలిక్కి వచ్చింది. క్లస్టర్ ఏర్పాటుకు మార్గం సుగమం కావడంతో పరిశ్రమ వర్గాలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పాలకుల నిర్లక్ష్యం, సంక్షోభంలో కలంకారీ పరిశ్రమ