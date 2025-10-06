ETV Bharat / state

మిత్రులు కాదు మోసగాళ్లు! - 98% అత్యాచారాల వెనుక పరిచయస్థులే

98% అత్యాచార కేసుల్లో నిందితులు బాధితురాళ్లకు తెలిసినవారే - పోక్సో కేసుల్లోనూ 99% ఘటనల్లో ఎరిగిన వారే నిందితులు

Representational image depicting crimes against women
Representational image depicting crimes against women (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 9:45 AM IST

3 Min Read
RAPE CASES IN ANDHRA PRADESH: “అపరిచితులంటే ప్రమాదం” అని చెబుతాం. కానీ ఇప్పటి వాస్తవం అందుకు విరుద్ధంగా ఉంది. అత్యాచార ఘటనల్లో ఎక్కువగా నిందితులు బాధితురాళ్లకు తెలిసినవారే! ఇదే విషయాన్ని తాజాగా విడుదలైన జాతీయ నేర గణాంక సంస్థ (NCRB) 2023 నివేదిక మరోసారి బహిర్గతం చేసింది. ఆ నివేదిక ప్రకారం, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 98.9% అత్యాచార కేసుల్లో నిందితులు బాధితులకు తెలిసినవారే. వీరిలో చాలా మంది సోషల్‌ మీడియా వేదికల ద్వారా పరిచయమైనవారు. ఫేస్‌బుక్‌, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌, వాట్సప్‌, టెలిగ్రామ్‌ వంటి వేదికల ద్వారా స్నేహం పేరుతో ఉచ్చులు వేస్తున్నారు కామాంధులు.

సోషల్‌ మీడియా ఉచ్చుల్లో పడి నష్టపోతున్న యువత: ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌, ఫేస్‌బుక్‌, టెలిగ్రామ్‌, వాట్సప్‌ వంటి వేదికల్లో కపట స్నేహాలు పెంచుకొని, ప్రేమ పేరుతో మోసం చేస్తూ మహిళలపై అఘాయిత్యాలకు పాల్పడుతున్న ఘటనలు పెరుగుతున్నాయి. రాష్ట్రంలో నమోదైన 438 అత్యాచార కేసుల్లో 201 కేసులు (46.4%) సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా పరిచయమైన వారివే. మరొక 190 కేసుల్లో (43.8%) ఇరుగుపొరుగు వారు, సహోద్యోగులు, యజమానులు నిందితులుగా ఉన్నారు. “తమ పరిచయాలు, స్నేహాలు సురక్షితమని భావించే మహిళలు ఇప్పుడు ఎక్కువగా మోసపోతున్నారు” అని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కేవలం 5 కేసుల్లో (1%) మాత్రమే నిందితులు పూర్తిగా అపరిచితులు.

‘ఎరిగిన వారే ఎర వేస్తున్నారు’: నమ్మకం అనే ఆయుధాన్ని వాడుకుంటున్నారు నేరస్థులు. ఇరుగుపొరుగు వారు, బంధువులు, సహోద్యోగులు, యజమానులు వంటి వ్యక్తులే ఎక్కువ కేసుల్లో నిందితులుగా ఉన్నారు. భార్య, చెల్లెలు, కుమార్తె లాంటి బంధాలను మరిచి, అత్యాచారానికి పాల్పడుతున్న వారిలో కుటుంబ సభ్యులే 93 కేసుల్లో (21%) నిందితులుగా ఉన్నారు. భయం, సిగ్గు, పరువు అనే ముసుగుల వెనుక చాలా మంది బాధితులు మౌనం వహిస్తున్నారు.

చిన్నారులపై దారుణాలు - పోక్సో కేసుల్లోనూ భయానక గణాంకాలు: 18 ఏళ్ల లోపు బాలికలపై జరిగిన లైంగిక దాడుల కేసుల్లో (పోక్సో) 2023లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 858 కేసులు నమోదయ్యాయి. వాటిలో 853 కేసుల్లో (99.4%) నిందితులు బాధితుల పరిచయస్థులే. 425 కేసుల్లో (49%) సామాజిక మాధ్యమాల పరిచయాలు. 335 కేసుల్లో (39.2%) కుటుంబ స్నేహితులు, ఇరుగుపొరుగు వారు. 93 కేసుల్లో (10.9%) కుటుంబ సభ్యులే. ఈ సంఖ్యలు మన సమాజంలో భద్రతా అవగాహన ఎంత అవసరమో సూచిస్తున్నాయి.

సోషల్‌ మీడియా ‘కాలనాగులు’ - జాగ్రత్త అవసరం!: సోషల్‌ మీడియా వేదికలలో కపట ప్రేమ కథలు, నకిలీ ప్రొఫైళ్లు, బ్లాక్‌మెయిల్‌ ఘటనలు పెరుగుతున్నాయి. ప్రత్యేకంగా యువతులు, బాలికలు అపరిచితులతో వ్యక్తిగత వివరాలు పంచుకోవడం వల్ల ప్రమాదం ఎక్కువవుతోంది. వ్యక్తిగత ఫోటోలు, వీడియోలను ఎప్పుడూ ఇతరులకు పంపించకూడదు. ఆన్‌లైన్‌లో కొత్తవారితో చాటింగ్‌ చేయడాన్ని తగ్గించాలి. ఏదైనా అనుమానాస్పద ప్రవర్తన గమనించిన వెంటనే బ్లాక్‌ చేయాలి, రిపోర్టు చేయాలి. ఒంటరిగా కలుసుకోవడం, వ్యక్తిగత విషయాలు పంచుకోవడం మానేయాలి.

తల్లిదండ్రులు తెలుసుకోవాల్సినవి: పిల్లలతో గుడ్‌టచ్‌, బ్యాడ్‌టచ్‌ గురించి తల్లిదండ్రులు స్పష్టంగా వివరించాలి. పిల్లల భద్రత అంటే కేవలం పాఠశాల వరకు కాదు, ఇంట్లోనూ గమనించాలి. కుటుంబంలో ఎవరైనా తప్పుగా ప్రవర్తిస్తే పిల్లలు భయపడకుండా చెప్పే వాతావరణం సృష్టించాలి. కార్యాలయాలు, పాఠశాలలు కూడా బాధ్యతాయుతంగా ఉండాలి.

సహోద్యోగులు, విద్యార్థులతో తప్పుగా ప్రవర్తించే వారిని వెంటనే హెచ్చరించాలి. సంస్థలు లైంగిక వేధింపుల ఫిర్యాదులను తక్షణమే పరిష్కరించాలి. సమాజంలో మౌనం కాదు, ప్రతిస్పందన మాత్రమే భద్రతను తెస్తుంది. ఇప్పటి సమాజంలో అపరిచితులకంటే పరిచితులే ప్రమాదం. బంధాలు, స్నేహాలు, ప్రేమ పేరుతో అఘాయిత్యాలు పెరుగుతున్నాయి. భద్రత అంటే భయపడటం కాదు, జాగ్రత్తగా ఉండటం. ప్రతి ఒక్కరు అవగాహనతో వ్యవహరిస్తేనే ఇలాంటి ఘటనలు తగ్గుతాయి.

మణిపుర్‌ తర్వాత రెండో స్థానం మనదే - జాతీయ గణాంకాలను కళ్లకు కట్టిన NCRB

రైతుల బలవన్మరణాల్లో మూడోస్థానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ - NCRB నివేదిక

