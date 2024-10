ETV Bharat / state

జేఈఈ, నీట్‌ ప్రిపేరవుతున్నారా? అయితే మీకో గుడ్​న్యూస్!​

Target JEE Main 2025 : జేఈఈ (JEE Main 2025), నీట్‌ (NEET) సహా పలు పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యే విద్యార్థులకు సువర్ణావకాశం. ఐఐటీ కాన్పూర్‌తో కలిసి కేంద్ర విద్యామంత్రిత్వ శాఖ సాథీ (SATHEE - సెల్ఫ్‌ అసెస్‌మెంట్‌, టెస్ట్‌ అండ్‌ హెల్ప్‌ ఫర్‌ ఎంట్రన్స్‌ ఎగ్జామినేషన్‌) అనే పోర్టల్‌ ద్వారా విశేష సేవలందిస్తోంది. దీని ద్వారా పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యే విద్యార్థులకు ఐఐటీ ప్రొఫెసర్లు/ సబ్జెక్టుల్లో నిపుణులతో ఉచితంగానే నాణ్యమైన గైడెన్స్‌ ఇస్తోంది. జేఈఈ మెయిన్‌-2025కు ప్రిపేర్‌ అయ్యే విద్యార్థుల కోసం నవంబర్‌ 6 నుంచి 40 రోజుల క్రాష్‌ కోర్సును ప్రారంభించనుంది. ఇందుకోసం రిజిస్ట్రేషన్లు కొనసాగుతున్నాయి. దరఖాస్తు కోసం క్లిక్‌ చేయండి.

జేఈఈ మెయిన్‌(JEE Main)కు సంబంధించి రికార్డ్‌ చేసిన లెక్చర్స్‌ను వారం వారం ఈ పోర్టల్‌లో వీక్షించవచ్చు. క్విజ్‌లో పాల్గొని మీరు ఏ మేరకు నేర్చుకున్నారో పరీక్షించుకునే వీలుంటుంది.

ఏఐ ఆధారిత అసెస్‌మెంట్‌లో భాగంగా 60వేలకు పైగా ప్రశ్నలను దీని ద్వారా యాక్సిస్‌ చేసుకోవచ్చు.

100కి పైగా ఆల్‌ ఇండియా మాక్‌ టెస్టులు, టాపిక్‌ల వారీగా టెస్టులు అందుబాటులో ఉంటాయి. అలాగే, ఆన్‌లైన్‌ స్టడీ మెటీరియల్‌, నోట్సు అందుబాటులో ఉంటుంది.

NCERT Launched Sathee For Free Coaching for Jee and Neet Students : జేఈఈ, నీట్‌లకు క్రాష్‌ కోర్సులతో పాటు మాక్‌ టెస్ట్‌లు, ప్రాక్టీస్‌ ప్రశ్నలు, వీడియో లెక్చర్స్‌, వెబినార్‌లు ఈ పోర్టల్‌లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. రిజిస్ట్రేషన్‌, కోర్సులు, ఇతర వివరాల కోసం ఈ లింక్‌ https://sathee.prutor.ai/sathee-jee/పై క్లిక్‌ చేయండి. ఆదివారం, ఇతర సెలవు రోజుల్లో మినహా ప్రతిరోజూ ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6గంటల వరకు విద్యార్థులు ఫిజిక్స్‌, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథమెటిక్స్‌లో తలెత్తే సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవచ్చు. ఐఐటీ టాపర్లు, విద్యావేత్తలు, సబ్జెక్టు నిపుణులతో ఈ వేదిక ద్వారా పైసా ఖర్చులేకుండా కోచింగ్‌ ఇస్తోంది. తెలుగు, ఆంగ్లంతో పాటు పలు భాషల్లో ఈ కోర్సులను అందిస్తున్నారు. అఖిలభారత సాంకేతిక విద్యా మండలి (AICTE) దీనికోసం ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌(AI) ఆధారిత ట్రాన్సిలేషన్‌ టూల్‌ను అభివృద్ధి చేయగా పలు భాషల్లో సేవలందిస్తోంది.