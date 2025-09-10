తురకపాలెంలో పరిస్థితి అదుపులో ఉంది - ఆందోళన అవసరం లేదు: వైద్యులు
అసాధారణ మరణాలకు కారణాలపై ఎన్సీడీసీ ఆరా - గుంటూరు జీజీహెచ్లో చికిత్స పొందుతున్న వారి వైద్య వివరాలను పరిశీలించిన బృందం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2025 at 4:38 PM IST
GGH Superintendent on Turakapalem Situation: గుంటూరు జిల్లా తురకపాలెంలో పరిస్థితి అదుపులోకి వచ్చిందని జీజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్ యశస్వి రమణ తెలిపారు. మెలియాయిడోసిస్ లక్షణాలతో జీజీహెచ్కు వచ్చిన ఇద్దరు కోలుకోవటంతో డిశ్చార్జ్ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. మరికొందరు అనుమానితులకు సంబంధించి నివేదికలు రావాల్సి ఉందన్నారు. బురదనేలలు, పాడిపశువుల వద్ద పని చేసేవారు ఏవైనా అనారోగ్య లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే జీజీహెచ్కు రావాలని సూచించారు. తురకపాలెంలో అనారోగ్య పరిస్థితులను పైలెట్ ప్రాజెక్టుగా తీసుకుని పరిశోధన చేస్తున్నామని డాక్టర్ యశస్వీ రమణ తెలిపారు.
గ్రామస్థుల ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆరా: కాగా నిన్న (మంగళవారం) జాతీయ వ్యాధుల నియంత్రణ కేంద్రం (ఎన్సీడీసీ) ఆధ్వర్యంలోని వైద్య నిపుణుల బృందం గుంటూరు శివారులోని తురకపాలెంకు వచ్చి సందర్శించారు. ప్రధానంగా గ్రామస్థుల ఆరోగ్య పరిస్థితిపై అధికారులు ఆరా తీశారు. అసాధారణ మరణాలకు సంబంధించిన కారణాలపై ఎన్సీడీసీ సంయుక్త సంచాలకురాలు డాక్టర్ హేమలత, నోడల్ అధికారి ప్రవీణ్కుమార్ ఆధ్వర్యంలోని బృందం సమీక్షించింది.
అనంతరం గుంటూరు జీజీహెచ్, ప్రైవేటు వైద్యశాలలో చికిత్స పొందుతున్న ఇద్దరు మెలియాయిడోసిస్ పీడితుల ఆరోగ్యస్థితి, అనుమానిత లక్షణాలతో ఆసుపత్రిలో ఉన్న వారికి అందుతున్న వైద్యసేవల తీరు గురించి తెలుసుకుంది. జీజీహెచ్, వైద్య కళాశాలలోని మైక్రోబయాలజీ ప్రయోగశాలలను సందర్శించి పరికరాల పనితీరును గమనించింది. సెకండరీ హెల్త్ డైరెక్టర్ అట్టాడ సిరి ఆధ్వర్యంలోని రాష్ట్రస్థాయి వైద్య నిపుణుల బృందమూ గ్రామంలో పర్యటించింది. త్వరలో దీనికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించనుంది.
రెండోసారి పరీక్షల్లో ఒక పాజిటివ్: రెండురోజుల క్రితం మెలియాయిడోసిస్ నిర్ధరణ అయిన 46 ఏళ్ల వ్యక్తి మోకాలి ద్రవం నమూనాలను మరోసారి జీజీహెచ్లో ఎన్సీడీసీ బృందం పరీక్షించగా రెండోసారీ వ్యాధి నిర్ధరణ అయింది. ఇద్దరు చిన్నపిల్లలు, వృద్ధ దంపతులకు రక్తనమూనాల ఫలితాల్లో ఈ వ్యాధి లేదని తేలింది. మరొకరి ఫలితం వెల్లడి కావాల్సి ఉన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారులకు బృంద సభ్యులు సూచించారు.
తురకపాలెం నుంచి గుంటూరు జీజీహెచ్, వైద్యకళాశాలకు 91 నమూనాలు బ్లడ్ కల్చర్ కోసం రాగా ఒకటి పాజిటివ్గా, 64 నెగెటివ్గా తేలాయి. మెలియాయిడోసిస్ వ్యాధి కారక బ్యాక్టీరియా కాకుండా 11 కోకై గ్రాం పాజిటివ్, 1 ఎంఆర్ఎస్ఏ, 4 ఎంఎస్ఎస్ఏగా నిర్ధరణ అయినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.
పారిశుద్ధ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ: తురకపాలెంలో పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలను చేపట్టారు. వీధులను, పరిసరాలను, 68 నీటి ట్యాంకులను శుభ్రపరిచారు. ఇంటింటికీ ఆహారం, సురక్షిత జలాలు అందించారు. ఎన్సీడీ సర్వేలో భాగంగా దాదాపు 41 అంశాలపై ఇంటింటికీ వెళ్లి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై తెలుసుకుంటున్నారు. ఆదివారం నాటికి 13,064 మంది నుంచి రక్త నమూనాలను సేకరించి పరీక్షలకు పంపారు. కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖకు చెందిన ఐఏఎస్ అధికారి ఆధ్వర్యంలో ఐసీఎంఆర్ నుంచి నిపుణుల బృందం మంగళవారం గ్రామాన్ని సందర్శించింది.
మంగళగిరి ఎయిమ్స్ వైద్య బృందం, గుంటూరు ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల ప్రిన్సిపల్, జీజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఉన్నతాధికారులతో కలిసి కోర్ టీంను ఏర్పాటు చేశారు. క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులు, తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై వీరంతా ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నారు.
తురకపాలెంలో మరొకరికి మెలియాయిడోసిస్ - గ్రామస్థుల హెల్త్ ప్రొఫైల్స్ సిద్ధం చేసేందుకు అధికారుల కసరత్తు
తురకపాలెంలో హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ - మరో మెలియాయిడోసిస్ కేసు గుర్తింపు