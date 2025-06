ETV Bharat / state

గుర్రాలపై ఎన్‌సీసీ క్యాడెట్‌ల ఆసనాలు- వినూత్నంగా యోగా డే వేడుకలు - YOGA BY SITTING ON HORSE

NCC Cadets Did Yoga By Sitting on Horse in Tirupati Padmavati Mahila University: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా యోగా డే వేడుకలు అట్టహాసంగా జరిగాయి. 11వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా తిరుపతిలోని శ్రీపద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం, ఎన్‍సీసీ కార్యాలయంలో ఘనంగా వేడుకలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు, అధికారులు పెద్దఎత్తున పాల్గొని యోగాసనాలు వేశారు. ఎన్‌సీసీ క్యాడెట్‌లు వినూత్నంగా యోగా చేశారు. గుర్రాలపై కూర్చొని ఆసనాలు వేసి అబ్బురపరిచారు.