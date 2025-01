ETV Bharat / state

గంజాయి రహిత రాష్ట్రంగా మార్చేందుకు నవోదయం: మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర - KOLLU RAVINDRA ABOUT NAVODAYAM

Minister Kollu Ravindra About Navodaya Program ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

An innovation To Eradicate Cannabis in AP: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని సారా, గంజాయి లేని రాష్ట్రంగా మార్చేందుకు ఈ నెల 29న నవోదయం కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించనున్నట్లు ఆబ్కారీశాఖ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర అన్నారు. విశాఖపట్నం జిల్లా పెందుర్తి మండలంలోని జెర్రిపోతుల పాలెం ఐఎంఎఫ్ఎల్ మద్యం డిపో-2ను ఆయన పరిశీలించారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ సారా, గంజాయి తయారీ, అమ్మకాలు ఎక్కడ జరిగినా దాడులు నిర్వహిస్తామని తెలిపారు.