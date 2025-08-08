Navodaya Entrance Exam Notification for 2026-27: రాష్ట్రంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆర్థికంగా వెనకబడి, పేద విద్యార్థులకు నవోదయ పాఠశాలల్లో ప్రవేశం ఓ సువర్ణ అవకాశం. ఈ పాఠశాలల్లో 6వ తరగతిలో ప్రవేశిస్తే ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఉచితంగా విద్యను అందిస్తాయి. 2026-27 సంవత్సరంలో 6వ తరగతిలో చేరడానికి ప్రవేశ పరీక్ష ప్రకటన జారీ చేసింది. కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వశాఖ ఆధ్వర్యంలో నవోదయ విద్యాలయ సమితి వీటిని నిర్వహిస్తుంది.
వచ్చే విద్యా సంవత్సరానికి: నవోదయలో 6వ తరగతిలో ప్రవేశానికి 5వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థుల నుంచి ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నారు. నవోదయ వెబ్సైట్ http:///www.navodaya.gov.in నుంచి దరఖాస్తు డౌన్లోడ్ చేసుకొని దానిలో వివరాలను పూర్తి చేయాలి. విద్యార్థి ఫొటో, సంతకం, తండ్రి సంతకం తప్పనిసరి. పూర్తి చేసిన దరఖాస్తును అధికారిక వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేయాలి. దరఖాస్తుకు ఈ నెల 13వ తేదీ వరకు గడువు ఉంది. ప్రవేశ పరీక్ష డిసెంబర్ 13వ తేదీన జరగనుంది. ఫలితాలు వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ 11వ తేదీన విడుదల చేస్తారు.
సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు: నవోదయ విద్యాలయాల్లో బాల, బాలికలకు వేర్వేరుగా వసతి గృహాలు, భోజన వసతి ఉంటాయి. ఉచిత విద్య, సీబీఎస్ఈ సిలబస్, స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్, ఏకరూప దుస్తులు, పాఠ్య పుస్తకాలు, ఇతర సదుపాయాలు విద్యార్థులకు అందిస్తారు.
పుట్టిన తేది ప్రకారం అర్హత: నవోదయ విద్యాలయాల ప్రవేశ పరీక్షకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనే విద్యార్థి ఆయా ప్రాంతాల్లో 3, 4 తరగతులు చదివి ఉండాలి. ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరంలో 5వ తరగతి చదువుతు ఉండాలి. విద్యార్థి 2014 మే 1వ తేదీ నుంచి 2016 జులై 30వ తేదీ మధ్య జన్మించి ఉండాలి.
ప్రణాళికబద్ధంగా చదివితే సీటు సులభమే: ప్రణాళికతో చదివితే నవోదయ విద్యాలయాల్లో సీటు సాధించడం సులభమేనని అనకాపల్లిలోని నవోదయ పాఠశాలలో 6వ తరగతి చదువుతున్న పి. అఖిల్ అనే విద్యార్థి చెప్పాడు. గణితం, మెంటల్ ఎబిలిటీ, ఆంగ్లం ప్రతిరోజు సాధన చేసేవాడినని మాదిరి ప్రశ్నాపత్రాలు ఎక్కువగా చేస్తూ ఉండాలని సూచించాడు. పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులు సందేహాలు నివృత్తి చేసేవారని అలానే నిర్దేశించిన సిలబస్ను క్రమబద్ధంగా చదివితే తప్పనిసరిగా సీటు సాధించవచ్చని చెప్పాడు. ప్రవేశ పరీక్షకు 5 నెలల సమయం ఉంది కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి కసరత్తు ప్రారంభించాలని విద్యార్థి అఖిల్ అన్నాడు.
