ఎరుపు దుస్తుల్లో మహిళా ఎమ్మెల్యేలు - అసెంబ్లీ లాబీలో బాలయ్య సందడి
అసెంబ్లీకి అమ్మవారి దీక్షా దుస్తుల్లో వెళ్లిన మహిళా ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు - నవరాత్రులు సందర్భంగా రోజుకో రంగు దుస్తుల్లో అసెంబ్లీకి వెళ్లాలని నిర్ణయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 23, 2025 at 4:58 PM IST
Navaratri 2025 Women MLAs Red in Sarees: విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. రెండో రోజు అమ్మవారు గాయత్రీదేవి అలంకరణలో భక్తులను కటాక్షిస్తున్నారు. తెల్లవారుజాము నాలుగు గంటల నుంచే దర్శనాలు ప్రారంభమై, రాత్రి 11 గంటల వరకు కొనసాగనున్నాయి. పంచముఖాలతో ముక్తా, విద్రుమ, హేమ, నీల, ధవళ వర్ణాలతో ప్రకాశిస్తూ అమ్మవారు గాయత్రీదేవిగా దర్శనమిచ్చి భక్తుల హృదయాలను పరవశింపజేశారు. గాయత్రీ దేవిని దర్శించడం వల్ల సకలమంత్ర సిద్ధి, తేజస్సు, జ్ఞానం లభిస్తుందని భక్తులు విశ్వసిస్తున్నారు.
ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రానికి చెందిన 21 మంది మహిళా శాసనసభ్యులు, ఎమ్మెల్సీలు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. వారిలో రాష్ట్ర మంత్రులు వంగలపూడి అనిత, గుమ్మడి సంధ్యారాణి, ఎస్. సవితలు కూడా ఉన్నారు. ఆలయ అధికారులు, పండితులు వారికి ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికి ఆశీర్వచనం అందించారు.
దేవీ నవరాత్రుల సందర్భంలో మహిళా ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు అసెంబ్లీకి ప్రత్యేకంగా ఎరుపు దుస్తుల్లో హాజరయ్యారు. నవరాత్రుల తొమ్మిది రోజులూ ప్రత్యేకంగా కలర్ కోడ్ చీరలు ధరించాలని వారు నిర్ణయించుకున్నారు. గాయత్రీదేవి అలంకరణ సందర్భంగా ఎరుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం ద్వారా మన సంప్రదాయాలు, సంస్కృతి గురించి సమాజానికి మంచి సందేశం వెళ్లాలని ఉద్దేశమని హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత తెలిపారు. రాష్ట్రాన్ని చల్లగా చూడాలని దుర్గమ్మను ప్రార్థించామని ఆమె అన్నారు.
దసరా ఉత్సవాలు ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా జరిగేలా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటోందని మంత్రులు తెలిపారు. అధికారులు సమన్వయంతో పని చేస్తూ భక్తులకు ఎక్కడా ఇబ్బందులు లేకుండా చూసుకుంటున్నారని పేర్కొన్నారు. కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ద్వారా ఏర్పాట్లను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. అలాగే భక్తులకు సరిపడా తాగునీటి, వైద్య, రవాణా సదుపాయాలు కల్పించామనీ, రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే సమయంలో అదనపు సిబ్బంది నియమించామనీ తెలిపారు. అన్ని వర్గాల భక్తులు సంతృప్తికరంగా అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుంటున్నారని వారు పేర్కొన్నారు.
దేవీ శరన్నవరాత్రుల సందర్భంగా ఇంద్రకీలాద్రిపై వెలసిన కనకదుర్గమ్మను దర్శించుకోవడం జరిగింది. నవరాత్రుల్లో భాగంగా గాయత్రీదేవి అలంకారంలో అమ్మవారిని సహచర మంత్రులు శ్రీమతి @GSandhyarani_ గారు, శ్రీమతి @MinisterSavitha గారు, ఎమ్మెల్యేలు శ్రీమతి @SunithaTDP గారు, శ్రీమతి @Prashanthi_VPR… pic.twitter.com/YCmtLXaM5V— Anitha Vangalapudi (@Anitha_TDP) September 23, 2025
ముందు పవన్ కళ్యాణ్ OG తర్వాత నా అఖండ2: అదే విధంగా తమ్ముడు పవన్ కల్యాణ్ OG సినిమా ఎల్లుండి విడుదలవుతోందని, ముందు అది చూద్దామంటూ హిందూపురం MLA నందమూరి బాలకృష్ణ అసెంబ్లీ లాబీలో సందడి చేశారు. అసెంబ్లీ లాబీలో అఖండ-2 విడుదల ఎప్పుడు అని మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు అడిగిన ప్రశ్నకు బాలకృష్ణ స్పందించారు. అఖండ-2 డిసెంబర్ 5న విడుదల అవుతోందని పాన్ ఇండియా సినిమాగా వివిధ భాషల్లో తీసుకొస్తున్నామన్నారు. హిందీ డబ్బింగ్ కూడా చాలా బాగా వచ్చిందని బోయపాటి శ్రీను చెప్పారన్నారు. అన్ని భాషల్లోనూ ప్రమోషన్ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు. ఎమ్మెల్యేలుగా నియోజకవర్గాల అభివృద్ధికి కృషి చేద్దామని పిలుపునిచ్చారు.
జిల్లాకు ప్రత్యేక నిధులు అడుగుదామని మంత్రి సవిత బాలకృష్ణతో అన్నారు. రాష్ట్రమంతా సమాన అభివృద్ధి జరుగుతోందని ఆయన చెప్పారు. అరకు కాఫీకి బాలకృష్ణ ప్రమోషన్ కల్పిస్తే గిరిజనుల ఉపాధికి ఎంతో లబ్ది చేకూరుతుందని మంత్రి సంధ్యారాణి ప్రతిపాదనకు బాలకృష్ణ సానుకూలంగా స్పందించారు. స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడును అసెంబ్లీ స్పీకర్ కార్యాలయంలో హిందూపురం శాసనసభ్యులు నందమూరి బాలకృష్ణ మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఈ భేటీలో డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘు రామకృష్ణరాజు, మంత్రి రాంప్రసాద్, విప్ ఆంజనేయులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఇంద్రకీలాద్రి శరన్నవరాత్రులు ఉత్సవాలు - 11 రోజులు 11 అవతారాల్లో దుర్గమ్మ దర్శనం!
వాహనం ఎక్కడ పార్కింగ్ చెయ్యాలో ఈ యాప్ చెప్తుంది - ఇంద్రకీలాద్రిపై సాంకేతికత పరవళ్లు