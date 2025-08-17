National Mission on Natural Farming in Telangana : ప్రకృతి సేద్యాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు జాతీయ ప్రకృతి వ్యవసాయ మిషన్ పథకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చింది. ఇందుకు సంబంధించిన మార్గదర్శకాలు విడుదల చేయడంతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఆదిలాబాద్ జిల్లాల్లో పథకం అమలుకు అధికారులు ప్రణాళిక రూపొందించారు. జిల్లాల వారీగా క్లస్టర్లను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. క్లస్టర్ల వారీగా రెండు నుంచి మూడు గ్రామాలను ఎంపిక చేసి, ఆయా గ్రామాల్లో సుమారుగా 125 ఎకరాల్లో ప్రకృతి వ్యవసాయం చేపట్టేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు.
నెలకు రూ. 5 వేల వేతనం : జిల్లాల వారీగా పరిశోధన స్థానాలను కేంద్రంగా గుర్తించి అక్కడి సైంటిస్టులతో స్థానిక రైతులకు శిక్షణ ఇప్పించనున్నారు. రైతులకు సాయంగా ఉండేందుకు వారి నుంచి క్లస్టరుకు ఇద్దరు రైతులను సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు. వీరిని కృషి సఖీలు లేదా క్లస్టర్ రిసోర్స్ పర్సన్ అని వ్యవహారిస్తున్నారు. వీరికి నెలకు రూ.5 వేలు వేతనంగా ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం ఇటీవల ఆదేశించింది. వీరికి శిక్షణ ఇచ్చేందుకు మాస్టర్ ట్రైనీ ఒకరు ఉంటారు. ఇప్పటికే ప్రకృతి సేద్యం చేస్తూ ఆదర్శంగా నిలిస్తున్న రైతులను ఎంపిక చేస్తారు. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా మొత్తంలో తొలి ఏడాది దాదాపు 9,250 ఎకరాల్లో ప్రకృతి వ్యవసాయం చేపట్టనున్నారు.
జాతీయ బ్రాండ్ కల్పించడం : కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల భాగస్వామ్యంతో జాతీయ ప్రకృతి వ్యవసాయ పథకాన్ని అమలు చేయనున్నారు. భూమి ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంతో పాటు రసాయన రహిత సేద్యాన్ని ప్రోత్సహించడం, మట్టిలో ఉండే సూక్ష్మజీవుల ప్రాధాన్యాన్ని ఇందులో తెలియజేయనున్నారు. పంట పొలంలో బయోఇన్పుట్ల వాడకాన్ని ప్రోత్సహించడం ద్వారా సాగు ఖర్చును చాలా మేరకు తగ్గించడం, నేల కార్బన్ కంటెంట్, నీటి వినియోగ సామర్థ్యం, రైతులు పండించిన ఉత్పత్తుల విక్రయానికి సాధారణ ధ్రువీకరణ, మార్కెట్ సౌకర్యం, జాతీయ బ్రాండ్ తదితర వసతులను కల్పించనున్నారు.
నమూనా క్షేత్రాలు : జిల్లాలో ఎంపిక చేసిన పరిశోధన స్థానంలో ఒక మోడల్ క్షేత్రంతో పాటు వీరి ఆధ్వర్యంలో జిల్లాకు రెండు నమూనా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆయా పంటల సాగును ప్రత్యక్షంగా రైతులు పరిశీలించేందుకు వీటిని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఆర్థిక సాయం : ఎంపిక చేసిన రైతులు ప్రకృతి సేద్యం చేసేందుకు వీలుగా ఎకరానికి రూ.4వేల చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందించనున్నారు.
బయో కేంద్రాలు : ప్రకృతి సేద్యం చేసే రైతులకు అవసరమైన బయో ఎరువులు, జీవ రసాయనాలు అందుబాటులో ఉండేందుకు వీలుగా ఒక్కో క్లస్టరుకు మూడు చొప్పున బయో కేంద్రాలను అధికార యంత్రాంగం ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఒక్కొ కేంద్రానికి రూ.లక్ష ప్రభుత్వం అందించనుంది. వీటిని రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాలు, సహకార సంఘాలు ఏర్పాటు చేసుకునేలా తొలి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఉమ్మడి జిల్లాలో 49 కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు వ్యవసాయ సాంకేతిక అధికారి విశ్వామిత్ర ఈటీవీ భారత్కు తెలిపారు. దీంతో రసాయనాల వాడకం తగ్గి భూసారం ఆరోగ్యకరమైన రితీలో ఉంటుంది. ప్రకృతి సేద్యం ద్వారా పండించిన ఉత్పత్తులకు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది.
|జిల్లా
|క్లస్టర్లు
|సాగు
|రైతులు
|ఆదిలాబాద్
|20
|2500
|2500
|మంచిర్యాల
|15
|1875
|1875
|కుమురంభీం
|24
|3000
|3000
|నిర్మల్
|15
|1875
|1875
