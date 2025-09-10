ఆర్థిక పరిస్థితులు అంతంత మాత్రమే - అయితేనేం కలలు కన్నాడు - సాధించాడు
జిమ్లో ట్రైనర్గా పనిచేస్తోన్న మెరగపూడి శ్రీకాంత్ - స్టెరాయిడ్స్, ఇంజక్షన్స్ లేకుండానే శరీరాకృతి - ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంతో సాధ్యమైందన్న శ్రీకాంత్
Body Builder Meragapudi Srikanth In Prakasam District: అనాథ, ఆదుకునేవారు లేరు. ఆర్థిక పరిస్థితులు అంతంత మాత్రమే. అయితేనేం కలలు కన్నాడు. సాకారం చేసుకున్నాడు ఆ కుర్రాడు. కుటుంబ పోషణ కోసం స్థానిక జిమ్లో ట్రైనర్గా చేరాడు. అక్కడికి వచ్చిన వారికి శిక్షణ తీస్తూనే, స్వయంకృషితో కష్టపడి కండలు పెంచాడు. నేచరల్ బాడీ బిల్డింగ్ పోటీల్లో పాల్గొని బంగారు పతకం సాధించాడు. అడుగడుగునా అడ్డంకులను అధిగమించి దేహధారుడ్యాన్ని ప్రదర్శించిన కండరగండడి ప్రయాణమిది.
బాడీ బిల్డింగ్లో బంగారు పతకం: బాడీ బిల్డింగ్ అంత తేలికేం కాదు. తీరైన రూపం రావాలంటే ఏళ్లకొద్దీ కఠోరంగా శ్రమించాల్సిందే. ప్రోటీన్లు, సప్లిమెంట్లు ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడమే కాదు. శిక్షణ కోసం భారీగా వెచ్చించాలి. కానీ ఈ యువకుడి పరిస్థితి ఇందుకు విరుద్ధంగా ఉంది. అయితేనేం ఓ జిమ్లో ట్రైనర్గా పనిచేస్తూనే కఠోరంగా శ్రమించి వావ్ అనిపించేలా శరీరాకృతి మార్చుకున్నాడు. నేచరల్ బాడీబిల్డింగ్ పోటీల్లో పాల్గొని బంగారు పతకం కైవసం చేసుకున్నాడు.
ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా ఉద్యోగాలు: ఈ యువకుడి పేరు మెరగపూడి శ్రీకాంత్. ప్రకాశం జిల్లా పెద్ద ఉల్లగల్లు స్వస్థలం. చిన్నతనంలోనే తల్లిందండ్రులను కోల్పోయాడు. శ్రీకాంత్కు ఇద్దరు తమ్ముళ్లు. వీరంతా నానమ్మ సంరక్షణలో పెరిగారు. ఇంజినీరింగ్ వరకూ చదివిన శ్రీకాంత్ ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా వివిధ ప్రైవేట్ సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు చేశాడు. పెళ్లాయ్యాక ఒంగోలులోని ఓ జిమ్లో ట్రైనీగా చేరాడు. శరీర సౌష్టవంపై ఆసక్తి ఉన్నఈ యువకుడు. బాడీబిల్డర్ కావాలని భావించాడు. శిక్షకులకు తర్ఫీదు ఇస్తూనే ఖాళీ సమయంలో శరీరాకృతిపై దృష్టి పెట్టాడు.
స్టెరాయిడ్స్, ఇంజక్షన్స్ లేకుండానే ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంతో శరీరాకృతిని మార్చుకున్నాడు శ్రీకాంత్. బాడీబిల్డర్ కావాలని భావించిన శ్రీకాంత్ పూర్తి సమాచారాన్ని ఇంటర్నెట్లో శోధించాడు. జిమ్కు వచ్చిన వారికి తర్ఫీదు ఇస్తూనే, రోజుకు 5 గంటలు అదే జిమ్లో వర్క్ఔట్ చేశాడు. ఇటీవల హైదరాబాద్లో జాతీయస్థాయి ఐసీఎన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన నేచరల్ బాడీబిల్డింగ్ పోటీలో పాల్గొని తొలిప్రయత్నంలోనే స్వర్ణం సాధించాడు శ్రీకాంత్.
'నేను ఓ2 ఫిట్నెస్లో ట్రైనర్గా చేస్తున్నాను. స్టెరాయిడ్ వంటివి ఏమి తీసుకోకుండా ఫుడ్తోనే శరీరాకృతిని మార్చుకున్నాను. ప్రతిరోజు 5 గంటలు జిమ్లో వర్క్ఔట్ చేస్తాను. నేచురల్ బాడీ బిల్డింగ్లో పాల్గొని గోల్డ్ మెడల్ సాధించాను. ఈ పోటీల్లో మొదటి స్థానంలో నిలిచాను. ఈ కాంపిటేషన్ ఇండియా వైడ్గా నిర్వహిస్తారు. అన్ని రాష్ట్రాల వారు పాల్గొంటారు. నేను ఒంగోలు తరఫున వెళ్లాను.' -మెరగపూడి శ్రీకాంత్, బాడీబిల్డర్
తొలి ప్రయత్నంలోనే: ప్రోటీన్లు, సప్లిమెంట్లు ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడానికే రోజుకి వెయ్యి వరకు ఖర్చయ్యేదని చెబుతున్నాడు శ్రీకాంత్. కొవ్వులున్న ఆహారం, జంక్ఫుడ్, స్వీట్లూ వదిలేసి ప్రొటీన్లు, కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం మాత్రమే తీసుకున్నానని అంటున్నాడు. వీటితోపాటు బాడీవెయిట్ వర్కవుట్లు, డంబెల్స్ ఎత్తే స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ వ్యాయామాలు. ఒక్కరోజు కూడా డుమ్మా కొట్టకుండా చేశానని చెబుతున్నాడు ఈ యువకుడు. బాడీబిల్డింగ్కు అవసరమైన మెలకువలు స్నేహితుడు నవీన్ నేర్పిస్తే, జిమ్ యజమాని వరప్రసాద్ ఆర్థిక సాయం అందించి ప్రోత్సహించారని చెబుతున్నాడు శ్రీకాంత్.
ఈ పోటీల్లో పాల్గొనే ముందు శ్రీకాంత్ చాలా కష్టపడ్డాడని, తొలి ప్రయత్నంలోనే జాతీయ స్థాయిలో ప్రథముడిగా నిలవడం ఆనందంగా ఉందని జిమ్ నిర్వాహకుడు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. దాతలు ఎవరైన ఆర్థికంగా సహాకారం అందిస్తే, మరిన్ని పతకాలు సాధించి దేశానికి మంచి పేరు తెస్తానని చెబుతున్నాడు శ్రీకాంత్.
