'వికసిత్ భారత్​లో మహిళలే ముందుండాలి - అప్పుడే దేశం దూసుకెళ్తుంది'

తిరుపతిలో రెండోరోజు 'మహిళా సాధికార జాతీయ సదస్సు - మహిళలు అభివృద్ధిని ముందుండి నడిపిస్తున్నారని కొనియాడిన నేతలు

National Women Empowerment Conference
National Women Empowerment Conference (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 5:47 PM IST

National Women Empowerment Conference at Tirupati: మారుతున్న సమాజానికి జాతీయ మహిళా సాధికారత సదస్సు ఓ నిదర్శనంగా నిలుస్తుందని పార్లమెంట్‍ మహిళా సాధికార కమిటీ ఛైర్మెన్ దగ్గుబాటి పురందేశ్వరి తెలిపారు. తిరుపతిలోని రాహుల్‍ కన్వన్షన్‍ వేదికగా రెండు రోజులుగా జరుగుతున్న జాతీయ మహిళా సాధికారత సదస్సులో చర్చించిన అంశాలు, చేసిన తీర్మానాలను వివరించారు. రెండు ధీమ్​లపై చర్చించి 15 తీర్మానాలు చేసినట్లు తెలిపారు. సమాజంలో మార్పు కనిపిస్తుందని, మహిళలు అభివృద్ధిని ముందుండి నడిపిస్తున్నారని అన్నారు. సదస్సులో వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి అభిప్రాయాలు తెలుసుకునేందుకు, మహిళలకు సమ న్యాయం, గౌరవ ప్రదమైన జీవితం ఇచ్చేందుకు ఇలాంటి సమావేశాలు ఉపయోగపడతాయన్నారు.

అన్ని రంగాల్లో ముందుండాలి: 2047కి వికసిత్ భారత్ సాధనలో మహిళలు ముందుండి నడిపించాలని ఆమె ఆకాంక్షించారు. విద్యా, వైద్యం, పరిపాలన, వ్యాపార రంగాలలో మహిళలు ముందు ఉండాలన్నారు. మహిళలు వృద్ధిలో భాగం కావడం కాదని, వృద్ధిని ముందుండి నడిపించాలన్నారు. ఆశా వర్కర్స్ నుంచి ఐఏఎస్ వరకు మహిళల సంఖ్య పెరుగుతూ ఉందన్నారు. మహిళలను వ్యాపార రంగంలో ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్రం నుంచి 70, రాష్ట్రాల నుంచి 400 పథకాలు ఉన్నాయన్నారు. ప్రస్తుత భారత్ ఆర్ధిక వృద్ధిలో మహిళలు కీలక భూమిక పోషిస్తున్నారని, ఈ సమావేశంలో పాల్గొని అభిప్రాయాలు పంచుకున్న వారికి అభినందనలు తెలిపారు.

'వికసిత్ భారత్​లో మహిళలే ముందుండాలి - అప్పుడే దేశం దూసుకెళ్తుంది' (ETV)

ప్రభుత్వ పథకాలు మహిళల వృద్ధికి ఉపయోగపడేలా ప్రతి ఒక్కరు కృషి చేయాలని తెలిపారు. ప్రభుత్వ పథకాలను లింగ అసమానతల ఆధారంగా సమీక్షించాలని కోరారు. సదస్సులో నేర్చుకున్న అంశాలను తమ రాష్ట్రాల్లో అమలు చేసేందుకు కృషి చేయాలన్నారు. రాష్ట్రాల పాలసీలు రూపకల్పనలో ఇక్కడ తెలుసుకున్న అంశాలకు స్థానం కల్పించేలా చూడాలన్నారు. సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్​లు, ప్రజాప్రతినిధులు ఆయా అంశాలను ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లేలా కృషి చేయాలని ఆమె తెలిపారు. ప్రతి బాలిక గొప్ప కలలు కనెలా, ప్రతి మహిళా తమ రంగాల్లో రాణించేలా కలిసి పని చేద్దామన్నారు.

మహిళా సాధికారత కోసం పట్టుదలతో కృషి చేయాలి: మహిళలు ఎంతగా సాధికారత సాధిస్తే, దేశం అంత వేగంగా వికసిత భారత్‌ లక్ష్యం వైపు దూసుకెళ్తుందని లోక్‌సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా ఉద్ఘాటించారు. తిరుపతిలో రెండో రోజు కొనసాగిన 'మహిళా సాధికార జాతీయ సదస్సు'లో ఆయన ప్రసంగించారు. రెండు రోజుల పాటు సదస్సు జరిగిన తీరుపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. సదస్సుకు హాజరైన మహిళా ప్రజాప్రతినిధులందరూ వారివారి క్షేత్రాల్లో మహిళా సాధికారత కోసం పట్టుదలతో కృషి చేయాలని ఓం బిర్లా పిలుపునిచ్చారు. సమాజంలో చిట్టచివరన ఉండే మహిళ జీవితంలోనూ సామాజిక, ఆర్థికపరమైన మార్పు తీసుకురావడమే మన లక్ష్యం కావాలని మహిళా ప్రజాప్రతినిధులకు పిలుపునిచ్చారు.

"మహిళల నాయకత్వం, భాగస్వామ్యం లేకుండా వికసిత భారత్‌ కల నెరవేరదు. దేశంలోని స్త్రీలు సాధికారత సాధించి చట్టసభల్లో ప్రాతినిధ్యం వహించేలా తీర్చిదిద్దుతామని సదస్సులో పాల్గొన్న మహిళా నేతలు సంకల్పించారు. స్త్రీల విద్య, ఆరోగ్యం, సురక్ష, గౌరవం, ఆత్మనిర్భరత కోసం కృషి చేస్తామని ప్రతినబూనారు. సమాజంలోని చిట్టచివరి మహిళ జీవితంలోనూ పరివర్తన తెచ్చేలా పనిచేస్తామని సంకల్పం చేశారు. ఈ సంకల్పం, నిబద్ధత, ఐక్యత దేశాన్ని అభివృద్ధి వైపు నడిపిస్తాయి. మహిళా సాధికార కమిటీలు, ఆయా రాష్ట్రాల్లోని స్త్రీలు వంద శాతం అక్షరాస్యత సాధించేలా పని చేయాలని కోరుతున్నా. మనం సామాజిక, ఆర్థిక అజెండాలపై పని చేయాలి. చాలా స్వయం సహాయక బృందాలు ఆత్మనిర్భర్ భారత్‌ మోడల్‌లో పని చేయడం చూసి సంతోషిస్తున్నా". - ఓం బిర్లా, లోక్‌సభ స్పీకర్‌

ఎన్నో గొప్ప అంశాలను తెలుసుకున్నాం: సాంస్కృతిక వారసత్వానికి ఆంధ్రప్రదేశ్‍ రాష్ట్రం ప్రతీక అని రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్‍ హరివంశ్‍ నారాయణ సింగ్‍ అన్నారు. తిరుపతి వేదికగా జరుగుతున్న జాతీయ మహిళా సాధికారత సదస్సు ముగింపు కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. సదస్సు ద్వారా ఎన్నో గొప్ప అంశాలను తెలుసుకున్నామని హరివంశ్‍ నారాయణ సింగ్‍ తెలిపారు. ఇలాంటి గొప్ప సమావేశం నిర్వహించేందుకు ఎన్నో ఏళ్లు సమయం పట్టిందని, ఇకపై తరచూ ఇలాంటి సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. సదస్సును ప్రశాంతంగా, అర్థవంతంగా నిర్వహించారన్నారు. సమావేశం ఇలా నిర్వహించడం పురుషులుగా మనం కూడా నేర్చుకోవాలన్నారు.

సదస్సులో ఎంతో కీలకమైన అంశాలపై చర్చించారని, కేవలం సమస్యలే కాదని వాటికి పరిష్కరాలను సూచించారని ఆయన తెలిపారు. మహిళల కోసం కేంద్రం అందుబాటులోకి తెచ్చిన పథకాలు వారిని అభివృద్ధి వైపు నడిపిస్తున్నాయన్నారు. ఆపరేషన్ సిందూర్​తో పాటు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రైల్వే బ్రిడ్జి రూపకల్పనలో మహిళలే కీలక పాత్ర పోషించారని ఆయన తెలిపారు. ఇస్రోలో 20 శాతం వర్క్ ఫోర్స్ మహిళలేనని, చంద్రయాన్ 3 లాంచ్​లో మహిళల భాగస్వామ్యం ఎక్కువగా ఉందన్నారు.

తిరుపతిలో తొలి జాతీయ మహిళా సాధికారత సదస్సు - హాజరైన లోక్‌సభ స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా

