5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

Bharat Mala Project in Warangal : ఐదు జాతీయ రహదారులతో వరంగల్ మహానగరంగా విస్తరించనుంది. భారత్ మాల ప్రాజెక్టు, 2025-26 వార్షిక ప్రణాళికతో వరంగల్కు మహర్దశ రానుంది. భారీగా పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ కారణంగా జాతీయ రోడ్లను నాలుగు వరుసలుగా విస్తరించాలన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సూచనకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది. వీటి నిర్మాణం పూర్తి చేస్తే దేశంలోనే మరో ప్రధాన నగరంగా వరంగల్కు గుర్తింపు రానుంది.
గ్రేటర్ వరంగల్ ఇప్పుడు ఐదు జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం కానుంది. వరంగల్ నుంచి ఖమ్మం, సిద్దిపేట, కరీంనగర్, హైదరాబాద్, భూపాలపట్నం, మంచిర్యాల, సూర్యాపేట వెళ్లే ప్రధాన మార్గాలను కలుపుతాయి.
విమానాశ్రయం సేవలు పెంచేలా : వరంగల్ మామునూరు విమానాశ్రయం అందుబాటులోకి వస్తే జనగామ, కరీంనగర్, సిద్దిపేట, ఖమ్మం, సూర్యాపేట, మంచిర్యాల, కొత్తగూడెం ప్రాంత వాసులకు దూర భారం, ట్రాఫిక్ సమస్యకు చెక్ పడనుంది. అన్ని ప్రాంతాల నుంచి దూర భారం తగ్గించేలా రహదారులు ప్లాన్ చేశారు.
- ఎల్కతుర్తి - సిద్దిపేట 63.44 కి.మీ. రహదారి పనులు 82 శాతం పూర్తి చేశారు. దీనికి రూ.578.85 కోట్ల నిధులు కేటాయించగా, రూ.357.63 కోట్లకు గుత్తేదారు అగ్రిమెంటు చేసుకొని 58 కి.మీ నిర్మాణం పూర్తి చేశారు. మిగిలిన 18 శాతం నిర్మాణ పనులు కొనసాగిస్తున్నారు.
- వరంగల్ నుంచి కరీంనగర్ 563 జాతీయ రహదారి 68.05 కిలో మీటర్లలో నిర్మాణ పనులు కొనసాగుతున్నాయి. ఇందుకోసం రూ.2,400 కోట్లు కేటాయించారు.
- ఎన్హెచ్-353సి హనుమకొండ జిల్లాలోని గూడెప్పాడు నుంచి భూపాలపల్లి జిల్లా చెల్పూర్ వరకు 41.33 కి.మీ. నిర్మించనుంది. ఇందుకోసం రూ.536 కోట్లు నిధులు కేటాయించారు. అదనంగా పరకాల బైపాస్, భూపాలపల్లి బైపాస్ రోడ్డు విస్తరణ పనుల కోసం ప్రభుత్వం ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తోంది.
- 563 వరంగల్- ఖమ్మం జాతీయ రహదారిని రెండు వరుసలుగా (100 అడుగులు) నిర్మించనున్నారు. ఐనవోలు మండలం పున్నేలు క్రాస్ రోడ్డు నుంచి ఖమ్మం వరకు 106 కి.మీ. విస్తరణ పనుల కోసం డిటేయిల్ ప్రాజెక్టు రిపోర్డు రూపొందించారు.
భారత్ మాలతో మార్పు : భారత్ మాల ప్రాజెక్టులో భాగంగా కేంద్రం గవర్నమెంట్ గ్రీన్ఫీల్డు జాతీయ రహదారి నాగ్పూర్ నుంచి విజయవాడ వరకు నిర్మించనున్నారు. ఇది ప్రధాన నగరాలు విజయవాడ, వరంగల్, నాగపూర్, భోపాల్, ఆగ్రా, దిల్లీ అనుసంధానం చేస్తుంది. ఈ రహదారి ప్రయాణంతో చాలా సమయం ఆదా కానుంది.
ఈ జాతీయ రహదారిపై ప్రయాణమంటే - ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకోవడమే!
'వనస్థలిపురం-పెద్ద అంబర్పేట వరకు డబుల్ డెక్కర్ రోడ్డు - రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ వరకు మెట్రో రైలు'