5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ! - BHARATMALA PROJECT IN WARANGAL

జాతీయ రహదారుల అనుసంధానంతో వరంగల్​కు మహర్దశ - రెండు వరుసలుగా విస్తరించనున్న వరంగల్‌-ఖమ్మం జాతీయ రహదారి

Bharat Mala Project in Warangal
Bharat Mala Project in Warangal (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 30, 2025 at 12:59 PM IST

Bharat Mala Project in Warangal : ఐదు జాతీయ రహదారులతో వరంగల్​ మహానగరంగా విస్తరించనుంది. భారత్​ మాల ప్రాజెక్టు, 2025-26 వార్షిక ప్రణాళికతో వరంగల్​కు మహర్దశ రానుంది. భారీగా పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్​ కారణంగా జాతీయ రోడ్లను నాలుగు వరుసలుగా విస్తరించాలన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సూచనకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది. వీటి నిర్మాణం పూర్తి చేస్తే దేశంలోనే మరో ప్రధాన నగరంగా వరంగల్​కు గుర్తింపు రానుంది.

గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ ఇప్పుడు ఐదు జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం కానుంది. వరంగల్‌ నుంచి ఖమ్మం, సిద్దిపేట, కరీంనగర్, హైదరాబాద్, భూపాలపట్నం, మంచిర్యాల, సూర్యాపేట వెళ్లే ప్రధాన మార్గాలను కలుపుతాయి.

విమానాశ్రయం సేవలు పెంచేలా : వరంగల్‌ మామునూరు విమానాశ్రయం అందుబాటులోకి వస్తే జనగామ, కరీంనగర్, సిద్దిపేట, ఖమ్మం, సూర్యాపేట, మంచిర్యాల, కొత్తగూడెం ప్రాంత వాసులకు దూర భారం, ట్రాఫిక్‌ సమస్యకు చెక్​ పడనుంది. అన్ని ప్రాంతాల నుంచి దూర భారం తగ్గించేలా రహదారులు ప్లాన్​ చేశారు.

  • ఎల్కతుర్తి - సిద్దిపేట 63.44 కి.మీ. రహదారి పనులు 82 శాతం పూర్తి చేశారు. దీనికి రూ.578.85 కోట్ల నిధులు కేటాయించగా, రూ.357.63 కోట్లకు గుత్తేదారు అగ్రిమెంటు చేసుకొని 58 కి.మీ నిర్మాణం పూర్తి చేశారు. మిగిలిన 18 శాతం నిర్మాణ పనులు కొనసాగిస్తున్నారు.
  • వరంగల్‌ నుంచి కరీంనగర్‌ 563 జాతీయ రహదారి 68.05 కిలో మీటర్లలో నిర్మాణ పనులు కొనసాగుతున్నాయి. ఇందుకోసం రూ.2,400 కోట్లు కేటాయించారు.
  • ఎన్‌హెచ్‌-353సి హనుమకొండ జిల్లాలోని గూడెప్పాడు నుంచి భూపాలపల్లి జిల్లా చెల్పూర్‌ వరకు 41.33 కి.మీ. నిర్మించనుంది. ఇందుకోసం రూ.536 కోట్లు నిధులు కేటాయించారు. అదనంగా పరకాల బైపాస్, భూపాలపల్లి బైపాస్‌ రోడ్డు విస్తరణ పనుల కోసం ప్రభుత్వం ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తోంది.
  • 563 వరంగల్‌- ఖమ్మం జాతీయ రహదారిని రెండు వరుసలుగా (100 అడుగులు) నిర్మించనున్నారు. ఐనవోలు మండలం పున్నేలు క్రాస్‌ రోడ్డు నుంచి ఖమ్మం వరకు 106 కి.మీ. విస్తరణ పనుల కోసం డిటేయిల్‌ ప్రాజెక్టు రిపోర్డు రూపొందించారు.

భారత్‌ మాలతో మార్పు : భారత్‌ మాల ప్రాజెక్టులో భాగంగా కేంద్రం గవర్నమెంట్​ గ్రీన్‌ఫీల్డు జాతీయ రహదారి నాగ్​పూర్‌ నుంచి విజయవాడ వరకు నిర్మించనున్నారు. ఇది ప్రధాన నగరాలు విజయవాడ, వరంగల్, నాగపూర్, భోపాల్, ఆగ్రా, దిల్లీ అనుసంధానం చేస్తుంది. ఈ రహదారి ప్రయాణంతో చాలా సమయం ఆదా కానుంది.

