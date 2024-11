ETV Bharat / state

'శంకర్​దాదా ఎంబీబీఎస్​'లకు ఇక చెక్ - దేశ వ్యాప్తంగా వైద్యులకు యూనిక్ ఐడీ

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

NMC issues unique IDs to all doctors in India: దేశంలోని వైద్యులందరికీ జాతీయ వైద్య కమిషన్‌(National Medical Commission) యూనిక్‌ ఐడీ నంబరు జారీ చేస్తోంది. ఆయా రాష్ట్రాల్లోని వైద్య మండళ్లు జారీచేసే రిజిస్ట్రేషన్‌ నంబరుకు ఇది అదనంగా ఉంటుంది. దీనివల్ల వైద్యులకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. వారు ఎక్కడ చదివారు? ఎక్కడ ప్రాక్టీస్‌ చేస్తున్నారు? వారి అర్హత సర్టిఫికెట్లు నిజమైనవా కాదా అనే వివరాలు స్పష్టంగా తెలుస్తున్నాయి.

వైద్యుల వివరాలను వెబ్‌సైట్‌లో చూసే అవకాశమూ ఉంది. దేశం మొత్తం మీద 13.08లక్షల మంది అల్లోపతి వైద్యులు ఉన్నారు. అయితే మన రాష్ట్రంలో 2016 నుంచి ప్రైమరీ సభ్యత్వం పొందినవారు 39,249 మంది, రెన్యువల్స్‌ పొందిన వారు 36,694 మంది ఉన్నారు. ఇప్పటివరకు నేషనల్‌ మెడికల్‌ రిజిస్టర్‌లో రాష్ట్రం నుంచి 2000 మంది రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకున్నారు.

మిగిలిన వారు జాతీయ వైద్య కమిషన్‌ సూచించిన వెబ్‌సైట్‌లో తమ పేర్లను నమోదు చేసుకోవాలని రాష్ట్ర వైద్యమండలి రిజిస్ట్రార్‌ డాక్టర్‌ రమేశ్‌ తెలిపారు. రిజిస్ట్రేషన్‌ల సందర్భంగా నిశిత పరిశీలన ఎక్కువైనందున అక్రమ వైద్యుల గుట్టు రట్టవుతోంది. గడచిన 2 నెలల్లో రాష్ట్రంతో ముడిపడిన 5 నకిలీ సర్టిఫికెట్ల ఘటనలు ఏపీ వైద్య మండలి కార్యాలయం దృష్టికి వచ్చాయి.

డాక్టర్ అవతారమెత్తిన వాచ్​మెన్ - మెడికల్ చెకప్​లతో పాటు ఇంజక్షన్లు చేస్తూ!