National Highways In Khammam and Kothagudem : ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల మీదుగా వెళ్తున్న కొన్ని జాతీయ రహదారులకు త్వరలోనే మహర్దశ పట్టనుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొత్తగా జాతీయ రహదారులు, బైపాస్ రోడ్లు, వంతెన నిర్మాణాలకు జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ, కేంద్ర రోడ్డు రవాణా శాఖ ప్రణాళికలు రూపొందించింది. మొత్తమ్మీద 15 నేషనల్ హైవే పనులు చేపట్టనుంది. వీటిలో ఎన్హెచ్-30, 365, 563ను నాలుగు వరుసల రహదారులుగా అభివృద్ధి చేయడంతో పాటు కొత్తగూడెం - పాల్వంచ బైపాస్ నిర్మాణానికి ఇందులో చోటు దక్కింది. రాబోయే మూడేళ్లలో ఈ పనులను పూర్తిచేసేలా నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అధికారులు జాగ్రత్తలు తీసుకోనున్నారు.
ఎట్టకేలకు మోక్షం : కొత్తగూడెం-పాల్వంచ పట్టణాల నడుమ దాదాపు పదేళ్లుగా అసంపూర్తిగా నిలిచిపోయిన బైపాస్ రోడ్డు నిర్మాణానికి మోక్షం లభించింది. ఎన్హెచ్-30లో భాగంగా రుద్రంపూర్-భద్రాచలం సెక్షన్ మధ్య నాలుగు లైన్ల రహదారితో పాటు కొత్తగూడెం-పాల్వంచ బైపాస్ రోడ్డు నిర్మాణానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళిక రూపొందించింది. భద్రాచలం వైపు రాకపోకలు సాగించే భారీ వాహనాలు, బొగ్గు రవాణా చేసే లారీలను కొత్తగూడెం మీదుగా కాకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గంలో మళ్లించేందుకు 2008లోనే బైపాస్ నిర్మాణానికి అంకురార్పణ జరిగింది. రూ.33 కోట్లతో 2014 సంవత్సరంలో పనులు కూడా ప్రారంభించారు. పాల్వంచలోని నవభారత్ నుంచి కొత్తగూడెం కార్పొరేషన్ పరిధి గంగాహుస్సేన్ బస్తీలోని పంట పొలాల వరకు ఈ రోడ్డు వేసి ఆ తరువాత ఆపేశారు. ప్రభుత్వ తాజా నిర్ణయంతో బైపాస్ నిర్మాణం త్వరలోనే పట్టాలెక్కనుంది.
మరోసారి నిరాశే : హైదరాబాద్ నగరం రింగ్రోడ్డు నుంచి వలిగొండ, తొర్రూరు, నెల్లికుదురు, మహబూబాబాద్, బయ్యారం, ఇల్లెందు మీదుగా కొత్తగూడెం క్రాస్రోడ్డు వరకు నేషనల్ హైవే 930పీ నిర్మించాలి. ఇందులో భాగంగా రూ.700కోట్లతో కొత్తగూడెం-ఇల్లెందు మధ్య 44కిలో మీటర్ల రహదారి నిర్మాణం చేపట్టాల్సి ఉంది. భూసేకరణ, అటవీ అనుమతులు లేక పనులు ప్రారంభం అవటం లేదు. భారీ వాహనాల రాకపోకలతో రహదారి ఎక్కువగా దెబ్బతినటంతో ప్రమాదాలకు కేంద్ర నిలయంగా ఈ రోడ్డు మారింది. రహదారి విస్తరణ పనులు చేపట్టాలని ఏళ్లుగా ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నా ఆచరణకు నోచుకోవటం లేదు. కేంద్రం తాజాగా గుర్తించిన జాతీయ రహదారుల్లో 930(పీ)కి చోటు కల్పించకపోవటంతో మహబూబాబాద్ జిల్లా వాసులకు మరోసారి నిరాశే మిగిలింది.
ఇక ప్రయాణం సాఫీగా : రహదారుల అభివృద్ధి పనుల్లో భాగంగా ఖమ్మం నుంచి సత్తుపల్లి, వరంగల్ మధ్య ప్రయాణం సాఫీగా సాగనుంది. జాతీయ రహదారి365బీబీలో భాగమైన ఖమ్మం, వైరా, తల్లాడ, కల్లూరు, కొణిజర్ల, సత్తుపల్లి రోడ్డు, ఎన్హెచ్-563లో భాగంగా ఖమ్మం-వరంగల్ మధ్య నాలుగు వరుసల రహదారుల నిర్మాణానికి సర్కారు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న వాహనాల రద్దీ, ఇరుకు రోడ్ల వల్ల చోటుచేసుకుంటున్న ప్రమాదాలను నివారించటానికి ఈ రోడ్డును విస్తరించాలనే డిమాండ్ ఎప్పటి నుంచో ప్రజల నుంచి వినిపిస్తోంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో ఈ రహదారులను నాలుగు వరుసలుగా మార్చేందుకు మార్గం సుగమమైంది. హ్యామ్(హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్) విధానంలో రోడ్లు, భవనాలు రహదారుల ఉన్నతీకరణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల కసరత్తు ప్రారంభించింది. ఇందులో ఖమ్మం, భద్రాద్రి జిల్లాల్లోని ప్రధాన రహదారులకు చోటు కల్పించింది. తాజాగా కేంద్రం జాతీయ రహదారులను విస్తరించాలని భావించటంతో మూడు, నాలుగేళ్లలో ఉభయ జిల్లాల్లోని ఆర్అండ్బీ, నేషనల్ హైవేలు మెరవనున్నాయి.
